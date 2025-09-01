آیفون تاشو قرار نیست با تاچ آی‌دی زیر نمایشگر راهی بازار شود

دلایل اصلی این تصمیم به محدودیت‌های طراحی و هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. انتظار می‌رود آیفون فولد در حالت باز شده تنها حدود 4.5 میلی‌متر ضخامت داشته باشد که این فضا برای جای‌گذاری ماژول پیچیده و عمیق TrueDepth مورد نیاز برای فیس آیدی کافی نیست. علاوه‌بر این، اپل برای پوشش هر دو حالت باز و بسته بودن دستگاه، مجبور به استفاده از دو ماژول فیس آیدی مجزا (یکی برای نمایشگر خارجی و دیگری برای نمایشگر داخلی) می‌شد که این امر هزینه‌ی نهایی محصول را به شکل چشمگیری افزایش می‌داد. در مقابل، یک حسگر تاچ آیدی که روی دکمه‌ی کناری تعبیه شده، راه‌حلی بسیار کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

طبق پیش‌بینی‌ها، آیفون تاشو که احتمالاً سال آینده به‌عنوان پرچمدار جدید و بهترین گوشی اپل معرفی می‌شود، با قیمتی در حدود 2000 دلار به بازار عرضه خواهد شد. این دستگاه به یک نمایشگر خارجی 5.5 اینچی و یک نمایشگر داخلی 7.8 اینچی مجهز خواهد بود که در عمل، تجربه‌ی کاربری یک آیفون و یک آیپد مینی را در یک محصول واحد ترکیب می‌کند. اپل با سیاست «بهترین بودن، نه اولین بودن» زمان بسیار زیادی را صرف توسعه‌ی این محصول کرده است تا بتواند نقصی کلیدی مانند چین‌خوردگی وسط نمایشگر را تقریباً به طور کامل حذف کند.

این رویکرد محتاطانه‌ی اپل در مقایسه با تجربه‌ی سامسونگ، منطقی به نظر می‌رسد. اولین نسل گلکسی فولد سامسونگ با مشکلات فنی جدی مواجه شد و حتی نسل‌های بعدی آن نیز در برابر نفوذ گردوغبار آسیب‌پذیر بودند. کو همچنین اشاره کرده که شرکت Luxshare ICT احتمالاً تامین‌کننده‌ی اصلی ماژول تاچ آیدی برای آیفون فولد خواهد بود. این دستگاه علاوه‌بر حسگر اثر انگشت، به دو دوربین سلفی و دو دوربین اصلی در پنل پشتی مجهز می‌شود تا در هر دو حالت باز و بسته، قابلیت‌های عکاسی کاملی را ارائه دهد.

