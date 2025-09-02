اپل سهشنبه گذشته تأیید کرد که رویداد آیفون 17 در روز سهشنبه، 9 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ET خواهد بود. ما هیجانزده هستیم زیرا این بدان معناست که بالاخره میتوانیم مجموعه آیفون 17 را از نزدیک ببینیم. تلفنهای هوشمند جدید به ویژگیهای آخرین iOS 26 از پیش نصبشده مجهز خواهند شد - و هر ویژگی جدیدی که اپل در آن روز رونمایی میکند. اما از آنجایی که هنوز باید چند هفته تا رویداد آیفون صبر کنیم، فقط میتوانیم حدس بزنیم که دستگاههای جدید چگونه خواهند بود. مانند بیشتر آیفونهای منتشرنشده، شایعات و درزها از نظر سختافزاری قبل از معرفی رسمی منتشر شدهاند. در اینجا آنچه انتظار داریم و آنچه را که میتوانیم به طور منطقی فرض کنیم در ماه سپتامبر از اپل دریافت خواهیم کرد، آورده شده است.
آخرین شایعات آیفون 17 چیست؟
وقتی صحبت از گزارش عمیق از درون اپل به میان میآید، مارک گورمن از بلومبرگ روزنامهنگار مرجع است - و او مهمان آخرین پادکست انگجت بود. گورمن در نشست خود با دیویندرا هارداوار و ایگور بونیفاسیچ از انگجت، گفت که آیفون شایعه شده Air در ابتدا لبههای ناهمواری خواهد داشت. او معتقد است که 17 Air در عملکرد دوربین و باتری "عقب خواهد ماند". او میگوید: «عمر باتری در مقایسه با مدل پایه 17 یا Pro پایینتر خواهد بود.» او خاطرنشان میکند که هدف نهایی این است که تمام عملکردهای مدلهای Pro را در مدلهای Air قرار دهیم.
گورمن همچنین خاطرنشان کرد که آیفون Air کمتر یک مقصد و بیشتر یک ایستگاه بین راهی در مسیر آن آیفون تاشو شایعه شده است. "Air یک گام رو به جلو به سمت آن تاشو است... سال آینده آن را خواهیم داشت."
این شایعات توسط اپل تایید نشده است و تا رویداد آیفون در ماه آینده نمیدانیم که مدلهای واقعی آیفون 17 چگونه خواهند بود.
آیفون 17 چقدر قیمت خواهد داشت؟
به نظر میرسد برنامه اعلامشده اپل برای گسترش شرکای تولیدی مستقر در ایالات متحده حداقل تا حدی از تعرفههای سنگین دولت ترامپ که قبلاً باعث افزایش قیمت همه چیز شده است، محافظت میکند، از جمله . اما با توجه به اینکه سیاستهای تجاری رئیس جمهور ترامپ میتواند هر هفته تغییر کند و ادامه تکیه اپل بر زنجیرههای تامین مستقر در آسیا، تکانههای قیمتی همچنان یک احتمال جاری است. سوال بزرگتر این است: آیا اپل هزینههای بالاتر را جذب میکند یا آنها را به مصرف کنندگان منتقل میکند؟
اگر قیمتها افزایش یابد، اپل ممکن است تصمیم بگیرد آن را با "ارتقاء" همراه کند. این شایعه اخیر را در نظر بگیرید که توسط از یک افشاگر معروف به "" منتشر شده است و نشان میدهد که حافظه پیشفرض خط آیفون 17 ممکن است از 256 گیگابایت شروع شود و پایه فعلی 128 گیگابایتی را دو برابر کند. در حالی که این میتواند با افزایش قیمت 50 دلاری همراه باشد، اپل حداقل میتواند آن را به عنوان "ارزش بهتر" معرفی کند. گفته میشود، این شرکت RAM پیشفرض رایانههای Mac خود را از 8 گیگابایت به 16 گیگابایت بدون هیچ هزینه اضافی در سال 2024 دو برابر کرد - اما این قبل از شروع چرخه تعرفههای ترامپ بود.
چه زمانی سری آیفون 17 معرفی خواهد شد؟
در بیشتر سالها، تلفنهای هوشمند پرچمدار در ماه سپتامبر معرفی میشوند. برداشتی از داستانی که در ابتدا توسط گزارش شده بود ارائه کرد که بر اساس اطلاعاتی که از ارائه دهندگان تلفن همراه آلمانی به دست آمده است، رویداد Apple iPhone 17 میتواند سهشنبه 9 سپتامبر باشد.
هنوز برای داشتن تاریخهای دقیق خیلی زود است. برخی از سالها، اپل فقط یک یا دو هفته بین ارسال دعوتنامهها و میزبانی رویداد فاصله میگذارد. اما سالها سابقه گذشته نشان میدهد که در مقطعی در ماه سپتامبر باید زمانی باشد که مدلهای 17 اولین حضور خود را انجام دهند. با این حال، این خانواده از تلفنهای هوشمند ممکن است آخرین خانوادهای باشد که از این روند پیروی میکند. نشانههایی وجود داشته است که معرفی مجموعه آیفون 18 در سال 2026 به یک اطلاعیه سطح حرفهای در پاییز و یک اطلاعیه مدل استاندارد در بهار آینده تقسیم میشود.
ترکیب جدید آیفون 17 شامل چه مواردی خواهد بود؟
نشت طراحی نشان میدهد که اپل در حال ساخت یک تلفن هوشمند فوقالعاده نازک است که احتمالاً برای مطابقت با نامگذاری لپتاپ فوقالعاده سبک اپل، آیفون 17 Air نامیده میشود. مارک گورمن از بلومبرگ، که اغلب یک منبع معتبر از اطلاعات پیشرفته درباره اپل است، در ماه ژانویه گزارش داد که آیفون 17 Air به یک تراشه اصلی A19 مجهز خواهد شد و تنها یک لنز دوربین خواهد داشت. همچنین ممکن است از مودم داخلی جدید اپل استفاده کند که در ماه فوریه در آیفون 16e معرفی شد. جزئیات بیشتر در مورد این توسعه ممکن است قبل از سپتامبر نشت کند، اما این چیزی است که در حال حاضر میدانیم.
یک یادداشت سرمایهگذار از جف پو، تحلیلگر اپل، نشان داد که Air دارای قاب تیتانیومی خواهد بود. اگر گزارشهای او دقیق باشد، این تلفن هوشمند سبک وزن تنها ورودی در خط تولید آیفون 17 خواهد بود که از آن فلز استفاده میکند. انتظار میرود آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس از آلومینیوم ساخته شوند که به طرز عجیبی مادهای سبکتر از تیتانیوم است. گمانهزنیهای دیگر نشان داده بود که Air از ترکیبی از آلومینیوم و تیتانیوم استفاده میکند، بنابراین ممکن است مواد دقیق تا زمان اعلام رسمی مشخص نباشد.
پس از انتشار اطلاعیه روز سهشنبه برای رویداد رسمی آیفون 17، حدس میزند که لوگوی اپل چیزهای زیادی در مورد آیفونهای جدید میگوید. لوگوی اپل "به دو ویژگی شایعه شده آیفون 17 پرو اشاره دارد." این لوگو رنگهای نارنجی روشن و آبی تیره را نشان میدهد که شایعه شده است دو رنگ از رنگهای آیفون 17 پرو هستند، بنابراین ممکن است به چیزی دست یافته باشند. آنها همچنین متوجه شدند که شبیه یک نقشه حرارتی مادون قرمز است که به سیستم خنککننده محفظه بخار اشاره دارد.
علاوه بر این، یک گزارش در 4 اوت میگوید که بسته باتری داخلی آیفون Air تنها 2.49 میلیمتر ضخامت دارد - نصف ضخامت باتری آیفون 17 پرو. این نشت در وبلاگ Naver به زبان کرهای منتشر شد، جایی که آنها باتریهای فرضی آیفون 17 Air و 17 Pro را در کنار هم نشان میدهند. همان حساب ادعا کرد که ظرفیت باتری 17 Air فقط 2800 میلی آمپر ساعت است، همانطور که MacRumors خاطرنشان میکند. (این کمتر از ظرفیت باتری مدلهای فعلی آیفون 16 است.)
در یک موضوع مشابه، به نظر میرسد نشت تولید آیفون 17 پرو شاسی تمام آلومینیومی را فاش کرده است، به گزارش MacRumors. تصویری که در ابتدا توسط Majin Bu منتشر شد، پوستهای را نشان میدهد که دارای یک سوراخ گرد بزرگ در پشت است (جایی که معمولاً لوگوی اپل قرار دارد) تا امکان شارژ MagSafe فراهم شود. MacRumors میگوید که این فقط میتواند یک قالبگیری باشد، اما خاطرنشان میکند که قاب آلومینیومی (در مقابل تیتانیوم فعلی در مدلهای آیفون پرو) وزن بسیار کمتری خواهد داشت.
همان افشاگر (Majin Bu)، که او را به عنوان "افشاگر شانسی" طبقهبندی میکند، پیشنهاد میکند که آیفون 17 پرو به لطف طراحی آنتن بهروز شده، قدرت سیگنال بیسیم بهتری خواهد داشت. این فرد رندری را در X منتشر کرد که یک سیستم آنتن جدید را نشان میدهد که دور برجستگی دوربین پشتی پهنتر آیفون 17 پرو میپیچد. باز هم، این یک رندر است، نه یک عکس واقعی. با این حال، ما نمیتوانیم هدف دریافت بیسیم بهتر را رد کنیم، بنابراین امیدواریم که این یکی درجهای از حقیقت داشته باشد.
به ادعای Majin Bu، "قابهای TechWoven" نیز میتوانند معرفی شوند، طبق یک گزارش از MacRumors. این قابها با طراحی شایعه شده در مدلهای آیفون 17، با برجستگی دوربین پهن، مطابقت دارند. این افشاگر خاطرنشان کرد که دو سوراخ بند برای "حمل راحت و ایمن" وجود دارد، بنابراین میتوان آن را دور گردن آویزان کرد. رنگها به رنگهای خاکستری/مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی خواهند بود. علاوه بر این، او میگوید که قابهای سیلیکونی مایع جدید در هشت رنگ از جمله نارنجی تیره، نارنجی کمرنگ، سبز چمنی، سلادون، بنفش مه آلود، آبی خاکستری، آبی تیره و مشکی نیمه شب وجود خواهد داشت.
هر لیست جدید شامل یک مدل پایه است، اما در طول سالها، اپل تنوع تلفنهایی را که ارائه میدهد، تغییر داده است. به احتمال زیاد یک آیفون 17 و یک آیفون 17 پرو وجود خواهد داشت. اپل همچنین به فلسفه مهم بودن اندازه متعهد بوده است و یک گزینه iPhone Pro Max را با صفحه نمایش بزرگتر و عمر باتری بهتر ساخته است. لیست 17 تقریباً مطمئناً یکی از آنها را خواهد داشت.
گفته میشود آیفونهای پرو جدید دارای یک "جزیره دوربین" تمام عرض در قسمت پشتی هستند که اولین باری خواهد بود که یک مدل اپل این طرح را انتخاب میکند. این ویژگی را میتوان در آیفون 17 "در حیات وحش دیده شده" مشاهده کرد. عکسهایی که در MacRumors برجسته شدهاند، یک آیفون با قاب مشکی (17 Pro؟) با پنل پشتی متمایز را نشان میدهند. آیا این چیز واقعی است؟ زوایای دوگانه درجهای از اعتبار را در یک فضای رسانههای اجتماعی که به طور فزایندهای با جعلهای پیشرفته هوش مصنوعی آلوده شده است، ارائه میدهد، اما حدس شما به اندازه حدس ما خوب است.
I just spotted a test development iPhone in the wild ???????????? pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ— Fox Pupy ???????? (@Skyfops) July 28, 2025
به نظر میرسد آیفون 17 Air آماده است تا جایگزین آیفون 17 پلاس بالقوه شود. از آنجایی که آیفون 16e به تازگی در ماه فوریه با قیمت شگفتآور بالایی معرفی شد، بعید به نظر میرسد که یک افزودنی جدید به آن انتهای پایین طیف، مدلهایی که قبلاً SE نامیده میشدند، وجود داشته باشد.
حداقل، به نظر میرسد که آیفون 17 Air پورت شارژ را حذف نمیکند و فقط به اتصال بیسیم متکی نیست. بلومبرگ گفت در حالی که اپل بررسی کرده بود که آیفون 17 Air را بدون یک پورت بسازد، این شرکت (خوشبختانه) برنامهها را تغییر داد. او همچنین میگوید که تلفن شایعه شده دارای صفحه نمایش 6.6 اینچی خواهد بود و شامل Dynamic Island و دکمه Camera Control خواهد بود. در نهایت، شایعه شده است که قیمت 900 دلار باشد - احتمالاً بیشتر از آیفون 17 استاندارد اما کمتر از Pro.
ما همچنین به نظر میرسد که نگاهی قابل اعتماد به ترکیب رنگی تلفنهای هوشمند جدید داشتهایم. گزارش داد که آیفون 17 در رنگهای مشکی، سفید، خاکستری استیل، سبز، بنفش و آبی روشن عرضه میشود. گزارش شده است که آیفون 17 Air دارای چهار گزینه رنگی است: مشکی، سفید، آبی روشن و طلایی روشن. در حالی که رنگهای Air کمتر اشباع میشوند، تصاویر برای آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس جسورانه خواهند بود. انتظار میرود گزینهها برای مدلهای پرو مشکی، سفید، خاکستری، آبی تیره و نارنجی باشند.
مارک گورمن از بلومبرگ معتقد است که در واقع یک رنگ نارنجی جدید برای آیفون 17 پرو و پرو مکس و همچنین یک رنگ آبی روشن برای آیفون 17 Air ارائه خواهد شد، همانطور که در خبرنامه هفتگی Power On خود تایید کرد.
در 30 ژوئیه، پستی در X را از برجسته کرد - یک افشاگر قدیمی و به طور کلی قابل اعتماد از اطلاعات منتشر نشده آیفون - که مدلهای "ساختگی" آیفون 17 را در رنگهای جدید نشان میدهد که منبع داستان Macworld ذکر شده در بالا بود. در حالی که اینها به معنای واقعی کلمه فقط ماکت هستند - نه آیفونهای واقعی و درز کرده - جالب است ببینیم که چگونه شایعات مربوط به طراحی و رنگ به یک ظاهر و احساس دنیای واقعی تبدیل میشوند.
برای افزودن به شایعات، یک افشاگر Weibo به نام پیشنهاد میکند که آیفون 17e مجهز به طراحی جدیدی است که شامل Dynamic Island است، همانطور که MacRumors گزارش میدهد. طبق این پست، تلفن جدید دارای تراشه A19 خواهد بود و میتواند دارای صفحه نمایش 6.1 اینچی OLED با دوربین 12 مگاپیکسلی در جلو و دوربین 48 مگاپیکسلی در عقب باشد. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که این گزارش به مدل 17e اشاره دارد که انتظار میرود حداکثر در فوریه 2026 عرضه شود، اگر از همان الگوی انتشار آیفون 16e پیروی کند.
iOS 26 چگونه خواهد بود؟
اپل کنوانسیونهای شمارهگذاری خود را با WWDC 2025 برهم زد و نام هر سیستم عامل جدید را با سال انتشار آن مطابقت میدهد. بنابراین زمانی که موج بعدی آیفونها وارد بازار شوند، بر روی iOS 26 اجرا میشوند.
از نظر طراحی، سیستم عامل گوشیهای هوشمند که در طول نمایشگاه بزرگ توسعه دهندگان معرفی شد، رویکردی بحثبرانگیز به نام Liquid Glass در پیش گرفت. اپل مقدار جلوههای شفافیت را در آزمایشهای بتا بعدی iOS 26 کاهش داده است، اما همچنان دارای جلوه بصری شیشهای خواهد بود.
لیست ویژگیها شامل بهروزرسانیهای بزرگ و کوچک است. از نظر تأثیرگذارتر، برنامههای Phone و Photos بازطراحی شدهاند. چندین ویژگی وجود خواهد داشت که از هوش مصنوعی استفاده میکنند، مانند قابلیتهای ترجمه زنده که به Phone، FaceTime و Messages میآیند. اپل همچنین در حال حاضر یک هشدار محتوای حساس را برای حسابهای کودکان آزمایش میکند که در صورت تشخیص برهنگی توسط ابزارهای یادگیری ماشین روی دستگاه، ویدیوی FaceTime را مسدود میکند. و این شرکت همچنین Visual Intelligence را راهاندازی میکند که از هوش مصنوعی برای جستجوی عناصر در یک تصویر استفاده میکند.
iOS 26 همچنین دارای مجموعهای از بهبودهای جزئی و کیفی است. پیامهای متنی گروهی از نظرسنجیها پشتیبانی میکنند. و برای افراد دیر بیدار، iOS 26 در نهایت به شما اجازه میدهد از استبداد زنگ هشدار نه دقیقهای فرار کنید.
iOS بعدی اکنون به عنوان یک بتا عمومی در دسترس است. در اینجا برداشتهای اولیه ما از طراحی Liquid Glass و سایر ویژگیهای جدید آورده شده است. iOS 26 با تمام مدلها از طریق iPhone 11 سازگار است.
چه محصولات دیگری انتظار میرود در کنار آیفون 17 عرضه شوند؟
اگر اپل از الگوی معمول خود پیروی کند، آیفون 17 در کنار محصولات جدید Apple Watch معرفی خواهد شد. این Apple Watch Series 11 خواهد بود (اگر اپل به همان طرح نامگذاری پایبند باشد)، و شاید Apple Watch Ultra 3 و/یا Apple Watch SE بهروز شده. (همه آنها watchOS 26 را اجرا خواهند کرد.) احتمالات دیگر - و این باز هم، حدس و گمان است - میتواند شامل Apple AirPods Pro بازسازی شده باشد (که آخرین بهروزرسانی بزرگ خود را در سال 2022 دریافت کرد) و شاید ردیابهای AirTags جدید (که اولین بار در سال 2021 منتشر شدند).
آسیاب شایعات اپل این هفته به لطف گنجاندن گزارش شده اعداد شناسه محصول در ساختهای نرمافزاری بتا اخیر، یک شلیک بزرگ به دست آورد. به گفته MacRumors، این یک فهرست کامل از سختافزارهای جدید است، از جمله بهروزرسانیهای محصولی که مدتها شایعه شده بود مانند ، ، مانیتور جدید Apple Studio Display و دو آیپد جدید.
البته، حتی اگر این لیست کاملاً دقیق باشد، ممکن است آن محصولات را تا سال 2026 نبینیم - اگر اصلاً ببینیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که همه این محصولات صحنه را با آیفون 17 به اشتراک بگذارند، به خصوص که اپل دوست دارد ستاره اصلی خود را در مرکز توجه نگه دارد.
با این حال، به خاطر داشته باشید که اپل اخیراً اطلاعیههایی در مورد Mac در اواخر اکتبر داشته است (همانطور که سال گذشته برای معرفی Macهای M4 جدید انجام داد)، بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که چند هفته دیگر اتفاق دیگری بیفتد.
بهروزرسانی، 11 آوریل 2025، 3:45 بعد از ظهر به وقت ET: جزئیات از ویدیوی جدید Front Page Tech اضافه شد که ادعا میکند جزئیات یک ساخت iOS 19 لو رفته را فاش میکند.