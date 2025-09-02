فصل پاییز در شرف آغاز است، که به این معنی است که ما در میانه فصل گوشیهای پرچمدار هستیم. اخیراً، گوگل از خط تولید جدید پیکسل خود رونمایی کرد و مدلهای متعددی را ارائه کرد که در آن ویژگیهای هوش مصنوعی در مرکز توجه قرار دارند. ما قبلاً این دستگاهها را به همراه بهترین هدفونهای حذف نویز که میتوانید بخرید و یک دوربین سونی، آزمایش کردهایم. برای اطلاع از بررسیهایی که ممکن است در چند هفته گذشته از دست داده باشید، به مطالعه ادامه دهید.
گوگل پیکسل 10 پرو و پرو XL
سام رادرفورد، نویسنده ارشد بررسیها، استدلال کرد که اگر تا به حال احساس نکردهاید که "تلفن هوشمند" شما واقعاً "هوشمند" بوده است، گوگل سرانجام به این موفقیت دست یافته است. به طور قطع، بهترین جنبههای پیکسل 10 پرو و پرو XL به ویژگیهای هوش مصنوعی آنها برمیگردد، به ویژه Magic Cue گوگل. او گفت: «اکنون که میتوانیم به 10 نسل از دستگاهها نگاه کنیم، استراتژی فراگیر گوگل قانعکنندهتر از همیشه است.» برای پیکسل 10 پرو و 10 پرو XL، این شرکت ارتقاء تکراری سختافزار را با طراحی جامد (و جذاب) ترکیب کرده است، در حالی که نرمافزار و هوش مصنوعی آن همچنان از رقبای خود پیشی میگیرد.»
گوگل پیکسل 10
اگر پیکسل 10 پرو سرانجام "هوش" را در "تلفن هوشمند" قرار میدهد، مت اسمیت، رئیس دفتر انگلستان، به این نتیجه رسید که پیکسل 10 تلفنهای پرچمدار سطح پایه را دوباره تعریف کرده است. دوربین توانمندتر، قدرت بیشتر و پشتیبانی از Qi2 به این معنی است که ممکن است به اندازه مدلهای گرانتر وسوسه نشوید. او گفت: «پیکسل 10 یک ارتقاء قابل توجه نسبت به پیکسل 9 است، اگرچه با توجه به اینکه دارای تراشه Tensor G5 است، جای تاسف است که ویژگیهای نرمافزاری مانند Zoom Enhance از پیکسلهای سال گذشته در این مدل وجود ندارد.» «مگر اینکه یک گیمر حرفهای تلفنهای هوشمند باشید، تلفن هوشمند توانمندتری با این قیمت وجود ندارد.»
هدفونهای بیسیم Bose QuietComfort Ultra (نسل دوم)
نسل دوم هدفونهای بیسیم QuietComfort Ultra Bose یک بازسازی کامل نیست، اما لزوماً نیازی به آن هم نبود. این شرکت حذف نویز فعال فوقالعاده خود را تقویت کرد و در عین حال وضوح تماس را بهبود بخشید و چندین تنظیمات دیگر را انجام داد. من گفتم: «به بیان ساده، هدفونهای بیسیم QC Ultra همچنان بهترین گزینه برای هدفونهای بیسیم حذف نویز هستند و بعید است که به این زودیها تغییری کند.»
دوربین Sony RX1R III
گاهی اوقات انتظار برای یک مدل جدید میتواند عذابآور باشد. این انتظار زمانی به ناامیدی تبدیل میشود که بهروزرسانی طولانیمدت تأثیری نگذارد. این همان احساسی بود که ایگور بونیفاسیچ، گزارشگر ارشد، وقتی بالاخره RX1R III را به دست گرفت، داشت. او گفت: «این دوربین فاقد تعدادی از ویژگیهایی است که شرکت واقعاً باید برای رقابت با سایر دوربینهای کامپکت سطح بالا، در آن قرار میداد.» «من RX1R III را دوست دارم، اما ای کاش توصیه آن آسانتر بود.»