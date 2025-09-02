دولت ایالات متحده الزامات قانون CHIPS برای اینتل را لغو می کند

اینتل دیگر مجبور نیست الزامات خاصی را برآورده کند یا به نقاط عطفی دست یابد که در اصل تحت قانون CHIPS قرار بود انجام دهد، اکنون که دولت در این شرکت سهیم می شود. به گزارش وال استریت ژورنال، اینتل در یک پرونده اظهار داشت که اکنون می تواند از دولت بودجه دریافت کند، به شرطی که بتواند نشان دهد که قبلاً 7.9 میلیارد دلار در پروژه هایی که موافقت کرده بود تحت توافق با وزارت بازرگانی در سال گذشته انجام دهد، هزینه کرده است. رویترز اشاره می کند که اینتل قبلاً 7.87 میلیارد دلار در پروژه های واجد شرایط با بودجه قانون CHIPS هزینه کرده است.

علاوه بر این، این شرکت دیگر مجبور نیست درصدی از کل جریان نقدی تجمعی که از هر پروژه به دست می آورد را با وزارت بازرگانی به اشتراک بگذارد. همچنین، مجبور نیست به برخی از الزامات سیاست گردش کار قانون CHIPS و بیشتر محدودیت های دیگر پایبند باشد. با این حال، هنوز نمی تواند از بودجه ای که از دولت دریافت می کند برای سود سهام و خرید مجدد سهام استفاده کند.

اگر به خاطر داشته باشید، دولت اخیراً تصمیم گرفت به جای ادامه معامله اصلی قانون CHIPS خود، 10 درصد سهام در اینتل داشته باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ قبلاً از مدیر عامل اینتل، لیپ-بو تان، خواستار استعفا شد، که منجر به جلسه ای بین آنها شد که به توافق جدیدی منجر شد. ترامپ گفت: "او در حالی وارد شد که می خواست شغل خود را حفظ کند و در نهایت 10 میلیارد دلار به ما برای ایالات متحده داد." "بنابراین ما 10 میلیارد دلار به دست آوردیم." اینتل در نهایت اعلام کرد که دولت ایالات متحده "سرمایه گذاری 8.9 میلیارد دلاری در سهام عادی اینتل انجام خواهد داد." این خرید از 5.7 میلیارد دلاری که قبلاً به عنوان بخشی از قانون CHIPS برای اینتل در نظر گرفته شده بود، تشکیل می شود، در حالی که بقیه (3.2 میلیارد دلار) به عنوان بخشی از برنامه Secure Enclave اهدا می شود.

دیوید زینسر، مدیر عامل اینتل، اخیراً فاش کرد که این شرکت از چهارشنبه شب 5.7 میلیارد دلار از دولت دریافت کرده است. دولت همچنین قبلاً 2.2 میلیارد دلار کمک مالی تحت قانون CHIPS به اینتل اعطا کرده بود و مجموع مشارکت دولت با این شرکت را به 11.1 میلیارد دلار رساند.