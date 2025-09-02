اگر خرید یک MacBook جدید را به تعویق انداختهاید، فروشهای روز کارگر ممکن است همان چیزی باشد که برای برداشتن این قدم به آن نیاز دارید. در حال حاضر، MacBook Air M4 ۱۳ و ۱۵ اینچی مدل ۲۰۲۵ در آمازون با پایینترین قیمتهای ثبتشده موجود هستند. مدل ۱۳ اینچی انتخاب ما برای بهترین MacBook برای خرید امسال است و همچنین یکی از بهترین لپتاپها برای دانشجویانی است که به زودی به مدرسه بازمیگردند.
شما میتوانید MacBook Air M4 ۱۳ اینچی را با قیمت ۷۹۹ دلار، به جای ۹۹۹ دلار (۲۰ درصد تخفیف) بخرید. این مدل با ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت SSD عرضه میشود. میتوانید آن را به ۵۱۲ گیگابایت SSD با قیمت ۹۹۹ دلار (به جای ۱۱۹۹ دلار) ارتقا دهید که این هم پایینترین قیمت تاریخ است، یا ۲۴ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت SSD را با قیمت ۱۱۹۹ دلار (به جای ۱۳۹۹ دلار) تهیه کنید.
همچنین MacBook Air M4 ۱۵ اینچی وجود دارد که ارزانترین مدل آن با قیمت ۹۹۹ دلار به فروش میرسد (به جای ۱۱۹۹ دلار). این تخفیف ۱۷ درصدی بهترین معاملهای است که از زمان عرضه این دو مدل در ماه مارس دیدهایم. مانند مدل ۱۳ اینچی، گزینه ۱۶ گیگابایت و ۵۱۲ گیگابایت SSD نیز با پایینترین قیمت تاریخ، یعنی ۱۱۹۹ دلار (به جای ۱۳۹۹ دلار) عرضه میشود. همچنین ارتقا ۲۴ گیگابایتی نیز موجود است که قیمت آن ۱۳۹۹ دلار است (به جای ۱۵۹۹ دلار).
ما از طرفداران بزرگ MacBook Air M4 هستیم و در بررسی خود به آن امتیاز ۹۲ دادیم. بخشی از آن ناشی از قیمت اولیه پایینتر MacBookها نسبت به مدلهای قبلی است. مدلهای ۲۰۲۵ همچنین به لطف تراشه M4، سرعت بیشتری دارند و بسیار باریک با ضخامت ۰.۴۴ اینچ هستند. هیچکدام از مدلهای ۱۳ یا ۱۵ اینچی شما را سنگین نمیکنند و وزن آنها به ترتیب ۲.۷ پوند و ۳.۲ پوند است. به علاوه، هر دو عمر باتری بسیار خوبی دارند و بیش از ۱۸ ساعت هنگام پخش یک ویدیوی HD دوام میآورند.
تفاوتهای عمده در مدل ۱۵ اینچی بیشتر به اندازه مربوط میشود. صفحه نمایش به وضوح بزرگتر است، همانطور که ترکپد آن بزرگتر است. به غیر از این، بلندگوهای بهتری نسبت به مدل ۱۳ اینچی خود ارائه میدهد.
پوشش ما را از بهترین معاملات اپل برای تخفیفهای بیشتر بررسی کنید و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.