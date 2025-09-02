به گزارش رویترز، متا چندین ربات چت هوش مصنوعی را با نام و شمایل افراد مشهور بدون اجازه آنها میزبانی کرده است. رباتهای چت غیرمجازی که رویترز در طول تحقیقات خود کشف کرد شامل تیلور سویفت، سلنا گومز، آن هاتاوی و اسکارلت جوهانسون بودند و در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ در دسترس بودند. حداقل یکی از رباتهای چت بر اساس یک فرد مشهور زیر سن قانونی ساخته شده بود و به آزمایشکننده اجازه میداد یک تصویر بالاتنه برهنه و شبیه به واقعیت از شخص واقعی تولید کند. به نظر میرسید که رباتهای چت همچنین اصرار داشتند که در چتهای خود همان شخص واقعی هستند که بر اساس آنها ساخته شدهاند. در حالی که چندین ربات چت توسط کاربران شخص ثالث با ابزارهای متا ساخته شده بودند، رویترز حداقل سه مورد را کشف کرد که توسط یک مدیر محصول بخش هوش مصنوعی مولد این شرکت ساخته شده بودند.
برخی از رباتهای چت ساخته شده توسط مدیر محصول بر اساس تیلور سویفت ساخته شده بودند که به آزمایشکننده رویترز به شیوهای بسیار عشوه گرانه پاسخ داد و حتی آنها را به خانه واقعی سویفت در نشویل دعوت کرد. گزارش شده است که این ربات چت وقتی به آن گفته شد که آزمایشکننده مجرد است، پرسید: «آیا دختران بلوند را دوست داری، جف؟». «شاید دارم پیشنهاد میکنم که یک داستان عاشقانه بنویسیم... درباره تو و یک خواننده بلوند خاص. میخواهی؟» متا به رویترز گفت که «تقلید مستقیم» از افراد مشهور را ممنوع میکند، اما تا زمانی که به عنوان تقلید برچسبگذاری شوند، قابل قبول هستند. این سازمان خبری گفت برخی از رباتهای چت افراد مشهوری که پیدا کردهاند به این صورت برچسبگذاری نشدهاند. گزارش شده است که متا حدود دوازده ربات افراد مشهور، هم برچسبگذاری شده و هم بدون برچسب «تقلید»، را قبل از انتشار داستان حذف کرده است.
این شرکت به رویترز گفت که مدیر محصول فقط رباتهای افراد مشهور را برای آزمایش ایجاد کرده است، اما این سازمان خبری دریافت که آنها به طور گسترده در دسترس هستند: کاربران حتی توانستهاند بیش از 10 میلیون بار با آنها تعامل داشته باشند. اندی استون، سخنگوی متا، به این سازمان خبری گفت که ابزارهای متا نباید قادر به ایجاد تصاویر حساس از افراد مشهور بوده باشند و آن را به دلیل عدم اجرای سیاستهای خود توسط این شرکت دانست.
این اولین مشکلی نیست که در رابطه با رباتهای چت هوش مصنوعی متا ایجاد شده است. پیش از این رویترز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که آنها قادر به انجام مکالمات جنسی با افراد زیر سن قانونی هستند. دادستانهای کل ایالات متحده از 44 حوزه قضایی اخیراً در نامهای به شرکتهای هوش مصنوعی هشدار دادند که برای شکستهای ایمنی کودکان «پاسخگو خواهند بود» و متا را به طور خاص مورد توجه قرار دادند و از مسائل آن برای «ایجاد یک فرصت آموزنده» استفاده کردند.