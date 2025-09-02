xAI از کارمند سابق به دلیل سرقت احتمالی اسرار تجاری در مورد Grok شکایت کرد

xAI نمی‌خواهد دستورالعمل مخفی برای Grok فاش شود، و در حال تنظیم یک دادخواست برای اطمینان از این موضوع است. در یک دادخواست که در اوایل این هفته تنظیم شد، xAI ادعا کرد که کارمند سابق، Xuechen Li، قبل از پیوستن به تیم OpenAI، اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری شرکت را دزدیده است.

شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک همچنین ادعا کرد که Li اسنادی را از یک لپ تاپ شرکت xAI حداقل به یکی از دستگاه های شخصی خود کپی کرده است. به گفته این دادخواست، Li فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی را با ویژگی هایی برتر از آنچه توسط ChatGPT و سایر محصولات رقیب ارائه می شود، دزدیده است. این اطلاعات محرمانه می تواند منجر به یک مزیت بالقوه برای شرکت های رقیب در بازار هوش مصنوعی شود و "می تواند میلیاردها دلار در هزینه های تحقیق و توسعه و سال ها تلاش مهندسی را برای OpenAI و سایر رقبا صرفه جویی کند"، xAI در این دادخواست گفت. شرکت پشتیبان Grok، لی را متهم کرد که "اقدامات گسترده ای برای پنهان کردن سوء رفتار خود" انجام داده است، از جمله تغییر نام فایل ها، فشرده سازی فایل ها قبل از بارگذاری آنها در دستگاه های شخصی خود و حذف تاریخچه مرورگر.

این دادخواست اضافه کرد که لی از xAI خواسته است سهام شرکت را که به عنوان بخشی از بسته جبران خدمات خود دریافت کرده بود، به مبلغ تقریبی 7 میلیون دلار، قبل از ترک شرکت برای پیوستن به OpenAI، دوباره خریداری کند. xAI از دادگاه ها می خواهد که یک دستور منع موقت صادر کنند که کارمند سابق خود را مجبور می کند دسترسی به هرگونه دستگاه شخصی یا خدمات ذخیره سازی آنلاین را رها کند و هرگونه مطالب محرمانه را به شرکت بازگرداند. علاوه بر این، xAI می خواهد به طور موقت لی را از کار در OpenAI یا هر رقیب دیگری منع کند تا زمانی که شرکت تمام اسرار تجاری خود را بازیابی کند.

دادخواست xAI در بحبوحه جنگ بزرگ استعدادیابی بین شرکت های پیشرو هوش مصنوعی که به دنبال محققان برتر هستند، مطرح می شود. این محققان هوش مصنوعی بسیار مورد توجه هستند و رقبا بسته های پرداختی تا 250 میلیون دلار برای تلاش برای شکار آنها از شرکت های فعلی خود ارائه می دهند. فراتر از جنگ استعدادیابی هوش مصنوعی، ماسک و xAI به تازگی از OpenAI و اپل شکایت کرده اند و ادعا می کنند که این دو شرکت برای حفظ انحصار در بازار هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری می کنند.