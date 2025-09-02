ممکن است متا بیشتر از کارمندان گوگل و OpenAI به هوش مصنوعی علاقه مند باشد. به گزارش The Information، متا در حال بررسی استفاده از مدلهای رقبای خود برای بهبود ویژگیهای هوش مصنوعی برنامههای خود است. این گزارش میگوید که رهبران آزمایشگاه ابرهوش متا به ادغام Google Gemini در چتبات Meta AI خود نگاهی انداختهاند تا به آن کمک کنند تا یک راه حل مکالمهای و مبتنی بر متن برای سوالات جستجوی کاربران خود ارائه دهد.
نه تنها با Google Gemini، متا همچنین در مورد استفاده از مدلهای OpenAI برای تقویت Meta AI و ویژگیهای هوش مصنوعی موجود در برنامههای خود بحث کرده است. سخنگوی متا در بیانیهای گفت که این شرکت "رویکرد همه جانبه برای ساخت بهترین محصولات هوش مصنوعی" را اتخاذ میکند، که شامل مشارکت با شرکتها، همراه با ساخت مدلهای هوش مصنوعی خود است. بر اساس این گزارش، استفاده از مدلهای هوش مصنوعی خارجی یک اقدام موقت برای کمک به متا برای بهبود مدلهای هوش مصنوعی Llama خود خواهد بود تا بتواند در بازار رقابتی باقی بماند.
به گفته The Information، کارمندان متا در حال حاضر به مدلهای هوش مصنوعی Anthropic دسترسی دارند که به تقویت دستیار کدنویسی داخلی این شرکت کمک میکند. در همین حال، متا بستههای جبرانی پرسودی را به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای استخدام محققان هوش مصنوعی از گوگل و OpenAI برای تشکیل آزمایشگاه ابرهوش خود ارائه کرده است.