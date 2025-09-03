کاربران TikTok به زودی قادر خواهند بود یادداشت‌های صوتی، تصاویر و ویدیوها را در چت‌ها ارسال کنند

TikTok گام دیگری در جهت تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک پلتفرم برای پیمایش بی‌پایان ویدیوهای کوتاه برمی‌دارد. این برنامه رسانه‌های اجتماعی به TechCrunch گفت که کاربران آن به زودی قادر خواهند بود یادداشت‌های صوتی، تصاویر و ویدیوها را در پیام‌های مستقیم یا چت‌های گروهی ارسال کنند. به گفته سخنگوی TikTok، این ویژگی‌ها در چند هفته آینده عرضه خواهند شد.

از آنجایی که پیام‌رسانی صوتی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، TikTok این روند را در پیش خواهد گرفت اما طول یادداشت‌های صوتی خود را به یک دقیقه محدود می‌کند. به گفته TechCrunch، کاربران برای تصاویر و ویدیوها، قادر خواهند بود حداکثر نه تصویر یا ویدیو، گرفته شده از برنامه دوربین یا کتابخانه تلفن خود را در یک DM یا چت گروهی ارسال کنند. این گزارش افزود که هنوز هم محافظت‌هایی در این ویژگی جدید چت وجود خواهد داشت، از جمله عدم امکان ارسال یک تصویر یا ویدیو به عنوان اولین پیام به کاربر دیگر. این محدودیت جدید به قوانین فعلی TikTok اضافه می‌شود که فقط به کاربران ثبت‌نام کرده که حداقل 16 سال سن دارند اجازه می‌دهد از ویژگی پیام‌رسانی آن استفاده کنند. TikTok همچنین به کاربرانی که بالای 18 سال سن دارند، این امکان را می‌دهد که ویژگی موجودی را که به طور خودکار تصاویر دارای برهنگی را در چت‌ها برای کاربران بین 16 تا 18 سال تشخیص داده و مسدود می‌کند، روشن یا خاموش کنند.

سایر برنامه‌های پیام‌رسانی مانند Messenger و Snapchat در حال حاضر به کاربران خود اجازه می‌دهند یادداشت‌های صوتی یا رسانه ارسال کنند، اما TikTok به آرامی در حال رسیدن به رقبا است. سال گذشته، TikTok چت‌های گروهی را اضافه کرد که به حداکثر 32 نفر اجازه می‌دهد. اخیراً، TikTok با افزودن ویژگی Footnotes در ماه آوریل، که به طور مشابه با Community Notes کار می‌کند، از X و Meta الگوبرداری کرد.