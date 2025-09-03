Stardew Valley به‌زودی یک به‌روزرسانی غافلگیرکننده دیگر دریافت می‌کند

شاید هنوز تاریخی برای به‌روزرسانی بزرگ بعدی Stardew Valley نداشته باشیم، اما تأیید شده است که این اتفاق خواهد افتاد. اریک بارون، توسعه‌دهنده Stardew Valley، اعلام کرد که یک به‌روزرسانی 1.7 در طول کنسرت Stardew Valley Symphony of Seasons در سیاتل منتشر خواهد شد، و بعداً این خبر را با یک پست در X تأیید کرد. بارون، که بیشتر با نام ConcernedApe شناخته می‌شود، تاریخ انتشار یا هیچ تیزری در مورد محتوا فاش نکرد.

با توجه به به‌روزرسانی شماره‌دار، انتظار داریم چیزی بیشتر از یک پچ و چیزی شبیه به محتوای جدید اضافه‌شده در به‌روزرسانی 1.6 باشد. به‌روزرسانی قبلی در مارس سال گذشته منتشر شد و یک تن محتوای رایگان از جمله Meadowlands Farm، یک جشنواره جدید سه‌روزه، محصولات بیشتر و تعاملات جدید NPC ارائه داد.

طرفداران همیشه از محتوای بیشتر برای Stardew Valley استقبال می‌کنند، اما برخی از این بابت ابراز نگرانی کردند که این موضوع بر جدول زمانی انتشار عنوان آینده بارون، Haunted Chocolatier، چه تأثیری خواهد گذاشت. این توسعه‌دهنده این عنوان مستقل را در سال 2021 فاش کرد و در آوریل سال جاری به PC Gamer گفت که تا زمانی که کارش با Haunted Chocolatier تمام نشود، دیگر روی هیچ به‌روزرسانی Stardew Valley کار نخواهد کرد. بارون برای اطمینان خاطر دادن، در X پاسخ داد که به‌روزرسانی 1.7 «مانع توسعه Haunted Chocolatier نخواهد شد.»