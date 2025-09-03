بازی Escape from Tarkov بالاخره "به زودی" به Steam می‌آید، به گفته سازنده

به دنبال اخباری مبنی بر اینکه Escape from Tarkov در حال فرار از نسخه بتای دائمی خود است، این شوتر استخراجی پیشگام نیز در شرف اولین نمایش خود در Steam است. نیکیتا بویانوف، رئیس استودیوی Battlestate Games که Escape from Tarkov را توسعه داده است، تایید کرد در X که صفحه Steam بازی "به زودی در دسترس خواهد بود" و فقط اشاره کرد که جزئیات کامل بعداً منتشر خواهد شد.

تایید بویانوف کمتر از یک روز پس از آن صورت می گیرد که توسعه دهنده یک GIF از مردی که بخار از اتو خارج می کند را در X منتشر کرد. اوایل این ماه، بویانوف در X فاش کرد که این بازی شوتر غارتگر در 15 نوامبر 2025، بیش از هشت سال پس از باز شدن نسخه بتا برای بازیکنان در جولای 2017، نسخه 1.0 خود را دریافت خواهد کرد و استودیو برنامه هایی برای انتقال آن به کنسول ها دارد. صفحه Steam برای Escape from Tarkov هنوز فعال نیست و با وجود جزئیات مبهم، طرفداران قدیمی از قبل سؤالات سوزانی دارند. مهمتر از همه، بازیکنان فعلی مشتاق هستند بدانند که آیا باید دوباره بازی را در Steam بخرند یا خیر و چگونه این تغییر بر مشکل تقلب مداوم تأثیر می گذارد.

در حالی که هنوز هیچ پاسخی نداریم، Battlestate Games اخیراً وارد حالت کنترل خسارت شد زمانی که نسخه Unheard بازی را با قیمت 250 دلار فاش کرد که شامل یک حالت جدید PvE است. این حرکت باعث رنجش بازیکنان قدیمی شد که قبلاً نسخه پریمیوم دیگری از بازی به نام Edge of Darkness را خریداری کرده بودند که نوید دسترسی به تمام DLC های آینده را می داد. این جنجال به این نتیجه رسید که دارندگان نسخه Edge of Darkness ادعا می کردند که باید به محتوای جدید دسترسی داشته باشند، اما استودیو استدلال کرد که این محتوا به عنوان DLC طبقه بندی نمی شود. در پایان، بویانوف به خاطر این افتضاح عذرخواهی کرد و قول داد که حالت PvE برای هر کسی که بسته Edge of Darkness را خریداری کرده است در دسترس خواهد بود.