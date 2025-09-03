تا 77 درصد تخفیف برای طرح‌های دو ساله NordVPN به مناسبت روز کارگر

کاربران VPN با انتخاب‌های زیادی روبرو هستند و به همان اندازه که گزینه‌های خوب وجود دارد، گزینه‌های بد نیز وجود دارد. خوشبختانه، NordVPN در دسته دوم قرار دارد و در حال حاضر Nord طرح‌های تخفیف‌خورده‌ای را در سطوح مختلف خود ارائه می‌دهد. اگر یک طرح دو ساله NordVPN Plus (محبوب‌ترین طرح این شرکت) را تهیه کنید، برای کل دوره قرارداد 108 دلار هزینه خواهد داشت و Nord سه ماه اضافی را بدون هزینه اضافی ارائه می‌دهد. این 73 درصد تخفیف نسبت به نرخ معمول است.

علاوه بر سرویس VPN نورد، یک طرح Plus شامل ابزار ضد بدافزار Threat Protection Pro، مدیریت رمز عبور و مسدودکننده تبلیغات و ردیاب‌ها نیز می‌شود. یک طرح Prime همچنین با فضای ذخیره‌سازی ابری رمزگذاری‌شده یا NordProtect همراه است که شما را در برابر سرقت هویت بیمه می‌کند و فعالیت‌های وب تاریک را نظارت می‌کند. این طرح نیز در حراج است - با همان تعهد دو ساله با آن سه ماه اضافی، به 189 دلار کاهش یافته است که معادل 77 درصد صرفه‌جویی در قیمت معمولی است.

زمانی که سام چاپمن از Engadget NordVPN را در اوایل سال جاری بررسی کرد، سرعت دانلود عالی، ویژگی‌های منحصر به فرد و شبکه سرور گسترده آن را ستود. رابط کاربری دست و پا گیر و طراحی ناسازگار هنگام پرش بین پلتفرم‌های مختلف که یک برنامه NordVPN را اجرا می‌کنند، کمتر چشمگیر است. در حالی که این برنامه به طور کامل در راهنمای ما برای بهترین VPN های موجود در حال حاضر قرار نگرفته است، اما به طور کلی در تست‌های سرعت عملکرد خوبی داشته است و داشتن Threat Protection Pro واقعاً ارزشمند است.

@EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و توصیه های خرید دنبال کنید.