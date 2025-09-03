فیلم Mortal Kombat II به بهار سال 2026 موکول شد

ما باید تا ماه مه صبر کنیم تا از سرنوشت Earthrealm و جانی کیج مطلع شویم. Mortal Kombat II، دنباله بازسازی سال 2021 از اقتباس ویدیویی بازی، از تاریخ اصلی انتشار 24 اکتبر به 15 مه 2026 موکول خواهد شد. به گفته یک پست در X از حساب رسمی فیلم، "تورنمنت به زمان و مکان جدیدی نیاز دارد که شایسته تماشای آن باشد."

این تاخیر با تریلر و تصاویر تبلیغاتی که Warner Bros. و New Line Cinema قبلاً منتشر کرده‌اند مغایرت دارد، اما استودیوها ممکن است به این امید باشند که پتانسیل موفقیت دنباله را به حداکثر برسانند. طبق Deadline، این فیلم می‌تواند از شلوغی گیشه در ماه اکتبر جلوگیری کند و در عوض در یک شروع بهاری عملکرد بهتری داشته باشد. این گزارش اضافه کرد که یک تریلر رکوردشکن red-band که 106 میلیون بازدید در 24 ساعت اول داشت و عملکرد قوی در نمایش‌های تحقیقاتی می‌توانست بر تصمیم برای تغییر برنامه تأثیر گذاشته باشد.

طرفداران بی‌صبر باید تا سال آینده برای دنباله‌ای که در آن کارل اوربان در نقش جانی کیج بازی می‌کند، صبر کنند. تریلر داستانی را فاش کرد که به شدت حول محور کیج می‌چرخد، زیرا او برای نجات Earthrealm به تورنمنت مرگبار می‌پیوندد. به همان اندازه که جدول زمانی بازی ویدیویی Mortal Kombat گیج‌کننده است، فیلم‌های بازسازی می‌توانند جایگزین در دسترس‌تری باشند. با شروع فیلم Mortal Kombat از سال 2021 و منتهی به Mortal Kombat II آینده، داستان می‌تواند با فیلم سوم به پایان برسد تا یک سه‌گانه احتمالی را به پایان برساند، همانطور که نویسنده فیلم‌ها، گرگ روسو، اشاره کرده است.