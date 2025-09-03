نحوه خرید GPU در سال 2025

یکی از پیچیدهترین بخشهای هر ساخت یا ارتقای رایانه جدید، یافتن کارت گرافیک مناسب است. در یک رایانه شخصی گیمینگ، GPU به راحتی مهمترین جزء است و با خرید مدل اشتباه، میتوانید تجربه خود را مختل کنید. فرآیند خرید میتواند خستهکننده باشد، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مدلهای خود را بالاتر از قیمت خردهفروشی پیشنهادی خود میفروشند. در این راهنما، ما به شما کمک میکنیم تا در بازار پیمایش کنید و GPU مناسب برای نیازهای خود را پیدا کنید.
فهرست مطالب
نحوه خرید یک GPU
همه چیز درباره بازی ها است
NVIDIA در مقابل AMD و Intel
VRAM
اندازه و میزان مصرف برق
آیا باید یک GPU دست دوم بخرید؟
چه زمانی زمان خوبی برای خرید یک GPU جدید است؟
بهترین GPU ها برای سال 2025: توصیههای Engadget
نحوه خرید یک GPU
قبل از خرید کارت گرافیک، موارد زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. ما همه چیز را به طور عمیق در زیر بررسی خواهیم کرد، اما در اینجا یک لیست TL;DR از مواردی که باید در نظر بگیرید آورده شده است: انواع بازیهایی که انجام میدهید، میزان VRAM در کارتهای گرافیکی که در نظر دارید، اندازه فیزیکی کارت و میزان قدرت مورد نیاز آن، سازندگانی که GPU های موجود در لیست کوتاه شما را میسازند و در نهایت، بودجه شما برای یک GPU جدید. در پایان این راهنما برخی از موارد مورد علاقه خود را توصیه کردهایم، اما مهم است به خاطر داشته باشید که هیچ کارت گرافیک بهینهای برای همه وجود ندارد — بهترین GPU تا حد زیادی به نحوه استفاده از آن، با چه فرکانسی و چقدر تمایل به هزینه کردن دارید، بستگی دارد.
همه چیز درباره بازی ها است
اولین سوالی که باید از خود بپرسید این است که چه نوع بازیهایی میخواهید انجام دهید. بازیهای تیراندازی رقابتی مانند Valorant، Overwatch و Marvel Rivals برای اجرا روی سختافزار قدیمیتر طراحی شدهاند. به این ترتیب، حتی GPU های سطح پایه مانند GeForce RTX 5060 میتوانند این بازیها را با سرعت 120 فریم در ثانیه و بالاتر در رزولوشن 1080p به اجرا درآورند (در ادامه درباره اهمیت آن بیشتر توضیح خواهیم داد).
در مقابل، اگر میخواهید بازیهای مدرن تکنفره را با ری تریسینگ و سایر موارد گرافیکی اضافی انجام دهید، به یک GPU قدرتمندتر نیاز دارید. میزان قدرتمندتر بودن آن بستگی به رزولوشن مانیتور شما دارد.
یک مانیتور 1440p دارای 78 درصد پیکسل بیشتر از صفحه نمایش 1080p است و یک صفحه نمایش 4K بیش از دو برابر پیکسل بیشتری نسبت به یک پنل QHD دارد. به طور خلاصه، اجرای یک بازی در رزولوشن 4K، به خصوص در هر چیزی بالاتر از 60 فریم در ثانیه، بسیار طاقت فرسا است و اکثر GPU ها برای اجرای بازیهای جدید با نرخ تجدید بالا، باید از تکنیکهای ارتقاء مقیاس مانند Deep Learning Super Sampling (DLSS) انویدیا و FidelityFX Super Resolution (FSR) AMD استفاده کنند.
در حالی که در مورد رزولوشن صحبت میکنیم، صرف هزینه زیاد برای یک مانیتور 4K فقط برای جفت کردن آن با یک GPU ارزان قیمت منطقی نیست. این دستورالعملی برای یک تجربه بد است. هنگام خرید یک کارت گرافیک جدید، باید به رزولوشن و نرخ فریم که میخواهید بازیهای خود را انجام دهید فکر کنید. اگر در بازار هم برای GPU و هم برای نمایشگر هستید، حتماً راهنمای ما را در مورد بهترین مانیتورهای بازی بررسی کنید.
اگر بودجه شما اجازه میدهد، یک شرط خوب این است که یک کارت میانرده بخرید که بتواند به راحتی تمام بازیها را به جز طاقتفرساترین بازیها در رزولوشن 1440p و حداقل 144 فریم در ثانیه رندر کند. به عبارت دیگر، شما یک GPU میخواهید که بتواند یک مانیتور را در رزولوشن و نرخ تجدید بومی خود در هر تعداد بازی که ممکن است، اشباع کند. این به شما روانترین تجربه ممکن را از نظر وضوح حرکت میدهد و به شما امکان میدهد هم در بازیهای تیراندازی رقابتی و هم در جدیدترین بازیهای تکنفره، هر طور که دوست دارید، تفریح کنید.
NVIDIA در مقابل AMD و Intel
یکی از جنبههای گیجکننده صنعت GPU تمام بازیگران درگیر هستند. چیزی که باید بدانید این است که سه بازیگر اصلی وجود دارد: AMD، Intel و NVIDIA. آنها کارتهایی را که میتوانید بخرید طراحی میکنند، اما تولید آنها را به اصطلاح شرکای برد اضافی (AIB) مانند ASUS، XFX، Gigabyte و دیگران واگذار میکنند.
همانطور که احتمالاً میتوانید تصور کنید، این باعث ایجاد برخی سردردها میشود. آزاردهندهترین آنها این است که AMD، Intel و NVIDIA اغلب قیمتهای پیشنهادی را برای کارتهای گرافیکی خود تعیین میکنند، فقط شرکای آنها نسخههای GPU خود را بالاتر از قیمت خردهفروشی پیشنهادی سازنده (MSRP) میفروشند. به عنوان مثال، وبسایت NVIDIA، RTX 5070 را با قیمت اولیه 549 دلار فهرست میکند. در Newegg، هیچ 5070 با آن قیمت فهرست نشده است. تنها مدلهایی که به قیمت 549 دلار نزدیک هستند، پیشنهادات جعبه باز هستند. اگر یک مدل مهر و موم شده میخواهید، حداقل 600 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.
در مورد اینکه از کدام شرکت باید GPU جدید خود را بخرید، قبل از سال 2025، NVIDIA پادشاه بلامنازع بازار بود. کارتهای خاص GeForce ممکن است بهترین عملکرد رسترایزاسیون را در محدوده قیمتی خود ارائه نکرده باشند، اما بین عملکرد آنها در بازیهای دارای ری تریسینگ و این واقعیت که NVIDIA در ویژگیهایی مانند DLSS پیشتاز بود، یک GPU RTX یک شرط مطمئن بود.
با این حال، با انتشار سری RTX 50 در سال جاری، به غیر از مدلهایی مانند RTX 5080 و 5090 که هیچ رقابتی وجود ندارد، میتوان با اطمینان گفت که NVIDIA در این نسل اشتباه کرده است. اگر در بازار برای یک GPU سطح پایه یا متوسط هستید، AMD و Intel ارزش بهتری ارائه میدهند، با کارتهایی که VRAM کافی برای حال و آینده دارند. با این حال، هنوز هم چند دلیل وجود دارد که ممکن است GPU NVIDIA را در نظر بگیرید، که با ری تریسینگ شروع میشود.
ری تریسینگ
برای دههها، توسعهدهندگان از تکنیکهای رسترایزاسیون برای تقریب نحوه رفتار نور در دنیای واقعی استفاده کردهاند و نتایج قابل ستایش بودهاند. اما اگر بدانید به دنبال چه چیزی باشید، به راحتی میتوانید ببینید که این توهم کجا از هم میپاشد. به همین دلیل، ری تریسینگ بلادرنگ سالها هدف صنعت بوده است و در سال 2018 با اولین کارتهای RTX انویدیا به واقعیت تبدیل شد.
در برخی از بازیها، جلوههایی مانند انعکاسهای ری تریسینگ و نورپردازی سراسری متحول کننده هستند. متأسفانه، اجرای این ویژگیها پرهزینه است و اغلب با کاهش قابل توجه نرخ فریم بدون افزایش مقیاس همراه است. از آنجایی که ری تریسینگ قبل از سال 2025 در بسیاری از بازیها اختیاری بود، میتوانید با خرید یک GPU AMD پول پسانداز کنید. به عنوان مثال، حتی اگر RX 7800 XT در ری تریسینگ بدتر از RTX 4070 بود، اغلب ارزانتر برای خرید بود، VRAM داخلی بیشتری داشت و در بسیاری از بازیها عملکرد رسترایزاسیون خوبی یا بهتری داشت.
با این حال، دیگر نمیتوانید عملکرد ری تریسینگ را نادیده بگیرید. ما شروع به دیدن نسخههایی مانند Doom: The Dark Ages میکنیم که در آن فناوری بخشی جدایی ناپذیر از خط لوله رندر یک بازی است و احتمالاً موارد بیشتری در آینده از این الگو پیروی خواهند کرد. خوشبختانه، جدیدترین کارتهای AMD در این زمینه بسیار بهتر هستند، اگرچه همچنان از اجرای یک مدل NVIDIA یک مزیت خواهید برد. به همین دلیل، اگر ری تریسینگ برای شما مهم است، کارتهای NVIDIA همچنان بهترین گزینه هستند.
نرخ تازهسازی و نرخ فریم
اگر در دنیای بازیهای رایانه شخصی تازهوارد هستید، درک نرخ تازهسازی میتواند دشوار باشد. به طور خلاصه، هرچه نرخ تازهسازی یک مانیتور بالاتر باشد، دفعات بیشتری میتواند تصویر را که روی صفحه نمایش نشان میدهد در هر ثانیه به روز کند، در نتیجه تصویر متحرک روانتری تولید میشود.
به عنوان مثال، عناصر متحرک در یک مانیتور با نرخ تازهسازی 240 هرتز بهتر از یک مانیتور با نرخ تازهسازی 120 هرتز به نظر میرسند. با این حال، همه اینها مشروط به این است که GPU شما بتواند به طور مداوم یک بازی را با نرخ فریم مناسب رندر کند. در مورد یک مانیتور 120 هرتز، شما یک GPU میخواهید که فضای کافی برای اجرای اکثر بازیها با سرعت 120 فریم در ثانیه داشته باشد. به طور واقع بینانه، اکثر کارتهای گرافیک نمیتوانند این را در هر بازی به دست آورند، اما این یک خط پایه خوب برای هدفگذاری هنگام خرید یک GPU جدید است.
ارتقاء مقیاس و تأخیر
من قبلاً چند بار به DLSS اشاره کردهام. DLSS در کنار FSR و Intel XeSS، نمونهای از چیزی است که به عنوان فناوری بازسازی تصویر شناخته میشود. رندر بومی در طراحی بازیها کم کم از مد میافتد. با فعال بودن ری تریسینگ و سایر جلوههای مدرن، حتی قدرتمندترین GPU ها نیز میتوانند برای رندر یک بازی در رزولوشن 1440p یا 4K و نرخ فریم قابل پخش مشکل داشته باشند. به همین دلیل است که بسیاری از توسعه دهندگان برای به دست آوردن عملکرد اضافی با ارتقاء مقیاس یک تصویر با وضوح پایینتر به QHD یا UHD، به DLSS، FSR یا XeSS روی میآورند.
ارتقاء مقیاس در بازیها چیز جدیدی نیست. به عنوان مثال، PS4 Pro از یک تکنیک شطرنجی برای خروجی بازیها در رزولوشن 4K استفاده میکرد. آنچه اکنون متفاوت است نحوه عملکرد GPU های مدرن در مورد آن است. با DLSS، NVIDIA رویکردی را پیشگام شد که از یادگیری ماشین برای بازسازی یک تصویر با وضوح بالاتر استفاده میکند و در این فرآیند، برخی از مشکلات روشهای ارتقاء مقیاس گذشته را برطرف میکند. اگر به این نوع چیزها حساس هستید، هنوز هم با DLSS، FSR و XeSS تاری و سوسو وجود دارد، اما بسیار کمتر برجسته است و میتواند منجر به افزایش قابل توجهی در عملکرد شود.
به DLSS، NVIDIA بعداً تولید تک و چند فریم را اضافه کرد. DLSS فقط در کارتهای NVIDIA موجود است و پس از انتشار اخیر DLSS 4، به طور گستردهای به عنوان بهترین کیفیت تصویر در نظر گرفته میشود. این دلیل دیگری است که ممکن است یک کارت NVIDIA را به یکی از رقبای خود ترجیح دهید. با این حال، اگر تصمیم به انتخاب یک GPU AMD دارید، احساس نکنید که چیزی را از دست میدهید. این شرکت اخیراً FSR 4 را منتشر کرده است. در حالی که از نظر پشتیبانی و کیفیت تصویر کاملاً با DLSS 4 برابری نمیکند، اما جهش بزرگی نسبت به FSR 3 و FSR 2 است.
در حالی که در مورد DLSS صحبت میکنیم، من همچنین به NVIDIA Reflex اشاره میکنم. این یک فناوری کاهش دهنده تأخیر است که NVIDIA در سال 2020 معرفی کرد. AMD نسخه خاص خود را به نام Radeon Anti-Lag دارد، اما در اینجا دوباره تیم سبز به لطف انتشار اخیر Reflex 2 کمی برتری دارد. اگر در بازیهای رقابتی جدی هستید، Reflex 2 میتواند به طور قابل توجهی تأخیر ورودی را کاهش دهد، که باعث میشود شلیکهای شما در Counter-Strike 2، Valorant و سایر تیراندازها آسانتر شود.
پشتیبانی درایور
قبلاً، یکی از دلایل انتخاب یک GPU NVIDIA نسبت به رقابت، سابقه درخشان این شرکت در زمینه پشتیبانی درایور بود. با یکی از کارتهای گرافیکی این شرکت، احتمال کمتری داشت که با مشکلات پایداری و عدم راهاندازی بازیها مواجه شوید. در سال 2025، درایورهای NVIDIA افتضاح بودهاند و مردم از مشکلات و اشکالات مکرر گزارش میدهند. بنابراین اگر به پایداری اهمیت میدهید، AMD در حال حاضر کمی برتری دارد.
VRAM
هنگام مقایسه GPU های مختلف، به ویژه آنهایی که در یک سطح هستند، به میزان VRAM ارائه شده توسط آنها توجه زیادی داشته باشید. بازیهای مدرن به همان اندازه VRAM که یک GPU میتواند ارائه دهد، استفاده میکنند و اگر کارت شما مقدار کمی داشته باشد، مانند 8 گیگابایت، احتمالاً با یک گلوگاه عملکرد مواجه خواهید شد.
اگر بودجه شما اجازه میدهد، همیشه به سراغ مدلی بروید که VRAM بیشتری دارد. برای مثال، تفاوت بین RTX 5060 با قیمت 299 دلار و RTX 5060 Ti با قیمت 429 دلار را در نظر بگیرید. میدانم که صرف 130 دلار اضافی — نزدیک به 50 درصد بیشتر — برای 5060 Ti برای برخی افراد زیاد خواهد بود، اما تفاوت بین یک کارتی است که به سختی برای هر نسخه اخیر کافی است و کارتی که چند سال برای شما دوام خواهد آورد، و همه چیز به میزان VRAM ارائه شده در هر یک از آنها مربوط میشود. به عبارت ساده، بیشتر بهتر است.
یک نکته احتیاطی جزئی در این مورد هنگام مقایسه مدلهایی است که پهنای باند حافظه متفاوتی دارند. یک GPU که میتواند سریعتر به حافظه بیشتری دسترسی پیدا کند، میتواند از یک GPU با حافظه بیشتر، حتی اگر حافظه کمتری داشته باشد، عملکرد بهتری داشته باشد. در اینجا، میخواهید بررسیهای مدلهایی را که مقایسه میکنید بخوانید تا ببینید عملکرد آنها در بازیهای مختلف چگونه است.
اندازه و میزان مصرف برق
GPU های مدرن بزرگ هستند. اکثر کارتهای جدید حداقل دو اسلات PCI را در پشت مادربرد شما اشغال میکنند. آنها همچنین میتوانند از نظر طول به طور چشمگیری متفاوت باشند، بسته به تعداد فنهایی که AIB برای خنک کردن PCB اضافه کرده است. برای اطمینان، حتماً طول کارتی را که میخواهید بخرید در برابر حداکثر فاصلهای که توسط سازنده کیس شما ذکر شده است، بررسی کنید. اگر یک رادیاتور در جلوی کیس خود دارید، باید اندازه آن را نیز در اندازهگیریهای خود در نظر بگیرید. آخرین چیزی که میخواهید خرید یک کارتی است که در کیس شما جا نمیشود.
در نهایت، حتماً منبع تغذیه توصیه شده برای کارتی را که میخواهید بررسی کنید. به عنوان یک قاعده کلی، مگر اینکه بدانید چه کاری انجام میدهید، بهتر است فقط به توصیه سازنده پایبند باشید. به عنوان مثال، NVIDIA پیشنهاد میکند RTX 5070 را با یک PSU 750 وات جفت کنید. بنابراین اگر در حال حاضر از یک واحد 650 وات استفاده میکنید، باید قیمت ارتقاء PSU را با GPU جدید خود در نظر بگیرید.
آیا باید یک GPU دست دوم بخرید؟
بستگی دارد. اگر بتوانید یک معامله برای یک GPU قدیمی سری RTX 40 پیدا کنید، بله. سری RTX 50 انویدیا عملکرد بسیار بهبود یافتهای نسبت به نسخههای قبلی خود ارائه نمیدهند و با فروش اکثر مدلها با قیمت بیشتر از قیمت خردهفروشی پیشنهادی، زمان خوبی برای خرید یک کارت NVIDIA جدید نیست.
با این حال، من گمان میکنم یافتن یک معامله خوب برای یک GPU دست دوم دشوار خواهد بود. اکثر مردم ارزش چیزی را که دارند میدانند و با توجه به بازار فعلی، احتمالاً سعی میکنند تا جایی که میتوانند برای کارت قدیمی خود به دست آورند.
ممکن است معاملات بهتری را در GPU های AMD و Intel قدیمیتر پیدا کنید، اما من فکر میکنم بهتر است اکنون هزینه بیشتری را برای یک مدل جدید از یکی از این شرکتها خرج کنید، زیرا دستاوردهای نسلی ارائه شده توسط جدیدترین کارتهای آنها بسیار چشمگیرتر است. به عبارت ساده، 9070 XT و B580 دو مورد از بهترین کارتهایی هستند که میتوانید در حال حاضر بخرید.
هر چیزی قدیمیتر از یک کارت از سری 40 NVIDIA یا خانواده RX 6000 AMD ارزش در نظر گرفتن ندارد. مگر اینکه بودجه شما بسیار محدود باشد یا بیشتر بازیهای قدیمی را انجام دهید، بهتر است هزینه بیشتری را برای خرید یک کارت جدید بپردازید که بیشتر برای شما دوام خواهد آورد.
چه زمانی زمان خوبی برای خرید یک GPU جدید است؟
اگر تا این مرحله مطالعه کردهاید، احتمالاً از خود میپرسید که آیا خرید یک GPU در حال حاضر ارزش دارد یا خیر. پاسخ (به طور شگفت انگیزی) پیچیده است. تعداد انگشت شماری کارت عالی مانند Intel B580 و Radeon 9070 XT وجود دارد که قطعاً ارزش خرید را دارند. مشکل این است که یافتن هر GPU با قیمتهایی نزدیک به قیمتهای تعیین شده توسط AMD، Intel یا NVIDIA واقعاً دشوار است. بدتر از آن، عدم اطمینان در مورد سیاستهای تعرفهای رئیس جمهور ترامپ احتمالاً قیمتها را حتی بیشتر افزایش میدهد. اگر یک GPU نسبتاً جدید دارید، احتمالاً بهتر است سعی کنید کارت فعلی خود را نگه دارید تا زمانی که اوضاع آرام شود.
با این حال، اگر GPU شما دیگر کافی نیست، با یک تصمیم دشوار روبرو هستید: اکنون هزینه بیشتری پرداخت کنید یا صبر کنید و به طور بالقوه بعداً هزینه بیشتری بپردازید. هر چقدر هم که تمایلی به توصیه یک رایانه شخصی از پیش ساخته ندارم، اگر از قبل قصد دارید یک رایانه جدید بسازید، ارزش دارد گزینههای خود را در آنجا بررسی کنید، زیرا ممکن است در نهایت هنگام بستهبندی آن با تمام اجزای دیگری که نیاز دارید، در کارت گرافیک صرفهجویی کنید.
بهترین GPU ها برای سال 2025: توصیههای Engadget
GPU های سطح پایه (1080p)
همانطور که در بالا ذکر کردیم، اگر فقط قصد دارید بازیهای تیراندازی رقابتی اساسی مانند Valorant و Overwatch 2 را در رزولوشن 1080p انجام دهید، یک GPU سطح پایه ممکن است تمام چیزی باشد که نیاز دارید. در حالی که 1080p از نظر وضوح، یک رزولوشن ایدهآل نیست، بسیاری از گیمرها آن را ترجیح میدهند زیرا دستیابی به نرخ فریم بالاتر آسانتر است. و همچنین کمک میکند که مانیتورهای بازی 1080p، مانند AOC 24G15N 24 اینچی که توصیه میکنیم، تمایل دارند نرخ تازهسازی سریع را بین 100 تا 200 دلار ارائه دهند. وقتی در مسابقات با سرعت حرکت میکنید، احتمالاً فرصتی برای نفس کشیدن و قدردانی از جزئیات رزولوشنهای بالاتر نخواهید داشت.
در اینجا توصیههای ما برای کارتهای گرافیک سطح پایه آورده شده است.
GPU های میانرده (1440p)
در حالی که کارتهای سطح پایه میتوانند با بازیهای 1440p تفریح کنند، اگر واقعاً میخواهید به نرخ تازهسازی بالاتر دست پیدا کنید، ارزش دارد که به چیزی کمی قدرتمندتر ارتقا دهید. برای اکثر گیمرها، 1440p بهترین تعادل بین وضوح و نرخ فریم بالا است. به طور محسوسی بهتر از 1080p به نظر میرسد و به سربار اسب بخار 4K نیازی ندارد. (و احتمال زیادی وجود دارد که واقعاً با جهش به 4K تفاوت بصری را نبینید.)
در اینجا توصیههای ما برای GPU های میانرده آورده شده است.
GPU های سطح بالا (4K)
اگر میخواهید بیشترین استفاده را از بازیهای مدرن رایانه شخصی ببرید، از جمله 4K و تمام مزایای ری تریسینگ، آماده باشید تا پول زیادی را برای یک GPU سطح بالا خرج کنید. اگر این مسیر را طی میکنید، مطمئن شوید که در حال بازی کردن روی یک مانیتور سطح بالا نیز هستید که شایسته این GPU های قدرتمند باشد.
در اینجا توصیههای ما برای GPU های ممتاز آورده شده است.
GPU های فوق العاده سطح بالا/پول واقعی نیست
گوش کنید، تنها یک انتخاب در اینجا وجود دارد و آن هم RTX 5090 فوق العاده قدرتمند و فوق العاده گران قیمت NVIDIA است. این یک جانور مطلق است، با 32 گیگابایت VRAM و بیشترین سخت افزاری که NVIDIA تا به حال در یک GPU GeForce مصرف کننده قرار داده است. RTX 5090 برای 99 درصد از گیمرها منطقی نیست — به خصوص از آنجایی که اکنون با قیمت 3000 دلار به فروش میرسد، از قیمت اولیه 2000 دلاری خود بالاتر رفته است — اما اگر پول نقد برای خرج کردن دارید، مطمئناً حق لاف زدن را به شما میدهد. (بررسی NVIDIA RTX 5090 ما را بررسی کنید.)