فروش ویژه روز کارگر Sonos: تا 25 درصد تخفیف برای هدفون، اسپیکر و سایر تجهیزات

روز کارگر و فصل بازگشت به مدرسه فقط زمان خوبی برای صرفه جویی در مواردی مانند لپ تاپ جدید نیست. نمونه بارز: جدیدترین حراج Sonos. چه بخواهید صدای اتاق خوابگاه یا دفتر کار خانگی خود را ارتقا دهید، می توانید در حال حاضر تا 25 درصد در اسپیکرها و سایر تجهیزات Sonos صرفه جویی کنید. Era 100 نیز در این فروش ویژه گنجانده شده است که در حال حاضر 10 درصد تخفیف دارد.

انتخاب ما برای بلندگوی هوشمند میان رده از 199 دلار به 179 دلار کاهش یافته است به عنوان بخشی از یک فروش بزرگتر روز کارگر در وب سایت Sonos. همین قیمت در آمازون نیز موجود است، همچنین معاملات بیشتری در محصولات Sonos نیز در دسترس است.

Sonos اسپیکر Era 100 را در سال 2023 به عنوان جایگزینی برای Sonos One معرفی کرد. این دستگاه کیفیت صدای عالی را ارائه می دهد و دارای میکروفون های داخلی برای تنظیم Trueplay و کنترل صوتی است. شایان ذکر است که هدفون های Sonos Ace نیز با قیمت 299 دلار به فروش می رسد که نسبت به 399 دلار قبلی 25 درصد تخفیف دارد. هدفون ها از زمان اولین عرضه خود راه طولانی را پیموده اند، از جمله معرفی TrueCinema که با یک ساندبار Sonos کار می کند تا بهترین تجربه صدای فضایی را ایجاد کند.

