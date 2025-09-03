بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025

تبدیل خانه شما به یک خانه هوشمند آسان تر و مفیدتر از همیشه است. از خودکارسازی چراغ‌ها و تهویه مطبوع گرفته تا ایمن‌سازی درب ورودی، فناوری خانه هوشمند راه زیادی را طی کرده است تا زندگی روزمره را راحت‌تر، کم‌مصرف‌تر و ایمن‌تر کند. چه تازه شروع کرده باشید و چه به دنبال ارتقای تنظیمات خود باشید، گجت های زیادی وجود دارند که به طور یکپارچه با هم کار می کنند تا خانه شما کمی آینده نگرانه تر به نظر برسد.



بهترین گجت های خانه هوشمند می توانند به شما کمک کنند همه چیز را از کلید چراغ گرفته تا ترموستات هوشمند خود را با یک ضربه روی تلفن هوشمند یا یک دستور کنترل صوتی سریع کنترل کنید. چه در حال تنظیم روال ها با یک سنسور حرکتی، مدیریت ورود با یک قفل هوشمند یا نظارت بر همه چیز با یک سیستم امنیتی کامل باشید، اتوماسیون مدرن خانه شما را مسئول می کند - اغلب با گزینه هایی برای کنترل از راه دور زمانی که دور هستید.

فهرست مطالب

بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025: بلندگوهای هوشمند

بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025: نمایشگرهای هوشمند

بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025: چراغ های هوشمند

بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025: دوربین های امنیتی

بهترین گجت های خانه هوشمند برای سال 2025: تجهیزات اینترنت اشیا

چگونه قبل از خرید گجت های هوشمند، دستیار صوتی مناسب را انتخاب کنیم

در حالی که بسیاری از بهترین دستگاه های خانه هوشمند آگنوستیک پلتفرم هستند، برخی از آنها - به ویژه بلندگوهای هوشمند و نمایشگرهای هوشمند - از شما می خواهند که دستیار کنترل صوتی خود را انتخاب کنید. در حال حاضر، این بدان معناست که تصمیم بگیرید که آیا به طور منظم از دستیار گوگل یا الکسای آمازون استفاده می کنید (در مورد سیری صحبت خواهم کرد).

هر دو با محصولات مختلف فناوری خانه هوشمند از کلیدهای چراغ و لامپ گرفته تا جاروبرقی رباتیک سازگار هستند، اما برخی از دستگاه ها وجود دارند که با گوگل یا آمازون بهتر کار می کنند. به عنوان مثال، محصولات Nest سازگاری بیشتری دارند و عملکرد بیشتری با بلندگوها و نمایشگرهای دارای گوگل دارند. آنها همچنان می توانند با دستگاه های آمازون کار کنند، اما ممکن است برخی از ویژگی ها غیرفعال شوند. همین امر در مورد محصولات آمازون نیز صادق است: اگر در یک اکوسیستم باشند، بهتر کار می کنند.

آمازون الکسا

بنابراین چگونه بین الکسا و دستیار گوگل انتخاب می کنید؟ این واقعاً به ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. آیا به Audible گوش می دهید، ویدیوهای پرایم را تماشا می کنید و تمایل دارید خرید زیادی در آمازون انجام دهید؟ سپس ممکن است به سمت یک تنظیم اتوماسیون خانگی مجهز به الکسا متمایل شوید. الکسا از طیف گسترده ای از دستگاه ها - از جمله قفل های هوشمند، ترموستات های هوشمند و سنسورهای حرکتی - پشتیبانی می کند و بسیاری از بلندگوها و نمایشگرهای آن شامل قابلیت کنترل از راه دور برای چراغ ها، پریزها و سایر تجهیزات هوشمند هستند.

دستیار گوگل

اگر یک دستیار صوتی می خواهید که در پاسخ دادن به سؤالات عالی باشد، دستیار گوگل نسبت به الکسا بهتر است. از طرف دیگر، دستیار آمازون در حال حاضر از محصولات خانه هوشمند بیشتری پشتیبانی می کند. بلندگوها و نمایشگرهای هوشمند این شرکت همچنین از پروتکل خانه هوشمند Zigbee پشتیبانی می کنند و برخی از دستگاه ها حتی دارای هاب های داخلی خانه هوشمند هستند. هر دو دستگاه گوگل و آمازون می توانند با تقویم شما همگام شوند، اگرچه دستگاه های گوگل تمایل دارند با خدمات گوگل بهتر کار کنند. به علاوه، اگر از قبل یک تلفن هوشمند اندرویدی دارید، ممکن است در هر صورت با دستیار گوگل راحت تر باشید.

سیری

اما سیری چطور؟ دستیار اپل از کنترل صوتی نیز پشتیبانی می کند، اما به اندازه گوگل یا آمازون دستگاه های سازگار ندارد. HomePod mini و HomePod با اندازه کامل تنها بلندگوهای سازگار با سیری در بازار در حال حاضر هستند. با این اوصاف، یافتن تجهیزات سازگار با Apple HomeKit آنقدرها هم سخت نیست، زیرا شرکت های شخص ثالث بیشتری از آن پشتیبانی می کنند، اما در حال حاضر مجموعه کوچکتری از دستگاه ها برای انتخاب دارید.