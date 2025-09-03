Hollow Knight: Silksong پنج دلار بیشتر از نسخه اصلی قیمت دارد

پس از سال‌ها انتظار، تنها سه روز تا انتشار Hollow Knight: Silksong باقی مانده است. ما فقط چند هفته پیش تاریخ انتشار 4 سپتامبر را دریافت کردیم و اکنون آخرین قطعه پازل را داریم: قیمت.

تیم Cherry، استودیوی مستقل سازنده سری Hollow Knight، اعلام کرد در X (توئیتر سابق) که قیمت Hollow Knight: Silksong بیست دلار خواهد بود. این افزایش 5 دلاری نسبت به بازی موفق اصلی Hollow Knight در سال 2017 است. که پس از گذشت تقریباً یک دهه، چندان تعجب آور نیست.

ما همچنین زمان دقیق انتشار Hollow Knight: Silksong را در 4 سپتامبر داریم. این بازی برای خرید در ساعت 7 صبح به وقت PT/10 صبح به وقت ET در دسترس خواهد بود. پس از تاخیر از تاریخ انتشار اصلی 2023، اکنون خیلی دور به نظر نمی رسد.

اگر برای رسیدن دنباله این بازی لحظه شماری می کنید، آیا می توانیم توصیه کنیم تریلر بالا را دوباره تماشا کنید؟ این تریلر به اندازه کافی از بازی را نشان می دهد تا ما را تا پنجشنبه سیراب کند.