حراج روز کارگر دایسون: 500 دلار تخفیف برای جاروبرقی رباتیک 360 Vis Nav دریافت کنید

حراج های روز کارگر ممکن است دقیقاً همان چیزی را که در بخش نظافت منزل به دنبالش هستید داشته باشند. دایسون برای تعطیلات فروش بزرگی دارد که جاروبرقی ها، دستگاه های مراقبت از مو و موارد دیگر را تا 500 دلار تخفیف می دهد. یکی از بهترین تخفیف ها برای جاروبرقی رباتیک 360 Vis Nav است که 50 درصد تخفیف دارد و به 500 دلار کاهش یافته است. این یک معامله بسیار عالی است و کمترین قیمتی است که برای این محصول دیده ایم.

Vis Nav در لیست بهترین جاروبرقی های رباتیک ما قرار گرفت، که اساساً بر اساس قدرت مکش برتر این دستگاه است. این دستگاه می تواند گرد و غبار را مانند یک جانور به بیرون بکشد. ما گفتیم که قوی ترین قدرت مکش را در بین هر robovac که آزمایش کرده ایم داشته است و به راحتی موهای حیوانات خانگی را از یک کف فرش شده خارج می کند. ما همچنین در بررسی رسمی خود اشاره کردیم که قدرت اینجا با جاروبرقی های دستی دایسون برابری می کند.

این دستگاه شامل یک سیستم اجتناب از موانع عالی است، با دوربین ها و چراغ های LED که به جاروبرقی کمک می کند تا در اطراف مبلمان حرکت کند. در طول آزمایش ما، متوجه شدیم که تقریباً بی عیب و نقص است، زیرا فقط چند بار به پایه صندلی برخورد کرد. همچنین، ما هرگز هشداری دریافت نکردیم که ربات در حین کار در جایی گیر کرده است.

مخزن اینجا در اندازه بزرگتر است، اما هیچ پایه تخلیه خودکار وجود ندارد. این نیز یک دستگاه هیبریدی نیست. این یک جاروبرقی است و نه یک تی. این باعث شد که توصیه این دستگاه با قیمت 1000 دلار، علی‌رغم مکش فوق‌العاده، سخت باشد، اما 500 دلار کار را بسیار آسان‌تر می‌کند.

Dyson V15s Detect Submarine نیز به عنوان بخشی از این حراج به 800 دلار کاهش یافته است، که 200 دلار تخفیف است. این یکی از جاروبرقی های دستی بی سیم مورد علاقه ما است و دارای سیستم فیلتراسیون HEPA و قابلیت های پیشرفته تمیز کردن مرطوب است. این ابزاری عالی برای تمیز کردن فرش ها و کف های سخت است.

