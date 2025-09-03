خرید بسته‌ی چهارتایی Apple AirTag با فقط ۷۰ دلار در حراج روز کارگر

اگر به فکر خرید تعدادی از AirTag های اپل هستید، اکنون زمان مناسبی برای اقدام است - آمازون در حال حاضر یک بسته‌ی چهارتایی با قیمت ۷۰ دلار به لطف حراج روز کارگر به فروش می‌رساند. این یکی از پایین‌ترین قیمت‌هایی است که خارج از حراج‌های بزرگ جمعه سیاه و پرایم دی دیده‌ایم.

برای کاربران اپل، AirTagها مزایای بزرگی نسبت به ردیاب‌های رقیب ارائه می‌دهند. عملکرد باند فوق عریض، ردیابی دقیقی را با آیفون‌های کمتر از پنج سال ارائه می‌دهد، بنابراین می‌توانید جستجوی خود را بین یک مبل و یک صندلی راحتی در یک اتاق محدود کنید. در مسافت‌های بیشتر، شبکه AirTag که توسط همه کاربران دستگاه اپل فعال شده است، به شما امکان می‌دهد شیئی را که ممکن است در یک کافه گم کرده باشید، ردیابی کنید.

این دستگاه یک طراحی ساده به اندازه سکه و تجربه‌ای بی‌نقص به لطف برنامه Find My ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید یک AirTag را مجبور کنید تا یک زنگ ساطع کند تا به شما در تعیین محل یک شی کمک کند، و این صدا به اندازه کافی خوب و بلند است تا به شما در یافتن آن کمک کند.

این دستگاه فاقد جاکلیدی داخلی مانند ردیاب‌های رقیب است، بنابراین باید هزینه اضافی برای آن بپردازید. و بهترین عملکرد را با دستگاه‌های اپل دارد، بنابراین کاربران اندروید ممکن است بخواهند به ردیاب‌های Chipolo یا Pebblebee که از شبکه Find My Device گوگل استفاده می‌کنند، نگاهی بیندازند. با این حال، اگر در اکوسیستم اپل هستید و منتظر تخفیف بوده‌اید، اکنون زمان اقدام است.

پوشش ما از بهترین تخفیف‌های اپل را برای تخفیف‌های بیشتر بررسی کنید، و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.