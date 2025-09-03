سونی در تاریخ ۳ سپتامبر نمایشگاه State of Play را برای 007 First Light برگزار می کند

سونی نمایشگاه بعدی PlayStation State of Play خود را تدارک دیده است، و این یکی تماماً در مورد یک بازی است. این نمایشگاه بر روی 007 First Light، ماجراجویی طولانی‌مدت جیمز باند از استودیوی هیتمن IO Interactive، تمرکز خواهد داشت. این رویداد در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت ET در تاریخ ۳ سپتامبر آغاز می شود و می توانید آن را در کانال های PlayStation YouTube و Twitch (همچنین نسخه ای از این ویدیو با زیرنویس انگلیسی در YouTube وجود خواهد داشت) تماشا کنید. همچنین می توانید درست در زمان مناسب دکمه پخش را در ویدیوی YouTube بالا بزنید.

این نمایشگاه بیش از 30 دقیقه طول می کشد و شامل یک بررسی عمیق از گیم پلی، از جمله یک گیم پلی کامل از اولین ماموریت یک باند جوان خواهد بود. در PlayStation Blog، IOI گفت که انتظار "همه چیز از تعقیب و گریزهای پرسرعت اتومبیل گرفته تا سکانس های مخفیانه پیاده و تیراندازی" را داشته باشید. پس از آن، IOI جزئیات بیشتری در مورد گیم پلی 007 First Light ارائه خواهد داد. شاید همچنین یک تاریخ انتشار یا بازه زمانی باریک‌تری برای بازی اکشن-ماجراجویی دریافت کنیم که قرار است در سال 2026 برای نینتندو سوییچ 2، پلی استیشن 5، ایکس باکس سری X/S و رایانه شخصی عرضه شود.

در این میان، می توانید با بررسی Hitman World of Assassination، بسته‌ای از هر سه بازی اصلی هیتمن از دهه گذشته، طعم اینکه چرا IOI توانست این کار را انجام دهد را بچشید. Hitman WOA همین هفته گذشته به iOS رسید، و می توانید اولین مکان را به صورت رایگان بازی کنید. این بازی همچنین برای رایانه شخصی و کنسول ها نیز در دسترس است.