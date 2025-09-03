فروش ویژه روز کارگر مسترکلاس: 50 درصد تخفیف در اشتراک‌ها

مسترکلاس وعده آموزش آنلاین با مربیانی را می‌دهد که بهترین‌ها در زمینه‌های خود هستند، و اشتراک سالانه در حال حاضر 50 درصد تخفیف دارد. مشترکین مسترکلاس به بیش از 200 کلاس دسترسی خواهند داشت که توسط نویسندگان نمادین، سرآشپزها، ورزشکاران و رهبرانی تدریس می‌شود که مجموعه‌ای متنوع از مهارت‌ها و پیشینه‌ها را نمایندگی می‌کنند.

با یک اشتراک، می‌توانید یک کلاس در مورد نویسندگی را تماشا کنید که توسط جیمز پترسون تدریس می‌شود، یا تکنیک‌های آشپزی را از توماس کلر یاد بگیرید. اگر می‌خواهید در بازی بعدی بسکتبال خیابانی خود تاثیرگذار باشید، می‌توانید در مورد شوت‌زنی، توپ‌گیری و گلزنی از استفن کری یاد بگیرید. هر کلاس شامل حدود 20 درس ویدیویی است که به طور متوسط حدود 10 دقیقه طول می‌کشد، و همچنین یک کتاب کار عمیق.

مسترکلاس همچنین شروع به تولید برخی از سریال‌های اصلی برای پلتفرم خود کرده است. سریال Business Rebels مدیران عامل مختلف را به نمایش می‌گذارد که بینندگان را با استراتژی‌هایی که به آنها کمک کرده است تا صنایع خود را مختل کنند، آشنا می‌کنند. یکی با عنوان Skin Health متخصصان برجسته پوست و یک شیمیدان آرایشی را به نمایش می‌گذارد که بینندگان را با حفظ سلامت پوست خود از طریق روتین‌های پاکسازی و محصولات زیبایی خاص آشنا می‌کنند.

دامنه وسیع مهارت‌ها یا درس‌های زندگی که می‌توانید از طریق این کلاس‌ها یاد بگیرید، دلیلی است که مسترکلاس در لیست بهترین اشتراک‌هایی که می‌توانید به عنوان هدیه بدهید قرار دارد. شاید عزیز شما که عاشق میزبانی مهمانی‌های شام است، بتواند از گوردون رمزی نکاتی را بیاموزد.

سه سطح اشتراک برای مسترکلاس وجود دارد که هر کدام فقط در تعداد دستگاه‌هایی که به طور همزمان اجازه می‌دهند و اینکه آیا ویدیوهای آفلاین پشتیبانی می‌شوند یا خیر، متفاوت هستند. اشتراک استاندارد فقط از یک دستگاه پشتیبانی می‌کند، در حالی که اشتراک پلاس به دو دستگاه اجازه می‌دهد. اینها به طور معمول 10 و 15 دلار در ماه هستند و هیچ کدام حالت آفلاین را ارائه نمی‌دهند. سطح Premium، که قیمت معمولی 20 دلار در ماه را دارد، به حداکثر شش دستگاه اجازه می‌دهد و دارای حالت آفلاین برای کلاس‌های دانلود شده است.

هر سه سطح بخشی از تخفیف 50 درصدی هستند، که قیمت آنها را به ترتیب به 5، 8 و 10 دلار کاهش می‌دهد. مسترکلاس به صورت سالانه صورتحساب صادر می‌کند، بنابراین قبل از تصمیم‌گیری، حتماً مجموع را از قیمت "ماهانه" محاسبه کنید.

