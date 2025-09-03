اشتراک فصل MLS اپل برای باقی سال 2025 تا 25 دلار کاهش یافت

پایان هر فصل ورزشی معمولاً هیجان‌انگیزترین بخش است و طرفداران MLS می‌توانند اوج مبارزات انتخاباتی 2025 را با تخفیف تماشا کنند. همانطور که اپل هر سال در این زمان از سال از زمانی که حقوق لیگ برتر فوتبال آمریکای شمالی را قفل کرد انجام داده است، اپل در حال ارائه اشتراک فصل MLS با تخفیف برای بقیه فصل است. مشترکین Apple TV+ می‌توانند با 25 دلار به آن دسترسی داشته باشند، در حالی که بقیه می‌توانند اشتراک فصل را با 29 دلار دریافت کنند.

این تنها آخرین کاهش قیمت اشتراک فصل MLS در سال 2025 است، زیرا اپل آن را در ماه جولای به نصف کاهش داد و به 49 دلار رساند. با این حال، این معامله به خوبی معامله‌ای نیست که تازه‌واردان در سال گذشته روی پاس دریافت کردند. تخفیف پایان فصل اپل برای سال 2024 باعث شد که اشتراک فصل در اوایل سپتامبر فقط به 10 دلار برسد.

اکنون به نیمه راه فصل 2025 رسیده‌ایم. تیم‌ها بین پنج تا نه بازی از فصل عادی برای بازی باقی مانده دارند. اینتر میامی به دلیل شرکت این تیم در جام باشگاه‌های جهان، بیشترین بازی را باقی مانده دارد، بنابراین طرفداران لیونل مسی ممکن است فرصت بیشتری برای دیدن او داشته باشند - به خصوص اگر تیم او به پلی آف جام MLS برسد. همچنین این فرصت را خواهید داشت که چند بازیکن جدید و برجسته را در MLS ببینید، از جمله سون هیونگ مین در لس آنجلس اف سی و توماس مولر در ونکوور وای تکپس. فصل با فینال جام MLS به پایان می رسد که در 6 دسامبر برگزار می شود.