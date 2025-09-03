چه در حال رفت و آمد باشید، چه در یک کافه شلوغ کار کنید یا فقط بخواهید از دنیای بیرون جدا شوید، بهترین ایربادهای حذف نویز میتوانند به شما کمک کنند تا روی آنچه مهم است تمرکز کنید — موسیقی، پادکستها یا کمی آرامش و سکوت. این ایربادهای کوچک با قابلیت کاهش نویز پیشرفته و ویژگیهایی مانند حذف نویز فعال، برای مسدود کردن عوامل مزاحم و ارائه صدای فراگیر، حتی در پر سروصداترین محیطها طراحی شدهاند.
مدلهای برتر امروزی همه چیز را ارائه میدهند، از اتصال بلوتوث یکپارچه و سریهای گوشی قابل تنظیم گرفته تا باتریهای بادوام با یک جعبه شارژ جیبی - برخی حتی از طریق USB-C شارژ میشوند و دارای مزایای اضافی مانند کنترلهای لمسی و مقاومت در برابر آب هستند. چه یک شنونده معمولی باشید و چه یک علاقهمند واقعی به صدا، یک جفت ایرباد وجود دارد که متناسب با سبک زندگی و بودجه شما باشد.
فهرست مطالب
بهترین ایربادهای حذف نویز برای سال 2025
چگونه بهترین ایربادهای حذف نویز را برای خود انتخاب کنید
چگونه ایربادهای حذف نویز را آزمایش میکنیم
بهترین ایربادهای حذف نویز برای سال 2025
چگونه بهترین ایربادهای حذف نویز را برای خود انتخاب کنید
طراحی
اکثر ایربادهای بیسیم واقعی امروزه دارای طراحی "سنتی" هستند که یک برآمدگی گرد است که در کانالهای گوش شما قرار میگیرد. با این حال، در فرمول از نظر شکل، اندازه و عناصر اتصالی اضافی، تغییراتی وجود دارد. برخی از شرکتها باله یا بالهای اتصالی را برای کمک به نگه داشتن ایربادهای داخل گوش خود در جای خود در نظر میگیرند، در حالی که برخی دیگر برای مدلهای ورزشی بیشتر، قلاب بالای گوش را انتخاب میکنند. شما باید به این موارد توجه کنید تا مطمئن شوید که با نحوه برنامهریزی استفاده از آنها مطابقت دارند. همچنین اندازه و وزن کلی را در نظر بگیرید زیرا این دو عامل میتوانند بر تناسب تأثیر بگذارند. یک مهر و موم کمتر از حد ایدهآل به دلیل تناسب عجیب و غریب بر عملکرد ایربادهای حذف نویز فعال تأثیر میگذارد.
نوع حذف نویز
در مرحله بعد، باید به نوع ANC که مجموعهای از ایربادها ارائه میدهند، نگاهی بیندازید. اصطلاحاتی مانند "حذف نویز فعال هیبریدی" یا "حذف نویز فعال تطبیقی هیبریدی" را خواهید دید و تفاوتهای کلیدی بین این دو وجود دارد. یک تنظیم ANC هیبریدی از میکروفونها در داخل و بیرون دستگاه برای تشخیص نویز محیط استفاده میکند. با تجزیه و تحلیل ورودی از هر دو میکروفون، یک سیستم هیبریدی میتواند با صداهای بیشتری نسبت به ANC "معمولی" مبارزه کند، اما در یک سطح ثابت است که تغییر نمیکند.
ANC تطبیقی با تنظیم مداوم حذف نویز برای تغییرات در محیط شما و هرگونه نشت در اطراف لایههای فنجانهای گوش یا نوک گوش، پیکربندی هیبریدی را یک قدم فراتر میبرد. ANC تطبیقی همچنین در مبارزه با نویز باد بهتر است، که واقعاً میتواند در حین استفاده از ایرباد در فضای باز، حس شما را از بین ببرد. برای این لیست برتر از بهترین ایربادهای حذف نویز، من فقط محصولاتی را در نظر میگیرم که دارای تنظیمات ANC هیبریدی یا ANC تطبیقی هستند، زیرا این محصولات در مسدود کردن نویز در محیطهای پر سر و صدا مؤثرتر هستند.
سفارشیسازی
همچنین باید بررسی کنید که آیا سیستم ANC در یک مجموعه احتمالی از ایربادها، از پیش تنظیمات یا سطوح قابل تنظیم کاهش نویز را ارائه میدهد یا خیر. اینها میتوانند به شما کمک کنند تا میزان ANC مورد نیاز خود را برای محیطهای مختلف تنظیم کنید، اما همچنین میتواند به صرفهجویی در عمر باتری کمک کند. برای مثال، Master & Dynamic، از پیش تنظیمات ANC دارد که یا حداکثر مسدود کردن نویز را ارائه میدهند یا کارایی انرژی را در اولویت قرار میدهند. سایر شرکتها ممکن است یک نوار لغزنده در برنامههای همراه خود قرار دهند که به شما امکان میدهد سطح ANC را تنظیم کنید.
چگونه ایربادهای حذف نویز را آزمایش میکنیم
روش اصلی ما برای آزمایش ایربادها این است که تا حد امکان از آنها استفاده کنیم. من ترجیح میدهم این کار را در یک دوره یک تا دو هفتهای انجام دهم، اما گاهی اوقات ضربالاجلها اجازه نمیدهند. در این مدت، من به ترکیبی از موسیقی و پادکستها گوش میدهم، در حالی که از ایربادها برای برقراری تماسهای صوتی و تصویری نیز استفاده میکنم.
از آنجایی که عمر باتری برای ایربادهای ANC معمولاً 6 تا 10 ساعت است، من باتری را با پخش موسیقی حلقهای و تنظیم صدا در سطح راحت (معمولاً حدود 75 درصد) تخلیه میکنم. در صورت لزوم، من هدفونها را در طول بررسی بدون قرار دادن مجدد در جعبه خاموش میکنم. این استفاده دنیای واقعی را شبیهسازی میکند و مرا از استفاده از آنها برای یک روز کامل باز میدارد.
برای آزمایش عملکرد ANC به طور خاص، من از ایربادها در محیطهای مختلف، از کافیشاپهای پر سر و صدا گرفته تا دفاتر خانگی آرام استفاده میکنم. زمانی که برنامهام اجازه میدهد، در طول سفر هوایی نیز از آنها استفاده میکنم، زیرا نویز هواپیما یک عامل حواسپرتی بزرگ برای کار و استراحت است. حتی اگر قرار نباشد سوار هواپیما شوم، صدای غرش ثابتی را با ماشینهای تولید نویز سفید، فنهای حمام، جاروبرقی و موارد دیگر شبیهسازی میکنم. من همچنین یادداشت میکنم که ایربادها تا چه حد صداهای انسانی را مسدود میکنند، که یک مانع کلیدی برای بسیاری از تنظیمات ANC است.
من همچنین یک بررسی کامل از برنامههای همراه انجام میدهم و هر ویژگی را در حین کار با نرمافزار آزمایش میکنم. هرگونه موردی که از مدلهای قبلی باقی مانده است، از نظر بهبود یا پسرفت دوباره بررسی میشود. اگر ایربادهایی که آزمایش میکنم نسخه به روز شده یک مدل قبلی هستند، زمانی را صرف آشنایی مجدد با مجموعه قدیمیتر میکنم و همچنین به نزدیکترین رقیب نیز مراجعه میکنم.