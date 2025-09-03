پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی چینی برچسب‌هایی را برای مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی ارائه می‌کنند

پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی در چین شروع به ارائه برچسب‌هایی برای محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی کرده‌اند تا با قانونی که از روز دوشنبه لازم الاجرا شد، مطابقت داشته باشند. کاربران برنامه‌هایی مانند WeChat، Douyin، Weibo و RedNote (با نام Xiaohongshu) اکنون این برچسب‌ها را روی پست‌ها مشاهده می‌کنند. به گفته *ساوث چاینا مورنینگ پست*، این برچسب‌ها استفاده از هوش مصنوعی مولد را در متن، تصاویر، صدا، ویدئو و سایر انواع مطالب نشان می‌دهند. شناسه هایی مانند واترمارک نیز باید در فراداده ها گنجانده شوند.

WeChat به کاربران گفته است که باید به طور فعال برچسب‌هایی را به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی خود اضافه کنند. آنها همچنین از حذف، دستکاری یا پنهان کردن هرگونه برچسب هوش مصنوعی که WeChat خود اعمال می کند یا استفاده از "هوش مصنوعی برای تولید یا انتشار اطلاعات نادرست، محتوای متخلف یا هرگونه فعالیت غیرقانونی" منع شده اند.

Douyin بایت‌دنس - نسخه چینی TikTok - به طور مشابه از کاربران خواست تا به هر پست خود که شامل مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی است، برچسب بزنند و در عین حال خاطرنشان کرد که قادر به استفاده از فراداده برای تشخیص منشاء یک قطعه محتوا است. در همین حال، Weibo این گزینه را برای کاربران اضافه کرده است تا گزینه "محتوای هوش مصنوعی بدون برچسب" را در صورت مشاهده چیزی که باید چنین برچسبی داشته باشد، گزارش دهند.

چهار آژانس این قانون را تهیه کردند - که *در اوایل سال جاری صادر شد* - از جمله تنظیم کننده اصلی اینترنت، سازمان فضایی مجازی چین (CAC). وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت عمومی و اداره ملی رادیو و تلویزیون نیز به تدوین این قانون کمک کردند که برای کمک به نظارت بر موج جزر و مدی محتوای genAI اجرا می شود. در ماه آوریل، CAC *شروع به* یک کمپین سه ماهه برای تنظیم برنامه ها و خدمات هوش مصنوعی کرد.

برچسب‌های اجباری برای محتوای هوش مصنوعی می‌تواند به افراد کمک کند تا بهتر درک کنند که چه زمانی شاهد سهل انگاری و/یا اطلاعات نادرست هوش مصنوعی هستند به جای چیزی معتبر. برخی از شرکت‌های آمریکایی که ابزارهای genAI را ارائه می‌کنند، برچسب‌های مشابهی را ارائه می‌دهند و شروع به تعبیه چنین شناسه‌هایی در سخت‌افزار می‌کنند. *دستگاه‌های Pixel 10* گوگل اولین تلفن‌هایی هستند که اعتبارنامه‌های محتوای *C2PA* (ائتلاف برای اصالت و منشاء محتوا) را *مستقیماً در داخل برنامه دوربین* پیاده‌سازی می‌کنند.