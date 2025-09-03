گوگل می‌گوید گزارش‌های مربوط به یک مسئله امنیتی بزرگ در Gmail «کاملاً نادرست» است

گوگل به طور رسمی تکذیب می‌کند مجموعه‌ای از گزارش‌هایی را که ادعا می‌کردند Gmail در روزهای اخیر با یک مسئله امنیتی "بزرگ" مواجه شده است. این شرکت در بیانیه‌ای نسبتاً غیرمعمول گفت: «ما می‌خواهیم به کاربران خود اطمینان دهیم که محافظت‌های Gmail قوی و مؤثر هستند.» «اخیراً ادعاهای نادرستی مطرح شد که به اشتباه بیان می‌کرد که ما یک هشدار گسترده به همه کاربران Gmail در مورد یک مسئله امنیتی بزرگ Gmail صادر کرده‌ایم. این کاملا نادرست است.»

گوگل در پست خود جزئیات ادعاهای اشتباه را شرح نمی‌دهد. اما، همانطور که Forbes اشاره می‌کند ، به نظر می‌رسد به چندین گزارش اخیر اشاره دارد که بیان می‌کرد این شرکت در پاسخ به یک حمله فیشینگ که یک نمونه Salesforce مورد استفاده توسط شرکت را هدف قرار داده بود، یک "هشدار اضطراری" به تمام 2.5 میلیارد کاربر خود صادر کرده است. با این حال، این حادثه برای اولین بار توسط گوگل در اوایل ژوئن ، گزارش شد و این شرکت در یک به‌روزرسانی در 8 آگوست اعلام کرد که اطلاع‌رسانی به همه افراد آسیب‌دیده را به پایان رسانده است.

مشخص نیست چرا آن گزارش اکنون دوباره ظاهر شده است یا چگونه به یک هشدار فرضی تبدیل شده است که بر همه کاربران Gmail تأثیر می‌گذارد، اما گوگل اکنون در تلاش است تا این موضوع را روشن کند. این شرکت گفت: «در حالی که همیشه این‌طور بوده است که فیشرها به دنبال راه‌هایی برای نفوذ به صندوق‌های ورودی هستند، محافظت‌های ما همچنان بیش از 99.9 درصد از تلاش‌های فیشینگ و بدافزار را از رسیدن به کاربران مسدود می‌کنند.» «بسیار مهم است که مکالمه در این فضا دقیق و واقعی باشد.»