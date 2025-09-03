بهترین گوشی های ارزان قیمت اندرویدی برای خرید در سال 2025

برای داشتن یک گوشی جدید که به راحتی از پس کارهای روزمره شما برآید، نیازی به صرف هزینه زیاد ندارید. بهترین گوشی های ارزان قیمت اندرویدی، ویژگی های چشمگیری را با قیمت های مقرون به صرفه ارائه می دهند و آنها را به گزینه های عالی برای هر کسی تبدیل می کند که عملکرد خوبی را بدون خالی کردن کیف پول خود می خواهد. چه در حال گشت و گذار در رسانه های اجتماعی، پخش ویدیو یا گرفتن عکس باشید، دستگاه های اندرویدی مقرون به صرفه زیادی وجود دارد که می توانند با هر کاری که انجام می دهید، همراه باشند.



در حالی که ممکن است تمام زرق و برق مدل های پرچمدار را دریافت نکنید، بسیاری از گوشی های مقرون به صرفه امروزی همچنان کیفیت ساخت، صفحه نمایش های روان و سیستم های دوربین توانمندی را ارائه می دهند. برخی حتی از کیفیت دوربین چشمگیری برخوردار هستند که می تواند با گزینه های بسیار گران قیمت تر رقابت کند - ایده آل برای عکاسان معمولی یا هر کسی که فقط می خواهد لحظات عالی را در حال حرکت ثبت کند.

فهرست مطالب

بهترین گوشی های اندرویدی ارزان قیمت برای سال 2025

چقدر باید برای یک گوشی اندرویدی هزینه کرد؟

هنگام خرید یک گوشی ارزان قیمت به چه نکاتی باید توجه کرد؟

سوالات متداول درباره گوشی های اندرویدی

ما معمولاً یک گوشی هوشمند ارزان قیمت را به عنوان گوشی ای تعریف می کنیم که بین 150 تا 350 دلار قیمت داشته باشد. هر چه پایین تر باشد، دستگاه در معرض خطر داشتن سازش های زیادی در عملکرد قرار می گیرد، و بالاتر از آن، شما به سمت گوشی های گران قیمت تر میان رده (اگر مایل به صرف هزینه بیشتر هستید، در انتهای این راهنما به چند گوشی پرچمدار مورد علاقه خود اشاره کرده ایم) می روید.

اما برای کسانی که کمی انعطاف پذیری دارند، چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرند. به عنوان مثال، یک کودک ممکن است با یک دستگاه ارزان تر، به خصوص اگر عمدتاً برای مواقع اضطراری، مرور وای فای یا پیامک به والدین (و نه رسانه های اجتماعی) در نظر گرفته شده باشد، راحت تر باشد. در انتهای بالاتر این طیف قیمتی، گوشی‌های سامسونگ زیر 350 دلار و سایر دستگاه‌های اندرویدی به لطف عملکرد بهبودیافته، دوربین‌های بهتر با قابلیت‌های نور کم، شارژ سریع و نمایشگرهای بهتر مانند پنل‌های AMOLED، پیشرفت زیادی داشته‌اند. این امر آنها را به یک جایگزین مناسب برای، به عنوان مثال، یک گوشی پرچمدار با طراحی ممتاز تبدیل می کند، حتی اگر انعطاف پذیری برای صرف هزینه بیشتر را داشته باشید.

هنگام خرید یک گوشی ارزان قیمت اندرویدی به چه نکاتی باید توجه کرد

وقتی صحبت از گوشی های ارزان قیمت می شود، هر چقدر پول بدهید، همانقدر آش می خورید. اکثر گوشی های هوشمند در این محدوده قیمتی از پلاستیک ساخته شده اند، اگرچه تناسب و پرداخت یک مدل خاص می تواند بر اساس قیمت بسیار متفاوت باشد. یک صفحه نمایش روشن نیز مهم است. معمولاً پنل های LCD با نرخ تازه سازی 60 هرتز یا 90 هرتز دریافت خواهید کرد، اما برخی از تلفن ها ممکن است دارای صفحه نمایش های OLED یا AMOLED با افزایش اشباع رنگ باشند. عمر باتری طولانی نیز حیاتی است، بنابراین ما تمایل داریم دستگاه هایی با سلول های قدرت بزرگتر در حدود 5000 میلی آمپر ساعت را ترجیح دهیم. در این محدوده قیمتی، عملکرد می تواند بسیار متفاوت باشد، بنابراین به دنبال دستگاه هایی با حداقل 8 گیگابایت رم و پردازنده هایی باشید که می توانند تصاویر بدون لکنت را ارائه دهند. همچنین مهم است که طول عمر پشتیبانی را در نظر بگیرید: از آنجایی که به روز رسانی های امنیتی دوره ای و پشتیبانی نرم افزاری طولانی می تواند طول عمر دستگاه شما را افزایش دهد، که در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.

سوالات متداول درباره گوشی های اندرویدی

تفاوت قیمت یک اندروید ارزان در مقابل یک آیفون ارزان چقدر است؟

آیفون‌ها در مقایسه با گوشی‌های اندرویدی گران‌تر هستند - حتی ارزان‌ترین آیفون، آیفون SE، که از 429 دلار شروع می‌شود، در مقایسه با یک گوشی اندرویدی ارزان، سخت‌تر قابل هضم است. در مقابل، می توانید یک دستگاه اندرویدی ارزان قیمت را با قیمت 100 دلار تهیه کنید.