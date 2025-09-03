صبح بعد از ظهر: میکروفون کوچک DJI 3 می تواند همزمان چهار موضوع را ضبط کند

آخر هفته روز کارگر آرامی برای فناوری بود، اما تیم Engadget مشغول آزمایش تجهیزات جدید از شرکت هایی مانند DJI، Sony و Bose بوده است. می خواهم کار را با پرچمدار جدید میکروفون DJI 3 شروع کنم.

این میکروفون‌های بی‌سیم دارای تغییر عمده در طراحی نسبت به Mic 2 هستند، به‌علاوه بسیاری از بهبودها در کیفیت صدا، کاهش نویز و تعداد موضوعاتی که می‌توانید همزمان ضبط کنید - اگرچه یک تنزل نسبت به مدل قبلی وجود دارد. من بیش از یک هفته است که یکی از آنها را داشته ام، بنابراین برخی از برداشت ها را نیز به اشتراک می گذارم.

بارزترین تغییر در Mic 3 کوچکتر شدن اندازه فرستنده و وزن کمتر است. این فقط 16 گرم (0.58 اونس) است در مقایسه با 28 گرم (0.99 اونس) برای Mic 2. اندازه کوچکتر و گیره چرخشی Mic 3 را محتاط تر و اتصال آن را به هر پیراهن یا کلاهی آسان تر می کند. با این حال، هنوز یک لوگوی بزرگ DJI در هر دو طرف فرستنده وجود دارد، بنابراین نوار مشکی خود را بیرون بیاورید.

Mic 3 اکنون از حداکثر چهار فرستنده و هشت گیرنده به طور همزمان پشتیبانی می کند. این بدان معنی است که شما می توانید چهار موضوع را به طور همزمان به حداکثر هشت گیرنده به طور همزمان برای عکسبرداری چند دوربینه ضبط کنید (اگر کیت های اضافی را بخرید). Mic 3 DJI اکنون در بیشتر مناطق با قیمت 329 دلار در یک کیت با یک قاب شارژ به علاوه دو فرستنده و یک گیرنده، یا 219 دلار با یک فرستنده و گیرنده به فروش می رسد.

بهترین انتخاب های ما برای میکروفون های تلفن برای ضبط هر چیزی و همه چیز.

این زمان بسیار خوبی برای آزمایش رقبای DJI Mic 3 است. دنیای میکروفون های مخصوص موبایل (یا سازگار با تلفن) به طور قابل توجهی گسترش یافته است و بسیاری از گزینه های عالی در چند سال گذشته وارد شده اند. ما طیف گسترده ای از میکروفون های محبوب با تمرکز موبایل را آزمایش کرده ایم، بنابراین شما مجبور نیستید. برخی از میکروفون ها - مانند نوع lavalier بی سیم - همه کاره تر و راحت تر خواهند بود و آنها را برای مصارف مختلف مفید می کند. ما همچنین انتخاب های نوازندگان یا ضبط میدان را داریم، جایی که فرم فاکتورهای عجیب و غریب تری مانند میکروفون های شات گان و گزینه های دسکتاپ سازگار با موبایل را بررسی می کنیم. طبیعتاً تمرکز اصلی ما کیفیت و عملکرد صدا است.

این دو شرکت به توافق رسیدند.

یوتیوب تی‌وی به مشترکین هشدار داده بود که ممکن است دسترسی به محتوای فاکس، از جمله شروع فصل NFL و یک بازی مهم فوتبال کالج بین تگزاس لانگ هورنز رتبه یک و یوتا یوتس را از دست بدهند. این بن بست بر سر پول بود، البته، با این گفته یوتیوب تی وی که فاکس بیشتر از ایستگاه های رقیب با پیشنهادات قابل مقایسه مطالبه می کند.

این موضوع اکنون با "تمدید کل مجموعه شبکه های فاکس، از جمله کانال خبری فاکس، شبکه تجارت فاکس، آب و هوای فاکس، ورزش فاکس، FS1، FS2، Fox Deportes، شبکه Big Ten، شبکه فاکس و همه ایستگاه های محلی فاکس،" حل شده است. فاکس در بیانیه مطبوعاتی خود گفت.

در گذشته، YouTube TV دسترسی به ایستگاه های محلی فاکس را که حامل ورزش های منطقه ای بودند، از دست داده است، اگرچه معمولاً اختلافات قبل از اینکه به این حد برسند، تمدید و حل می شوند.

10 سال صبر برای ناامید شدن.

Engadget

اولین نکته: RX1R III می تواند عکس های فوق العاده ای بگیرد. با این حال، برای چیزی که سونی تقریباً یک دهه منتظر ماند تا آن را به روز کند و برای آن 5100 دلار هزینه می کند، احساس می شود یک فرصت از دست رفته است. اولاً، RX1R III تقریباً 2000 دلار گران تر از مدل قبلی خود است. به علاوه، تعدادی از ویژگی‌هایی را که شرکت واقعاً باید در آن قرار می‌داد از دست داده است تا بتواند در برابر دوربین‌های کامپکت رده بالای دیگر از رقبای خود مانند فوجی فیلم مقاومت کند. برای بررسی کامل ایگور بونیفاسیچ بیایید، برای عکس های حیوانات خانگی بمانید.

