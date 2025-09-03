اسپیکر بلوتوثی Grip JBL به عنوان یک چراغ مطالعه شیک هم عمل می‌کند

JBL به تازگی از اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جدیدی به نام Grip رونمایی کرده است. این مدل شامل یک قلاب طنابی است که اتصال آن به کوله پشتی، تجهیزات اسکی یا تقریباً هر چیز دیگری را آسان می کند.

همچنین دارای نورپردازی محیطی قابل تنظیم است که واقعاً بسیار کاربردی به نظر می رسد. این شرکت می گوید این طرح نورپردازی، اسپیکر را به "همراهی عالی کنار تخت برای مطالعه در اواخر شب" تبدیل می کند. یک اسپیکر که به عنوان چراغ خواب هم عمل می کند؟ من می توانم کاربرد آن را ببینم.

در مورد صدا، JBL "صدای حرفه ای" را با "حجم کامل تر" در مقایسه با برخی از اسپیکرهای بلوتوثی رقیب وعده می دهد. از اتصال چند اسپیکر از طریق Auracast پشتیبانی می کند، که تعویض بین منابع را بسیار آسان تر می کند. عمر باتری نیز در اینجا مناسب است و تا 14 ساعت استفاده در هر بار شارژ را ارائه می دهد.

این اسپیکر بسیار بادوام به نظر می رسد و دارای رتبه IP68 ضد آب و ضد گرد و غبار است. این شرکت همچنین اشاره می کند که این واحد ضد ضربه است، بنابراین "می تواند از یک سقوط سخت روی بتن جان سالم به در ببرد." قیمت JBL Grip 100 دلار است و در رنگ های متعددی موجود است. پیش‌سفارش‌ها هم اکنون باز است و محموله‌ها در 28 سپتامبر ارسال می‌شوند.