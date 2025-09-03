دالبی از Dolby Vision 2 رونمایی کرد، کیفیت تصویر را "فراتر از HDR" گسترش می دهد

Dolby Vision بیش از یک دهه است که یکی از استانداردهای صنعت برای HDR در تلویزیونها بوده است. در یکیاز 2025، Dolby Laboratories در حال معرفی Dolby Vision 2 است، چیزی که آن را "تکاملی پیشگامانه در نوآوری پیشرو در کیفیت تصویر" می نامد. تکرار دوم برای مطابقت با قابلیتهای فناوری تلویزیون امروزی و مجموعه همیشه در حال گسترش ابزارهای هنرمند بهروزرسانی شده است. Dolby Vision 2 شامل یک موتور تصویر قدرتمندتر، بهینهسازی بهتر برای تلویزیون شما و ویژگیهایی است که "فراتر از HDR" هستند.
پایه Dolby Vision 2 با نام Content Intelligence نامیده می شود. دالبی می گوید این ابزارها با استفاده از هوش مصنوعی برای تطبیق خودکار تلویزیون شما با آنچه تماشا می کنید و کجا تماشا می کنید، "پل" بهتری بین متخصصان خلاق و اتاق نشیمن ارائه می دهند. Content Intelligence شامل ابزارهایی مانند Precision Black برای کمک به قابل مشاهده نگه داشتن صحنه های تاریک تر و Light Sense است که نور محیط را برای ایجاد بهترین تصویر تشخیص می دهد. همچنین Sports and Gaming Optimization وجود دارد که نیازهای خاص ورزش های زنده و بازی را با ارتقاء تنظیمات نقطه سفید و کنترل حرکت برآورده می کند.
نگاشت تون دو طرفه به تلویزیونهای ممتاز این امکان را میدهد تا "روشنایی بالاتر، کنتراست واضحتر و رنگهای عمیقاً اشباعشده" تولید کنند و در عین حال هدف هنرمند را حفظ کنند، دالبی توضیح میدهد. این فشار "فراتر از HDR" شامل ویژگیهایی مانند Authentic Motion است. این ابزار چیزی است که دالبی آن را "اولین ابزار کنترل حرکت مبتنی بر خلاقیت در جهان" می نامد تا صحنه ها را به طور معتبر سینمایی تر کند.
وقتی Dolby Vision 2 برای اتاق نشیمن آماده شد، به دو روش ارائه می شود. اول، Dolby Vision 2 Max روی تلویزیونهای ممتاز عرضه میشود تا از تمام قدرت پردازشی خود برای ارائه ویژگیهای ممتاز منحصربهفرد استفاده کند. Dolby Vision 2 معمولی چیزی است که در تلویزیونهای اصلی با ویژگیهایی که روی موتور تصویر جدید و Content Intelligence اجرا میشوند، پیدا خواهید کرد.
هنگامی که استانداردهای جدیدی مانند این معرفی می شوند، گاهی اوقات مدتی طول می کشد تا واقعاً وارد محصولاتی شوند که می توانید بخرید. دالبی می گوید Hisense اولین شرکتی خواهد بود که Dolby Vision 2 را به بازار عرضه می کند و از این استاندارد جدید در تلویزیون های "premium" خود، از جمله مدل های RGB-MiniLED، پشتیبانی می کند. علاوه بر این، سرویس استریم فرانسوی Canal+ نیز وارد این کار شده است و قصد دارد از فناوری جدید برای فیلم ها، نمایش های تلویزیونی و ورزش های زنده استفاده کند.
شما می خواهید در ماه ژانویه به پوشش CES ما توجه کنید، زیرا Dolby Vision 2 مطمئناً موضوع بحث برای شرکت هایی خواهد بود که معمولاً تلویزیون های جدید را در لاس وگاس عرضه می کنند. شاید ما همچنین در نمایشگاه نمایشی از آنچه این فناوری نسل دوم قادر به انجام آن است، دریافت کنیم.