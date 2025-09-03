ExpressVPN به طرح‌های قیمت‌گذاری چند لایه تغییر می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد ویژگی‌ها را با مدت زمان طرح تنظیم کنند

ExpressVPN با تغییر به ساختار قیمت‌گذاری چند لایه، که از امروز اجرایی می‌شود، گزینه‌های اشتراک خود را سه برابر کرده است. سیستم جدید شامل سه سطح خدمات است که ارزان‌ترین آن‌ها خدمات VPN پایه و بقیه ویژگی‌های اضافی را ارائه می‌دهند. هر یک از این سطوح - پایه، پیشرفته و حرفه‌ای - را می‌توان به صورت ماهانه، سالانه یا دو ساله خریداری کرد.

در مجموع، اکنون نه گزینه مختلف برای اشتراک در ExpressVPN دارید. این شرکت همچنین می‌گوید طرح‌های قدیمی "فعلاً" فعال باقی خواهند ماند و رتبه مشتریان فعلی تنزل نخواهد یافت. این تغییر مشابه رویکردی است که قبلاً توسط رقبایی مانند NordVPN و Surfshark استفاده می‌شد.

قبلاً، ExpressVPN پیشنهادات ویژگی را به مدت زمان طرح قفل می‌کرد، بنابراین تنها راه برای دریافت مجموعه کامل ویژگی‌ها، اشتراک 24 ماهه بود. اکنون، در حالی که اشتراک‌های بلندمدت همچنان تخفیف ارائه می‌دهند، ویژگی‌ها به جای مدت زمان اشتراک، به سطح اشتراک شما بستگی دارد.

لایه‌های جدید برخی از ویژگی‌هایی را شامل می‌شوند که قبلاً بخشی از مجموعه Identity Defender اکسپرس وی‌پی‌ان بودند، از جمله نظارت بر هویت، گزارش‌های اعتباری و خدمات حذف داده. انواع جدید طرح‌ها همچنین تعداد اتصالات همزمان مجاز را به 14 اتصال افزایش می‌دهند. در اینجا آنچه با هر لایه دریافت خواهید کرد آمده است.

ExpressVPN

طرح پایه با "عملکرد اصلی VPN" از جمله پروتکل Lightway ارائه می‌شود. کاربران پایه دیگر به مسدود کننده تبلیغات، مسدود کننده ردیاب یا کنترل والدین دسترسی نخواهند داشت. می‌توان از آن به طور همزمان در 10 دستگاه استفاده کرد و هزینه آن 12.99 دلار برای یک ماه، 74.85 دلار برای یک سال و 97.72 دلار برای دو سال خواهد بود.

طرح پیشرفته محدودیت دستگاه را به 12 افزایش می‌دهد و مسدودکننده‌ها و کنترل‌های والدین، به علاوه مدیر رمز عبور ExpressVPN Keys را اضافه می‌کند. همچنین سه روز خدمات eSIM به شما می‌دهد و ویژگی‌های Identity Defender - هشدارهای نشت، 1 میلیون دلار بیمه سرقت هویت، حذف داده و نظارت اعتباری را اضافه می‌کند. همانطور که قبلاً بود، این ویژگی‌های حفاظت از ID فقط برای کاربران در ایالات متحده در دسترس هستند.

هزینه طرح پیشرفته 13.99 دلار برای یک ماه، 89.85 دلار برای یک سال و 125.72 دلار برای دو سال خواهد بود. طرح‌های یک ساله و دو ساله هر دو ارزان‌تر از همان مدت زمانی هستند که قبلاً هزینه داشتند. مشترکین پیشرفته همچنین پنج روز خدمات eSIM و یک کوپن تخفیف بین 25 تا 50 درصد برای روتر ExpressVPN Aircove دریافت می‌کنند (در حال حاضر مشخص نیست که چگونه تخفیف دقیق تعیین می‌شود).

اگرچه کاربران پایه و پیشرفته می‌توانند هزینه اضافی (بین 3.99 تا 8.99 دلار) برای یک آدرس IP اختصاصی پرداخت کنند، اما به طور استاندارد در اشتراک Pro ارائه می‌شود. کاربران Pro علاوه بر این، گزارش‌های اعتباری و حذف داده ماهانه، 14 اتصال همزمان و تخفیف Aircove بین 50 تا 75 درصد دریافت می‌کنند. هزینه طرح Pro 19.99 دلار برای یک ماه، 134.95 دلار برای یک سال و 209.72 دلار برای دو سال است.

قیمت‌گذاری چند لایه ExpressVPN برای خریداران VPN به چه معناست

در نهایت، من فکر نمی‌کنم این رویکرد جدید تغییر زیادی در تجربه استفاده از ExpressVPN ایجاد کند. هیچ ویژگی جدیدی را معرفی نمی‌کند. من قبلاً در بررسی ExpressVPN اخیر خود به همه چیز در اینجا اشاره کردم، بنابراین تنها تفاوت این است که برای دسترسی به مزایا چقدر هزینه خواهید کرد.

بهترین خبر برای مصرف‌کنندگان این است که ExpressVPN اکنون به طور قابل توجهی ارزان‌تر از قبل در دسترس است. یک طرح پایه دو ساله حدود 30 درصد ارزان‌تر از اشتراک دو ساله‌ای است که قبلاً بود - اگرچه یک طرح پایه یک ساله هنوز گران‌تر از اشتراک قابل مقایسه با Proton VPN یا Surfshark است. با این حال، نمی‌توانم با اشتیاق اشتراک پایه را توصیه کنم تا زمانی که بدانم شامل سوئیچ kill Network Lock و تونل زنی تقسیم شده در پلتفرم‌های پشتیبانی شده است (ما برای تأیید این موضوع با ExpressVPN تماس می‌گیریم).

ما در حال بازنگری رتبه بندی بهترین VPN ها هستیم، از جمله اطلاعات جدید از ExpressVPN - به زودی برای مشاهده نتایج مراجعه کنید.