سوئیس مدل هوش مصنوعی متن باز خود را راه اندازی کرد

یک بازیگر جدید در مسابقه هوش مصنوعی وجود دارد، و آن یک کشور کامل است. سوئیس به تازگی آپرتوس، مدل زبان بزرگ ملی (LLM) متن باز خود را منتشر کرده است که امیدوار است جایگزینی برای مدل های ارائه شده توسط شرکت هایی مانند OpenAI باشد. آپرتوس، واژه لاتین برای "باز"، توسط موسسه فناوری فدرال سوئیس در لوزان (EPFL)، ETH زوریخ و مرکز ملی سوپرکامپیوتر سوئیس (CSCS) توسعه یافته است که همگی موسسات عمومی هستند.

"در حال حاضر، آپرتوس مدل پیشرو هوش مصنوعی عمومی است: مدلی که توسط موسسات عمومی، برای منافع عمومی ساخته شده است. این بهترین اثبات ما تا کنون است که هوش مصنوعی می تواند شکلی از زیرساخت های عمومی مانند بزرگراه ها، آب یا برق باشد." جاشوا تان، یکی از طرفداران اصلی تبدیل هوش مصنوعی به یک زیرساخت عمومی، گفت.

موسسات سوئیسی آپرتوس را به گونه ای طراحی کرده اند که کاملاً باز باشد و به کاربران اجازه می دهد هر بخشی از فرآیند آموزش آن را بررسی کنند. آنها علاوه بر خود مدل، مستندات جامع و کد منبع فرآیند آموزش آن و همچنین مجموعه داده هایی را که استفاده کرده اند، منتشر کردند. آنها آپرتوس را به گونه ای ساخته اند که با قوانین حفاظت از داده ها و حق چاپ سوئیس مطابقت داشته باشد، که آن را به یکی از گزینه های بهتر برای شرکت هایی تبدیل می کند که می خواهند از مقررات اروپا پیروی کنند. انجمن بانکداران سوئیس قبلاً گفته بود که یک LLM داخلی "پتانسیل بلندمدت زیادی" خواهد داشت، زیرا می تواند بهتر از قوانین سختگیرانه حفاظت از داده ها و رازداری بانکی محلی سوئیس پیروی کند. در حال حاضر، بانک های سوئیس در حال حاضر از مدل های هوش مصنوعی دیگری برای نیازهای خود استفاده می کنند، بنابراین باید دید که آیا آنها به آپرتوس روی می آورند یا خیر.

هر کسی می تواند از مدل جدید استفاده کند: محققان، سرگرمی سازان و حتی شرکت ها می توانند بر اساس آن بسازند و آن را برای نیازهای خود تنظیم کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند از آن برای ایجاد چت بات ها، مترجم ها و حتی ابزارهای آموزشی یا تمرینی استفاده کنند. آپرتوس با ۱۵ تریلیون توکن در بیش از ۱۰۰۰ زبان آموزش داده شده است که ۴۰ درصد از داده ها به زبان هایی غیر از انگلیسی، از جمله آلمانی سوئیسی و رومانش است. اطلاعیه سوئیس می گوید که این مدل فقط بر روی داده های در دسترس عموم آموزش داده شده است و خزنده های آن به درخواست های انصراف قابل خواندن توسط ماشین، هنگام مواجهه با آنها در وب سایت ها احترام می گذاشتند. لازم به ذکر است که شرکت های هوش مصنوعی مانند Perplexity قبلاً به خراشیدن وب سایت ها و دور زدن پروتکل هایی که برای مسدود کردن خزنده های آنها در نظر گرفته شده اند، متهم شده اند. برخی از شرکت های هوش مصنوعی نیز توسط سازمان های خبری و افراد خلاق به دلیل استفاده از محتوای آنها برای آموزش مدل های خود بدون اجازه، مورد شکایت قرار گرفته اند.

آپرتوس در حال حاضر در دو اندازه با ۸ میلیارد و ۷۰ میلیارد پارامتر در دسترس است. در حال حاضر از طریق Swisscom، یک شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات سوئیسی، یا از طریق Hugging Face در دسترس است.