شاید روز کارگر پایان غیررسمی تابستان را به همراه داشته باشد، اما از جنبه مثبت، میتواند زمان خوبی برای صرفهجویی در فناوری باشد. در حالی که تعطیلات فصلی مانند روز یادبود و روز کارگر به اندازه روز پرایم یا جمعه سیاه رونقی برای معاملات فناوری نیستند، اما همچنان میتوانید معاملات خوبی را در سراسر وب پیدا کنید. این امر به ویژه در صورتی صادق است که به زودی به مدرسه باز میگردید یا در حال خرید برای کسی هستید که به زودی به دانشگاه باز میگردد.
خود روز کارگر ممکن است آمده و رفته باشد، اما این موضوع در مورد فروشهای مربوط به آن صدق نمیکند. شما هنوز هم میتوانید امروز از برخی فروشهای عالی روز کارگر خرید کنید، و در زیر، بهترینهای فضای فناوری را جمعآوری کردهایم. از آنجایی که این زمان از سال با فصل بازگشت به مدرسه همپوشانی دارد، دانشآموزان باید در صف اول برای بررسی این معاملات باشند. اگر به ابزارهای جدیدی برای کالج نیاز دارید، یا فناوریهای تازهای که به شما در اولین شغلتان پس از فارغالتحصیلی کمک کنند، اکنون زمان آن است که ببینید آیا میتوانید آن را با قیمت کمتری تهیه کنید. تخفیفهای دانشجویی سودمند و منحصر به فرد برای کسانی هستند که میتوانند وضعیت دانشجویی خود را ثابت کنند، اما نکته خوب در مورد فروشهای روز کارگر این است که هر کسی میتواند از آنها بهرهمند شود - نیازی به کارت دانشجویی نیست.
بهترین تخفیفهای روز کارگر: برترین انتخابهای Engadget
Apple MacBook Air (13 اینچی، M4) با قیمت 799 دلار (200 دلار تخفیف): آخرین MacBook Air اپل، انتخاب برتر در راهنمای ما برای بهترین لپتاپها است و امتیاز 92 را در بررسی ما کسب کرد. مدل M4 به طور کلی یک بازسازی اساسی نیست، اما این چیز بدی نیست - طراحی به طور استثنایی نازک، سبک و خوش ساخت باقی مانده است، با عمر باتری طولانی و صفحه کلید و ترکپد درجه یک. اکنون به لطف چیپست به روز شده کمی سریعتر است.
Apple AirTag (بسته چهار عددی) با قیمت 80 دلار (19 درصد تخفیف): اینها بهترین ردیابهای بلوتوث برای کاربران آیفون هستند به لطف شبکه جستجوی گسترده و ویژگیهای باند فوقالعاده دقیق برای یافتن وسایل شما در نزدیکی. فقط آنها را به کلیدها، کیف پول یا کیف خود با نگهدارنده AirTag مناسب وصل کنید و همه چیز را در برنامه Find My پیگیری کنید.
Apple iPad (11 اینچی، A16) با قیمت 299 دلار (50 دلار تخفیف): آیپد سطح پایه اپل، جای تعجب نیست که بهترین گزینه آیپد برای کسانی است که بودجه کمی دارند. به لطف چیپست A16، حافظه 128 گیگابایتی در مدل پایه و عمر باتری خوب، عملکرد خوبی دارد.
هدفونهای بیسیم Sony WH-CH520 با قیمت 35 دلار (50 درصد تخفیف): سونی هدفونها را در تمام محدودههای قیمتی تولید میکند و WH-CH520 کیفیت صدای خوب و عمر باتری طولانی را با قیمتی مقرون به صرفه ارائه میدهد. آنها از EQ سفارشی با برنامه تلفن همراه سونی، اتصال چند نقطهای، میکروفون داخلی و تا 50 ساعت عمر باتری پشتیبانی میکنند.
جاروبرقی رباتیک Dyson 360 Vis Nav با قیمت 500 دلار (500 دلار تخفیف): دایسون یکی از چشمگیرترین جاروبرقیهای رباتیک را با 360 Vis Nav ساخته است. این دستگاه دارای قویترین قدرت مکش در بین هر جاروبرقی رباتیکی است که من امتحان کردهام، و اجتناب چشمگیر از موانع به آن اجازه میدهد تا در اطراف مبلمان و سایر اشیاء حرکت کند و اساساً نیازی به مداخله انسان نداشته باشد.
پاوربانک Anker MagGo Qi2 10K با قیمت 72 دلار (20 درصد تخفیف): پاوربانک مورد علاقه فعلی ما برای آیفونها، این باتری قابل حمل 10K به صورت مغناطیسی به آیفونها متصل میشود و به لطف فناوری Qi2 به سرعت آنها را تغذیه میکند. پایه داخلی آن، نگهداشتن گوشی در حین شارژ را آسان میکند، و صفحه نمایش LCD به راحتی به شما نشان میدهد که چه مقدار انرژی در خود پاوربانک باقی مانده است.
پاوربانک لپتاپ Anker (25K، 100W) با قیمت 95 دلار (30 درصد تخفیف): یکی از برترین انتخابهای ما برای بهترین پاوربانکها، این بلوک 25K از Anker دارای دو کابل USB-C داخلی است، بنابراین هرگز مجبور نیستید به خاطر بیاورید که یکی را با خود بیاورید. این دستگاه دارای ساختاری بادوام است و شارژ سریعی را به همه دستگاهها ارائه میدهد، و همانطور که از نامش پیداست، میتواند از عهده تامین انرژی آیتمهای بزرگ به اندازه یک لپتاپ نیز برآید.
Sonos Era 300 با قیمت 359 دلار (20 درصد تخفیف): تخفیفهای فروش روز کارگر Sonos شامل هدفونها، اسپیکرها و مجموعهها با تخفیف تا 35 درصد است. یکی از بهترین معاملات مربوط به اسپیکر Era 300 است که به ویژه اگر یک اسپیکر خانگی میخواهید که از صدای فضایی پشتیبانی کند، گزینه بسیار خوبی است. کیفیت صدای عالی، تنظیم Trueplay و بلوتوث به علاوه گزینه اتصال خطی را دارا است. همچنین در آمازون نیز موجود است.
جاروبرقی رباتیک Eufy 11S Max با قیمت 149 دلار (46 درصد تخفیف): این مدل یکی از جاروبرقیهای رباتیک مقرون به صرفه مورد علاقه ما است به لطف طراحی باریک آن که به شما امکان میدهد راحتتر به زیر مبلمان بروید و قدرت مکش قوی را برای اندازه خود دارد. توجه داشته باشید که اتصال Wi-Fi ندارد، اما دارای یک کنترل از راه دور است که به شما امکان میدهد ربات را به دلخواه خود کنترل کنید.
سرخکن بادی 9 در 1 Cosori با قیمت 90 دلار (25 درصد تخفیف): این مدل Cosori، یکی از انتخابهای ما برای بهترین سرخکنهای بادی است و دارای یک سبد پخت و پز جادار شش کوارتی و نه حالت آمادهسازی است که میتوانید از بین آنها انتخاب کنید. در آزمایشهای ما، به طور مداوم انواع غذاها، از پیشغذاهای منجمد گرفته تا پروتئینهای خام را ترد میکند، و یک ویژگی ایمنی جالب با دکمه آزاد کردن سبد داخلی خود دارد.
گوشی هوشمند Google Pixel 10 + کارت هدیه 100 دلاری آمازون با قیمت 799 دلار (100 دلار تخفیف): این بیشتر یک معامله پیشسفارش نسبت به یک معامله روز کارگر است، این بسته شامل یک کارت هدیه رایگان هنگام سفارش گوشی Google Pixel جدید از قبل است. شما میتوانید معاملات مختلف کارت هدیه را در آمازون بسته به اینکه کدام گوشی را انتخاب میکنید، پیدا کنید: Pixel 10 Pro و Pro XL دارای کارتهای هدیه 200 دلاری هستند، در حالی که Pixel 10 Pro Fold با یک کارت هدیه 300 دلاری رایگان همراه است.
Amazon Kindle Colorsoft (16 گیگابایتی) با قیمت 220 دلار (30 دلار تخفیف): این آخرین نسخه از کتابخوان رنگی آمازون است که نیمی از فضای ذخیرهسازی مدل اصلی را دارد، اما از نظر عملکرد مشابه است. این امر باعث میشود که قیمت شروع آن کمی ارزانتر باشد، اما همچنان یک صفحه نمایش رنگی e-paper 7 اینچی، دسترسی کامل به فروشگاه Kindle و طراحی ضد آب دریافت میکنید. ما همچنین قدردانی میکنیم که Colorsoft به طور پیشفرض بدون تبلیغات در صفحه قفل عرضه میشود.
Amazon Kindle (16 گیگابایتی) با قیمت 90 دلار (18 درصد تخفیف): آخرین Kindle سطح پایه دارای طراحی سبک و جمع و جور، یک صفحه نمایش شش اینچی با نور جلوی قابل تنظیم، حداکثر شش هفته عمر باتری است و به شما امکان دسترسی به کل فروشگاه کتاب الکترونیکی Kindle را میدهد.
دوربینهای امنیتی Blink Outdoor 4 (سیستم 3 دوربینه) با قیمت 100 دلار (47 درصد تخفیف): برخی از دوربینهای امنیتی مورد علاقه ما، دستگاههای Blink Outdoor 4 از ویدئوی 1080p، مکالمه دو طرفه، هشدارهای حرکتی و دید در شب پشتیبانی میکنند. راحتترین چیز در مورد اینها این است که کاملاً بیسیم هستند و با باتریهای AA کار میکنند که میتوانند تا دو سال قبل از نیاز به تعویض دوام بیاورند. این همراه با طراحی ضد آب به شما امکان میدهد آنها را هم در داخل و هم در خارج قرار دهید.
ESPN Unlimited با Disney+ و Hulu (با تبلیغات) با قیمت 30 دلار در ماه (6 دلار در ماه تخفیف): سرویس پخش جریانی جدید ESPN اکنون به طور رسمی در دسترس است، و مشترکین جدید میتوانند با ثبت نام، Disney+ و Hulu را به مدت یک سال دریافت کنند. قیمت معمولی طرح جدید ESPN Unlimited 30 دلار در ماه است، اما این پیشنهاد بسته، Disney+ و Hulu (با تبلیغات) را به مدت یک سال بدون هزینه اضافی در بر میگیرد. اگر میخواهید آن را تجزیه کنید، اساساً با این پیشنهاد هر سه سرویس را به ازای 10 دلار ماهانه دریافت میکنید.
معامله NordVPN - تا 77 درصد تخفیف برای طرحهای دو ساله دریافت کنید: بیشتر طرحهای دو ساله NordVPN در حال حاضر با تخفیف به فروش میرسند. شما 77 درصد تخفیف برای سطح Prime دریافت خواهید کرد، که قیمت را به 189 دلار برای 27 ماه خدمات میرساند (Nord سه ماه اضافی را به صورت رایگان ارائه میدهد). احتمالاً بهترین طرح برای اکثر افراد، سطح Plus است که 73 درصد تخفیف دارد و برای مدت 27 ماهه به 108 دلار کاهش مییابد.
بهترین تخفیفهای روز کارگر برای فناوری
Apple 24-inch iMac (M4) با قیمت 1149 دلار (150 دلار تخفیف)
کنترلر سیمی 8Bitdo Ultimate 2C با قیمت 15 دلار (25 درصد تخفیف)
کنترلر بازی بیسیم Xbox با قیمت 54 دلار (17 درصد تخفیف)
استریمر Roku Ultra با قیمت 79 دلار (21 درصد تخفیف)
هدفون بیسیم Sony WH-1000XM4 با قیمت 200 دلار (43 درصد تخفیف)
لامپ ایستاده Govee RGBIC Basic با قیمت 60 دلار (40 درصد تخفیف)
جاروبرقی رباتیک Shark AI Ultra با پایه تخلیه خودکار با قیمت 300 دلار (45 درصد تخفیف)
سیستم آرایش و خشک کردن هوای Shark FlexStyle با قیمت 250 دلار (29 درصد تخفیف)
تبلت Amazon Fire Max 11 با قیمت 175 دلار (24 درصد تخفیف)
هدفون Nothing (1) با قیمت 269 دلار (30 دلار تخفیف)
تخفیفهای بیشتر روز کارگر
تخفیف روز کارگر Dyson: تا 500 دلار در جاروبرقیها، مراقبت از مو و موارد دیگر صرفهجویی کنید
تخفیف روز کارگر Sonos: تا 25 درصد در هدفونها و اسپیکرها صرفهجویی کنید
تخفیف روز کارگر Therabody: تا 150 دلار در تفنگهای ماساژ ضربهای و موارد دیگر صرفهجویی کنید
تخفیف روز کارگر Ooni: 20 درصد تخفیف برای Koda 2 Max دریافت کنید و در سایر تنورهای پیتزا نیز صرفهجویی کنید
تخفیف روز کارگر Solo Stove: 20 درصد تخفیف برای گودالهای آتش و 15 درصد تخفیف برای لوازم جانبی منتخب دریافت کنید
تخفیف روز کارگر Meater: تا 27 درصد تخفیف برای دماسنجهای هوشمند گوشت دریافت کنید
