مارشال یک ساب ووفر و ساندبار جمع و جور به مجموعه صوتی تلویزیون هستون خود اضافه می کند

خانواده تجهیزات صوتی تلویزیون مارشال در حال گسترش است. این شرکت ساب ووفر Heston Sub 200 و ساندبار جمع و جور Heston 60 را معرفی کرده است که هر دو اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس هستند. Heston 60 با قیمت 700 دلار، نسخه کوچکتر از اولین ساندباری است که مارشال معرفی کرد در اوایل امسال، Heston 120، با ارائه Dolby Atmos و DTS-X برای فضاهای صمیمی تر. مارشال با Heston Sub 200، یک ساب ووفر 600 دلاری که با هر دو ساندبار جفت می شود، "صدایی که واقعاً می توان آن را احساس کرد" را تبلیغ می کند. هر دو محصول در رنگ های کرم و مشکی عرضه می شوند و دارای طراحی کلاسیک آمپلی فایر گیتار مارشال هستند. آنها در 23 سپتامبر ارسال می شوند.

Heston 60 دارای 7 تقویت کننده کلاس D - دو عدد 25 واتی و پنج عدد 5 واتی - با توان خروجی کل 56 وات است. دارای دو ووفر و پنج درایور با برد کامل است. این ساندبار اتصال بی سیم و سیمی را با بلوتوث (5.3) و Wi-Fi و همچنین یک پورت HDMI 2.1 (eARC)، یک پورت کمکی 3.5 میلی متری، یک ورودی RCA و USB-C ارائه می دهد. همچنین از AirPlay 2، Google Cast، Spotify Connect و Tidal Connect پشتیبانی می کند.

Heston 200، Heston 120 و Heston 60 Marshall

Heston Sub 200 دارای دو ساب ووفر 5.25 اینچی و دو تقویت کننده کلاس D 120 واتی، با حداکثر توان خروجی کل 236 وات است. مارشال می گوید باس عمیق و لرزاننده اتاق را ارائه می دهد. این ساب ووفر دارای بلوتوث و ورودی سیمی (RCA mono) است.

Heston 60 و Heston Sub 200 از 23 سپتامبر از مارشال در دسترس خواهند بود و در 30 سپتامبر به سایر خرده فروشان منتخب عرضه می شوند.