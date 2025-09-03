OpenAI در حال افزودن کنترل های والدین به ChatGPT است

OpenAI قول داده است که کنترل های والدین را برای ChatGPT ظرف ماه آینده منتشر کند، این شرکت سه شنبه گفت. پس از در دسترس قرار گرفتن کنترل ها، به والدین اجازه می دهند حساب ChatGPT شخصی خود را به حساب های فرزندان نوجوان خود متصل کنند. از آنجا، والدین می توانند تصمیم بگیرند که ChatGPT چگونه به فرزندان خود پاسخ دهد و ویژگی های انتخابی، از جمله حافظه و تاریخچه گفتگو را غیرفعال کنند. علاوه بر این، ChatGPT هشدارهای خودکار را هنگام تشخیص اینکه یک نوجوان در "لحظه ناراحتی شدید" است، تولید می کند. به گفته OpenAI، "ورودی متخصص راهنمای این ویژگی برای حمایت از اعتماد بین والدین و نوجوانان خواهد بود."

اعلام کنترل های والدین پس از شکایت از OpenAI در اولین نمونه شناخته شده از یک پرونده مرگ ناشی از قصور علیه یک شرکت هوش مصنوعی صورت می گیرد. در دادخواستی که هفته گذشته ارائه شد، مت و ماریا رین، والدین یک نوجوان که امسال خودکشی کرد، ادعا می کنند که ChatGPT از چهار اقدام ناموفق به خودکشی توسط پسرشان قبل از کمک به او در برنامه ریزی مرگش آگاه بوده است. رینز گفت که ChatGPT اطلاعاتی در مورد روش های خاص خودکشی در اختیار پسرشان آدام قرار داده و حتی نکاتی را در مورد نحوه پنهان کردن آسیب های گردنی ناشی از تلاش های ناموفق قبلی خود به او داده است.

روز سه شنبه، OpenAI گفت که کنترل های والدین بخشی از تلاش گسترده تر این شرکت برای بهبود ایمنی در ChatGPT است. به طور جداگانه، این شرکت قول داده است که با کارشناسان بیشتری، از جمله متخصصان اختلالات خوردن، سوء مصرف مواد و سلامت نوجوانان، برای تنظیم دقیق مدل های خود همکاری کند.

این شرکت همچنین قول داده است که یک مسیریاب جدید در زمان واقعی را مستقر کند که برای هدایت مکالمات حساس از طریق مدل های استدلال خود طراحی شده است. OpenAI گفت: "آزمایش ما نشان می دهد که مدل‌های استدلال که با روشی به نام هم‌ترازی سنجیده آموزش داده شده‌اند، به‌طور پیوسته از دستورالعمل‌های ایمنی پیروی و اعمال می‌کنند و در برابر درخواست‌های خصمانه مقاوم‌تر هستند." در آینده، در موقعیت‌هایی که ChatGPT تشخیص می‌دهد که فردی ممکن است پریشان باشد، چت‌بات صرف‌نظر از مدلی که کاربر قبل از شروع مکالمه انتخاب کرده است، آن مکالمات را از طریق یک مدل استدلال هدایت می‌کند.

به طور کلی، OpenAI می گوید که مردم می توانند انتظار ویژگی های ایمنی بیشتری را در آینده داشته باشند. OpenAI گفت: "این کار قبلاً در حال انجام بوده است، اما ما می خواهیم به طور فعالانه برنامه های خود را برای 120 روز آینده پیش نمایش کنیم، بنابراین لازم نیست منتظر راه اندازی باشید تا ببینید به کجا می رویم." "این کار بسیار فراتر از این دوره زمانی ادامه خواهد داشت، اما ما در تلاش هستیم تا تا حد امکان این پیشرفت ها را امسال راه اندازی کنیم."