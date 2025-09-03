اولین اضافات Game Pass برای سپتامبر شامل Hollow Knight: Silksong و I Am Your Beast می شود

مایکروسافت اولین دسته از اضافات Game Pass برای سپتامبر 2025 را آشکار کرد و یک عنوان به شکل زنبور درشت بر سایرین سایه افکنده است. پس از هفت سال انتظار، Hollow Knight: Silksong در 4 سپتامبر از راه می رسد. ما چند سال است که می دانیم که دنباله بازی پرفروش مستقل Team Cherry در روز اول در Game Pass خواهد بود و در نسخه های Ultimate و PC این سرویس در دسترس خواهد بود.

ایکس باکس اولین نمایش Metroidvania را در Game Pass در نمایشگاه ژوئن 2022 خود اعلام کرد. در آن زمان، ادعا کرد که هر بازی ای که در این رویداد نشان داده می شود در 12 ماه آینده منتشر می شود. اما این دقیقا در مورد Silksong اتفاق نیفتاد.

Team Cherry همچنین این هفته قیمت Silksong را تایید کرد. قیمت آن در همه پلتفرم ها 20 دلار خواهد بود. توسعه دهنده افزود که یک بسته ارتقاء رایگان Nintendo Switch 2 با "ویژگی های پیشرفته" برای حامیان Kickstarter که کلید Switch را دریافت می کنند در دسترس خواهد بود (به طور ضمنی، اما نه به طور قطعی، تایید شده است که هر کسی که نسخه Switch 1 را دریافت کند، بعداً می تواند به صورت رایگان ارتقا دهد).

اگر قصد دارید به محض شروع کار در ساعت 10 صبح به وقت شرقی در روز پنجشنبه به Silksong شیرجه بزنید و به دنبال چیزی برای بازی در Game Pass در این بین هستید، شاید ارزش بررسی I Am Your Beast را داشته باشد. این یک بازی تیراندازی انتقام جویانه سریع از سوی سازندگان Strange Scaffold است (Clickolding, TMNT: Tactical Takedown و El Paso, Elsewhere). امروز در نسخه های Ultimate، PC و Standard بازی Game Pass منتشر می شود.

در 3 سپتامبر، Nine Sols پس از حضور در نسخه های Ultimate و PC این سرویس از نوامبر گذشته، به مجموعه استاندارد Game Pass می پیوندد. این یک Metroidvania از Red Candle Games، توسعه دهنده Devotion است و یکی از بازی های مورد علاقه ما در سال 2024 بود.

سایر اضافات Game Pass برای نیمه اول سپتامبر عبارتند از:

بازی استراتژی همزمان Cataclismo (PC) - 4 سپتامبر در Game Pass Ultimate، PC Game Pass

اکشن ادونچری سه بعدی Paw Patrol World (Cloud، Console و PC) - 10 سپتامبر در Game Pass Ultimate، PC Game Pass و Game Pass Standard

شبیه ساز بازیابی/ساخت فاجعه RoadCraft (Cloud و Xbox Series X/S) - 16 سپتامبر در Game Pass Ultimate و Game Pass Standard

ناگزیر، چند بازی نیز از Game Pass خارج می شوند. All You Need is Help, Wargroove 2 و We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie همگی در 15 سپتامبر از کتابخانه خارج می شوند.