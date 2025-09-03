رویداد "فوق العاده" آیفون 17 اپل هفته آینده است — در اینجا آنچه در 9 سپتامبر انتظار داریم

اکنون تقریباً یک هفته با رویداد "فوق العاده" اپل فاصله داریم، جایی که به احتمال زیاد این شرکت از آیفون 17 رونمایی خواهد کرد. تم امسال "فوق العاده" که در دعوت‌نامه‌های اپل به رسانه‌ها که در 26 آگوست ارسال شد، ارائه شده است، سرنخ زیادی ارائه نمی‌دهد، اما شاید "افتادن" به نحوی به افتادن دستگاه‌های سبک‌وزن اشاره دارد؟ به هر حال، سخنرانی اصلی در تاریخ 9 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ET از کوپرتینو به صورت زنده در یوتیوب پخش خواهد شد. ما سه نفر از اعضای تیم انگجت را خواهیم داشت که از Apple Park گزارش می‌دهند و به صورت زنده وبلاگ‌نویسی می‌کنند، و همچنین برداشت‌های عملی خود را ارائه می‌دهند، بنابراین حتماً برای آخرین پوشش به اینجا برگردید.

به نظر می رسد امسال با احتمال قوی اضافه شدن یک آیفون فوق العاده باریک کاملاً جدید به مجموعه محصولات شرکت، انحرافی از عرضه محصولات سپتامبر اخیر باشد. همچنین ممکن است مدل های جدید اپل واچ، از جمله اولین مدل Ultra واقعاً جدید در دو سال گذشته و (شاید) AirPods Pro 3 که مدت ها منتظرش بودیم، در راه باشند.

ما یک خلاصه کامل از آنچه که باید در این رویداد انتظار داشته باشیم را از بهترین منبع ممکن دریافت کردیم: مارک گورمن، خبرنگار اپل بلومبرگ. گورمن در جریان حضور اخیر خود در پادکست انگجت، تجزیه و تحلیل خود را در مورد آنچه انتظار داریم ببینیم، از جمله مصالحه های مورد انتظار باتری و دوربین آن آیفون باریک شایعه شده (که همه از قبل آن را آیفون ایر می نامند) به اشتراک گذاشت.

انتظار می رود ضخامت آیفون ایر حدود 5.55 میلی متر باشد، بنابراین باریک ترین آیفون تا به امروز خواهد بود و آیفون 6 سال 2014 را که با 6.9 میلی متر ضخامت، قهرمان قبلی باریکی بود، شکست می دهد. و از آن زمان فقط چاق تر شده اند. (آیفون 16 پرو دارای عمق 8.25 میلی متر است.) ایر همچنین رقیب مستقیمی برای سامسونگ گلکسی S25 Edge به اپل می دهد، که به نظر ما چیزی بیشتر از یک حقه است.

اپل (اسکرین شات)

اما طراحی نازک آیفون ایر به احتمال زیاد منجر به برخی مصالحه ها خواهد شد. شایعه شده است که فقط یک دوربین 48 مگاپیکسلی و یک باتری کوچکتر دارد. بنابراین، منتظر یک تلفن شیک باشید که... برای همه مناسب نخواهد بود.

مجموعه Pro می تواند برخی از تغییرات طراحی و بهبود عملکرد را ارائه دهد. شایعه شده است که آیفون 17 پرو و پرو مکس از تیتانیوم به آلومینیوم تغییر می کنند. آنها همچنین می توانند شاهد گسترش آرایه دوربین عقب به یک "جزیره" کامل باشند که در بیشتر قسمت پشتی تلفن امتداد دارد. انتظار می رود که سه دوربین (مانند قبل) را در خود جای دهد، اما شایعات متعددی حاکی از آن است که یک تله فوتو بهبود یافته خواهد داشت. لنز زوم می تواند به 48 مگاپیکسل برسد، که قدرت زوم دیجیتال/برش آن را تقویت می کند. این تلفن ها همچنین ممکن است یک پوشش ضد تابش نور اضافه کنند، شبیه به پوشش های موجود در iPad.

آیفون 17 استاندارد می تواند شاهد برخی ارتقاء های نمایشگر باشد. حداقل یک منبع زنجیره تامین ادعا کرده است که یک نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز (ProMotion) را اضافه می کند، که سری Pro از سال 2021 از آن استفاده می کند.

اپل

یک چیز که بدون شک می دانیم این است که آیفون های جدید با iOS 26 عرضه می شوند، که بزرگترین بازسازی طراحی اپل در سال های اخیر را به همراه دارد. به راحتی می توان تصور کرد که این شرکت نمایشگرهای مدل جدید را به عنوان بهترین راه برای تجربه زبان بصری جدید Liquid Glass برجسته می کند. در مورد طرح نامگذاری، هیچ نشتی وجود نداشته است که به تغییر نام تجاری سخت افزاری مشابهی ("آیفون 26"، "آیفون 26 پرو" و غیره) اشاره کند. اما هی، اپل غافلگیری ها را دوست دارد.

خلاصه شایعات آیفون 17 انگجت، اطلاعات عمیق تری در مورد انتظارات شما از مدل های جدید به شما می دهد.

Cherlynn Low برای انگجت

رویداد پاییزی اپل فقط برای آیفون ها نیست. انتظار می رود این شرکت مدل های جدید اپل واچ را نیز عرضه کند. انتظار می رود 5G و ارتقاء پردازنده برای اپل واچ Ultra 3 ارائه شود. همچنین ممکن است به شما اجازه دهد پیامک از طریق ماهواره ارسال کنید، که برای کسانی که از آن در بیابان استفاده می کنند مفید است. صرف نظر از جزئیات، اپل از سال 2023 مدل جدیدی از نوع مقاوم و پریمیوم (جدا از یک رنگ جدید) عرضه نکرده است، بنابراین زمان ارتقاء آن فرا رسیده است.

احتمالاً مدل Series 11 تفاوت چشمگیری با Series 10 نخواهد داشت. به هر حال، آن مدل طراحی جدیدی را با بدنه ای باریک تر و صفحه نمایش بزرگتر معرفی کرد. (و اپل از نظر تاریخی آنها را در چرخه های سه ساله نگه داشته است.). اما یک تراشه سریعتر نیز منطقی به نظر می رسد. شاید شاهد ورود 5G به دستگاه پوشیدنی استاندارد نیز باشیم.

مجموعه اپل واچ و تیم تناسب اندام این شرکت نیز اخیراً خبرساز شده اند. علاوه بر نبردهای حقوقی جاری بر سر ویژگی نظارت بر اکسیژن خون دستگاه پوشیدنی، جی بلاهنیک، معاون فناوری های تناسب اندام اپل، طبق گزارش نیویورک تایمز، متهم به ایجاد یک محیط کاری سمی شده است. بعید است که این شرکت حتی به یکی از این شرایط در رویداد خود در 9 سپتامبر اشاره کند، اما این اطلاعات پس زمینه جالبی برای بخش های تناسب اندام و پوشیدنی ارائه آن است.

ما همچنین ممکن است AirPods Pro 3 را در این رویداد ببینیم. تقریباً سه سال از آخرین باری که اپل هدفون های ممتاز خود را ارتقا داد، می گذرد. مدل جدید همچنین می تواند برخی از حسگرهای بیومتریک را به هدفون ها بیاورد: یک مانیتور ضربان قلب در گوش و (شاید) حسگر دما. همچنین شایعه شده است که ترجمه زنده ارائه می شود، اگرچه این ممکن است مختص مدل نسل سوم نباشد. اما اگر آخرین گزارش‌ها از افشاگر مجین بو (از طریق MacRumors) را باور کنیم، انتظار تغییرات عمده در طراحی را نداشته باشید: بو علاوه بر "کاهش جزئی در اندازه"، خاطرنشان می کند که قاب دکمه جفت سازی فیزیکی را از دست می دهد، در حالی که کنترل های خازنی را به دست می آورد.

آیا اطلاعیه های دیگری نیز وجود خواهد داشت؟ زمان نشان خواهد داد، اما اکنون می دانیم که مجبور نخواهیم بود مدت زیادی منتظر بمانیم تا متوجه شویم. شمارش معکوس رسمی آغاز شده است و پاسخ ها فقط چند روز دیگر در دسترس هستند.

به روز رسانی، 2 سپتامبر 2025، ساعت 11:15 صبح به وقت ET: مقدمه را تغییر دادیم تا به طور دقیق نشان دهد که در این مقطع زمانی چقدر با رویداد فاصله داریم، و یک پاراگراف در مورد اتفاقات اخیر در مورد محصولات ساعت و تناسب اندام اپل اضافه کردیم.

به روز رسانی، 29 اوت 2025، ساعت 2:32 بعد از ظهر به وقت ET: اطلاعاتی از مارک گورمن از بلومبرگ بر اساس حضورش در پادکست انگجت اضافه شد.

به روز رسانی، 28 اوت 2025، ساعت 10:45 صبح به وقت ET: گزارش جدیدی درباره جزئیات قاب AirPods 3 اضافه شد.

به روز رسانی، 26 اوت 2025، ساعت 5:41 بعد از ظهر به وقت ET: تایید دعوت نامه رسمی رویداد، تاریخ و زمان اضافه شد.