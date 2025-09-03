آخرین "طرح جامع" تسلا یک بیانیه ماموریت نیست، بلکه یک آشفتگی پراکنده است

تسلا قسمت چهارم به اصطلاح "طرح جامع" خود را در پستی در X منتشر کرده است . برخلاف " طرح جامع مخفی تسلا موتورز " متمرکزتر، که برنامه‌های مشخصی را برای محصولات آینده ترسیم می‌کرد، این "طرح جامع قسمت چهارم" بیشتر شبیه یک رویای تب‌آلود آرمان‌شهری است که تا حدی توسط Grok نوشته شده و در عین حال به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی تسلا نیز اشاره دارد.

تسلا می‌گوید قصد دارد "پایداری بدون محدودیت و بدون مصالحه ارائه دهد" و این شرکت در حال "یکپارچه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار خود در مقیاس" است تا از طریق "فراوانی پایدار" یک "دنیای امن‌تر، پاک‌تر و لذت‌بخش‌تر" ایجاد کند. جزئیات مربوط به معنای واقعی هر یک از این موارد تا حد زیادی در سراسر این مانیفست غایب بود.

در طول بیش از 1000 کلمه این پست، تسلا به طور شاعرانه در مورد اینکه چگونه نیمه هادی‌ها و اینترنت جهان را تغییر دادند، صحبت می‌کند، از زبان خودستایانه‌ای در مورد پیشبرد بازار خودروهای الکتریکی استفاده می‌کند و توصیف‌های بسیار مبهمی از آینده‌ای که توسط محصولات این شرکت شکل گرفته، ارائه می‌دهد.

"نحوه توسعه و استفاده ما از خودمختاری - و قابلیت‌های جدیدی که در اختیار ما قرار می‌دهد - باید بر اساس توانایی آن در بهبود وضعیت بشر باشد"، این شرکت در یکی از مبهم‌ترین بخش‌ها می‌نویسد. "بهتر کردن زندگی روزمره - و ایمن‌تر کردن آن - برای همه مردم از طریق فناوری خودران ما، همواره تمرکز ما بوده و خواهد بود."

بخش دیگری می‌گوید: "ما باید یک چیز را روشن کنیم: غلبه بر این چالش بسیار دشوار خواهد بود. حذف کمبود نیازمند اجرای خستگی‌ناپذیر و نفیس است. برخی آن را غیرممکن تلقی می‌کنند. و بسیاری دیگر از هر مانع و ناکامی که ناگزیر در طول مسیر با آن مواجه می‌شویم، استقبال می‌کنند. اما زمانی که بر این چالش غلبه کنیم، منتقدان ما خواهند دید که آنچه زمانی غیرممکن می‌پنداشتند، در واقع ممکن است. و این برای ما خوب خواهد بود، زیرا مهم‌ترین چیز این است که با هم، آینده‌ای پایدار و واقعاً فراوان برای نسل‌های آینده ایجاد کنیم."

طرح‌های جامع تسلا در طول سال‌ها در محافل فناوری تقریباً با احترام مذهبی مورد توجه قرار گرفته‌اند، زیرا طرفداران این شرکت خودروسازی برقی و مدیر عامل جنجالی آن، از آنها به عنوان شاهدی بر تفکر رویایی ماسک یاد می‌کنند.

اولین طرح جامع ، که توسط ماسک در سال 2006 نوشته شد، اهداف بلندپروازانه اما مشخصی را بیان می‌کرد که بسیاری از آنها در نهایت به وقوع پیوست. در آن، ماسک توضیح داد که چگونه "استراتژی تسلا ورود به بازار با بالاترین قیمت است ... و سپس با هر مدل پی‌درپی، با بیشترین سرعت ممکن به سمت حجم واحد بالاتر و قیمت‌های پایین‌تر حرکت کند."

این دقیقاً همان کاری است که این شرکت انجام داد، و از درآمد حاصل از Roadster 2008 برای ساخت مدل S در سال 2012 و مدل X در سال 2015 استفاده کرد، سپس از این سود برای ایجاد مدل 3 در سال 2017 و مدل Y در سال 2020 استفاده کرد، که دومی به پرفروش‌ترین خودرو در جهان در سال 2023 و 2024 تبدیل شد.

دومین طرح جامع ، که در سال 2016 منتشر شد، آخرین طرحی بود که نام ماسک به آن نسبت داده شده بود و چشم‌اندازی برای سقف خورشیدی و Powerwall، نیاز به ایجاد یک کامیون پیکاپ و نیمه الکتریکی، آینده رانندگی خودکار و برنامه‌ای برای ناوگان رباتیکسی را ترسیم کرد. تجارت تولید و ذخیره انرژی تسلا اکنون 10 درصد از درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهد. Cybertruck و Semi هر دو سال‌ها بعد عرضه شدند، اگرچه هنوز موفقیت‌آمیز نبوده‌اند، و "رانندگی کاملاً خودکار" تسلا سال‌هاست که در نسخه بتا است. در همین حال، رباتیکسی‌ها با ناظران داخل خودرو در اوایل تابستان امسال راه‌اندازی محدودی را تجربه کردند.

طرح جامع قسمت 3 انحرافی آشکار از دوگانه اولیه متمرکزتر بود. اساساً یک مقاله سفید 40 صفحه‌ای با جاه‌طلبی‌های خیالی برای آینده‌ای بدون کربن است. این طرح پر از داده بود اما فاقد نقشه راه محصولات بود.

قسمت IV واقعاً از کنترل خارج شد، و در حالی که به ما می‌گوید "ما در آستانه یک دوره انقلابی هستیم که برای رشد بی‌سابقه آماده شده است" و "این بار یک گام واحد نخواهد بود، بلکه جهشی رو به جلو برای تسلا و بشریت به عنوان یک کل خواهد بود"، در مورد اینکه شرکت چگونه قصد دارد آن جهش را به انجام برساند، اطلاعات کمی ارائه می‌دهد.