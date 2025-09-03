به‌روزرسانی Play Games گوگل به افراد نشان می‌دهد شما چه بازی‌ای می‌کنید

گوگل در حال آماده‌سازی یک به‌روزرسانی برای برنامه Play Games خود است که آمار و نقاط عطف را به نمایه جدید شما معرفی می‌کند. از ۲۳ سپتامبر (۱ اکتبر در اتحادیه اروپا و بریتانیا)، سایر بازیکنان می‌توانند ببینند شما چه بازی‌هایی را انجام داده‌اید و چه مدت، و همچنین هر دستاوردی که باز کرده‌اید. گوگل می‌گوید ویژگی‌های اجتماعی جدیدی نیز وجود خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که آن‌ها چه خواهند بود.

به نظر می‌رسد این اقدام گوگل تا حد زیادی شبیه به نمایه Steam است (ویژگی‌های مشابهی نیز در پلی استیشن و ایکس باکس در دسترس هستند) و این شرکت می‌گوید داده‌های استفاده از بازی‌هایی را که قبلاً نصب کرده‌اید یا انجام داده‌اید، جمع‌آوری می‌کند و اضافه می‌کند که ممکن است اطلاعات مربوط به فعالیت درون بازی شما را به توسعه‌دهندگان منتقل کند. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که فعالیت گذشته خود را به صورت یک‌باره وارد کنید، که گوگل از تاریخچه حساب شما استخراج می‌کند و سپس از آن برای پر کردن آمار نمایه Play Games شما از ابتدا استفاده می‌کند. شما از قبل می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا داده‌های مربوط به بازی از طریق کنترل‌های فعالیت در تنظیمات حساب شما جمع‌آوری شوند یا خیر.

این به شما بستگی دارد که آیا افراد می‌توانند نمایه شما را ببینند یا خیر. اگر آن را عمومی کنید، افراد دیگر می‌توانند شما را دنبال کنند و در فعالیت بازی شما سرک بکشند، اما اگر نمی‌خواهید کسی بداند چند ساعت را صرف بازی پرندگان خشمگین کرده‌اید، می‌توانید آن را پنهان کنید. همچنین می‌توانید نمایه Play Games خود را به طور کامل به همراه تمام داده‌هایی که استفاده می‌کند حذف کنید.

نمایه‌های بازی بازسازی‌شده گوگل تقریباً همزمان با به‌روزرسانی‌های سالانه نرم‌افزاری اپل برای همه دستگاه‌هایش عرضه می‌شوند که یک برنامه بازی اختصاصی جدید با نام ساده Games را معرفی می‌کند. این برنامه که به طور پیش‌فرض روی همه دستگاه‌های به‌روز شده Mac، iPhone و iPad نصب شده است، عملاً جایگزین Game Center می‌شود و بیشتر شبیه یک مرکز بازی مدرن عمل خواهد کرد. Games دارای تابلوهای امتیازات، خدمات مسابقه، پیشنهادات و اخبار مربوط به عناوین جدید خواهد بود. و مانند محصول گوگل، شما می‌توانید ببینید دوستانتان چه بازی می‌کنند.