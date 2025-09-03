Call of Duty با همکاری Paramount، فیلم می‌شود

Paramount به تازگی قراردادی را با مایکروسافت و اکتیویژن امضا کرده است تا فیلمی بر اساس فرنچایز نمادین Call of Duty بسازد. ارزش این معامله مشخص نشده است، اما CoD یک IP بسیار سودآور است.

ما اطلاعات زیادی در مورد جزئیات این معامله نداریم، جز اینکه این معامله شامل یک فیلم لایو اکشن است که Paramount آن را توسعه، تولید و توزیع خواهد کرد. این بدان معناست که ما هیچ اطلاعاتی در مورد بازیگران، تیم خلاق یا اینکه فیلم از کدام بازی یا دوره اقتباس خواهد شد، نداریم.

به هر حال، بیش از 30 بازی اصلی در این فرنچایز وجود داشته است. برخی از بازی های استاندارد Call of Duty می توانند فیلم های جنگی مناسب و در عین حال کمی کلیشه ای بسازند، در حالی که عناوین آینده نگرتر می توانند به حماسه های علمی تخیلی تبدیل شوند.

Variety گزارش می دهد که این می تواند فقط آغاز باشد. این قرارداد برای یک فیلم است، اما منابع صنعتی نشان می دهند که این پتانسیل وجود دارد که Paramount این فرنچایز را به فیلم ها و برنامه های تلویزیونی بیشتری گسترش دهد. برای CoDCU آماده شوید.

Paramount به تازگی ادغام 8 میلیارد دلاری با Skydance را تکمیل کرد، پس از انجام برخی اقدامات بحث برانگیز که به طور گسترده به عنوان دلجویی از رئیس جمهور ترامپ برای تضمین تاییدیه FCC دیده می شد. از آن زمان، این شرکت رسانه‌ای تازه تاسیس ولخرجی را آغاز کرده است.

این شرکت، سازندگان Stranger Things را از نتفلیکس دور کرد و بیش از 7.7 میلیارد دلار برای حقوق انحصاری رویدادهای UFC برای هفت سال آینده پرداخت کرد. این شرکت اخیراً برنامه هایی را برای دو برابر کردن خروجی تئاتری سالانه خود اعلام کرده است و در نهایت امیدوار است سالانه 20 فیلم اکران کند. در مورد بازی‌ها، Call of Duty: Black Ops 7 در 14 نوامبر از راه می رسد.