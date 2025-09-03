استریمر Google TV 4K دوباره با قیمت 80 دلار به فروش می رسد

استریمر Google TV 4K is back on sale for just $80، که 20 درصد تخفیف است. این معامله از طریق آمازون در دسترس است، اما از طریق خرده‌فروشانی مانند Best Buy و Walmart نیز در دسترس است. این 4 دلار از یک recent Prime Day promotion بهتر است.

استریمر TV 4K در صدر لیست best streaming devices ما قرار دارد. این یک محصول هوشمندانه طراحی شده است که به خوبی کار می کند. ما از رابط کاربری تمیز و کنترل از راه دور فوق العاده ای که همراه دستگاه ارائه می شود لذت بردیم.

پردازنده سریع است و این دستگاه می تواند محتوا را با کیفیت 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه پخش کند. این دستگاه با HDR، HDR10، HDR10+ و Dolby Vision ادغام می شود. در بخش صوتی، از فرمت‌هایی مانند Dolby Digital و Dolby Atmos پشتیبانی می‌کند. حتی می‌تواند صدای فضایی را نیز مدیریت کند، البته تا زمانی که Pixel Buds Pro earbuds را استفاده کنید.

این رابط کاربری شامل یک هاب کنترل خانه هوشمند است، که ما در in our official review آن را تحسین کردیم. این به کاربران امکان می دهد به راحتی چراغ های هوشمند و ترموستات ها را در میان سایر وسایل کنترل کنند. استریمر TV 4K همچنین کنترل صوتی را ارائه می دهد که به نظر ما مفید بود.

فقط دو نقص جزئی در این مورد وجود دارد. قیمت اصلی در محدوده بالاتری قرار دارد، اما این فروش این نگرانی را برطرف می کند. این واحد همچنین شامل برخی از ادغام های هوش مصنوعی نسبتاً بی فایده است، اما سال 2025 است، پس چه چیز دیگری جدید است؟

