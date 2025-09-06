بلکین شارژر مغناطیسی Qi2 را در IFA 2025 معرفی کرد

بلکین امروز چندین محصول جدید را در IFA 2025 معرفی کرد. مجموعه محصولات آن شامل یک شارژر دیواری و شارژر خودرو بود که از این ماه در دسترس خواهند بود، به علاوه چهار ورودی در مجموعه صوتی SoundForm. اما برجسته‌ترین مورد از برند محصولات مصرفی، شارژر بی‌سیم جدید Qi2 25W است.

شارژر مغناطیسی UltraCharge 25W قول می دهد که باتری آیفون را از صفر به 50 درصد تنها در 30 دقیقه برساند. همچنین دارای برخی انتخاب های طراحی هوشمندانه است، مانند پایه نگهدارنده تا بتوانید یک تلفن را روی یک میز شارژ کنید و همچنان صفحه نمایش آن قابل مشاهده باشد. پایه نگهدارنده تاشو است و همچنین می تواند به عنوان یک دستگیره تلفن به سبک PopSocket استفاده شود، اگرچه کابل شارژ خود دیسک 6.6 فوت است، بنابراین نمی توانید هنگام استفاده از آن خیلی دور شوید. این شارژر همچنین دارای فناوری خنک‌کننده غیرفعال ChillBoost بلکین برای کاهش تجمع گرما و محافظت از باتری است. شارژر مغناطیسی UltraCharge 25W در اکتبر 2025 در دسترس خواهد بود و اگرچه قیمت های ایالات متحده آن تعیین نشده است، اما هزینه خرده فروشی بریتانیا 30 پوند است.

استاندارد شارژ سریع Qi2 در سال جاری به دستگاه های تلفن همراه بیشتری عرضه شده است. چندین برند اندرویدی که از لحاظ تاریخی