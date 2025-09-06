مجموعه LEGO Ultimate Death Star شامل بیش از 9000 قطعه است و 1000 دلار قیمت دارد

LEGO به تازگی مجموعه Star Wars Ultimate Death Star را معرفی کرد که یک جانور عظیم است و شامل بیش از 9000 قطعه است. این شرکت می گوید این بزرگترین مجموعه LEGO Star Wars است که تاکنون ساخته شده است. همچنین گران ترین مجموعه LEGO است، چه Star Wars باشد چه نباشد. قیمت آن 1000 دلار است.

ممکن است حدود یک ماه اجاره شما را پس بگیرد، اما فقط به این چیز نگاه کنید. این یک هیولای واقعی است. این مجموعه با 38 مینی فیگور عرضه می شود، از جمله شخصیت هایی مانند لوک اسکای واکر، دارت ویدر و امپراتور پالپاتین. همچنین یک فیگور استورم تروپر در یک وان آب گرم همراه دارد که اشاره ای به بازی های ویدیویی LEGO Star Wars است.

LEGO

این یک کره کامل نیست، مانند Death Star واقعی. بیشتر یک مقطع از فضای داخلی است. این به کلکسیونرها اجازه می دهد مکان های مختلف فیلم ها را بازسازی کنند، مانند پرس زباله، اتاق تاج و تخت پالپاتین و سلول زندان پرنسس لیا. همچنین یک واحد کنترل پرتو تراکتور، یک آشیانه شاتل و موارد دیگر وجود دارد.

این فقط آخرین نسخه گران قیمت LEGO Star Wars است که ثابت می کند بازار واقعی برای این چیزها وجود دارد. یک بازسازی 6000 قطعه ای از اولین کشتی از The Mandalorian و یک نسخه دقیق از لنداسپیدر لوک اسکای واکر وجود دارد.

در حالی که این گران ترین مجموعه LEGO است که تا به حال ساخته شده است، اما بزرگترین نیست. بازسازی برج ایفل شامل بیش از 10000 قطعه است و 630 دلار قیمت دارد.