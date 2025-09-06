هوندا در حال آماده شدن برای معرفی اولین موتورسیکلت برقی خود با شارژ سریع است، بر اساس یک ویدئوی تیزر جدید که شرکت در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است. این ویدئو موتورسیکلت برقی جدید را در حال آزمایش در اروپا نشان میدهد و تاریخ 16 سپتامبر را به عنوان زمانی که هوندا احتمالاً آن را معرفی میکند، اعلام میکند. برنامههای گسترش خط تولید موتورسیکلتهای برقی هوندا حداقل از سال 2022 در دست بررسی بوده است، زمانی که شرکت اعلام کرد "10 یا بیشتر" موتورسیکلت برقی را تا سال 2025 عرضه خواهد کرد.
این موتورسیکلت جدید در این ویدئو زیر یک پوشش استتار سیاه و سفید قرار دارد، اما الکترک مینویسد که شباهت زیادی به موتورسیکلت "مفهوم سرگرمکننده EV" هوندا دارد که در نمایشگاه EICMA 2024، یک نمایشگاه تجاری موتورسیکلت در میلان، معرفی شد. در آن زمان، هوندا گفت که این مفهوم جعبهای به گونهای طراحی شده است که "عملکردی معادل یک موتورسیکلت با موتور احتراق داخلی (ICE) متوسط" ارائه دهد و با شارژرهای سریع CCS2، یک استاندارد شارژ سریع EV در اروپا، سازگار باشد. به گفته هوندا، این موتورسیکلت "برد مسافتی بیش از 100 کیلومتر" نیز دارد.
تکیه بر شارژ سریع یکی از راههایی است که شرکت میتواند به مسائل مربوط به برد مسافت احتمالی موتورسیکلت رسیدگی کند. یک موتورسیکلت برقی به طور طبیعی فضای کمتری برای باتریها نسبت به خودروهای برقی دارد. ویدئوی هوندا به هیچ یک از این جزئیات ریز نمیپردازد، بنابراین باید تا 16 سپتامبر منتظر بمانیم تا مطمئن شویم.
یک چیز که قطعی به نظر میرسد، در دسترس بودن منطقهای موتورسیکلت برقی است. با توجه به این واقعیت که این ویدئو در صفحه اینستاگرام هوندا در انگلستان به اشتراک گذاشته شده است و به طور خاص ذکر شده است که "در خیابانهای اروپا آزمایش شده است"، به نظر میرسد بسیار بعید است که این موتورسیکلت در خارج از اروپا و انگلستان در دسترس باشد.