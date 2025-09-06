انتظار می‌رود آیفون 17 اپل هفته آینده رونمایی شود: شایعات، قیمت‌ها، ویژگی‌های جدید و هر آنچه که باید بدانید

درست است: تنها در پنج روز، سرانجام شاهد رونمایی از سری کاملاً جدید آیفون 17 در رویداد "افتادنی" آیفون اپل در سال 2025 خواهیم بود. رویداد ""Awe dropping" iPhone event" اعلامیه سخت‌افزاری در سه‌شنبه، 9 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ET رویداد "Tuesday, September 9 at 1PM ET" برگزار می‌شود. جدیدترین تلفن‌ها مجهز به آخرین ویژگی‌های iOS 26 ویژگی‌های از پیش نصب شده به همراه هر ویژگی جدیدی که اپل در آن روز فاش می‌کند، خواهند بود. اما تا زمانی که رویداد آیفون واقعاً اتفاق بیفتد، فقط می‌توانیم حدس بزنیم که دستگاه‌های جدید چگونه خواهند بود. مانند اکثر آیفون‌های منتشرنشده، شایعات و درز اطلاعات در مورد جنبه سخت‌افزاری قبل از معرفی رسمی منتشر شده است. در اینجا آنچه ما انتظار داریم و آنچه را که منطقاً می‌توانیم فرض کنیم هفته آینده از اپل دریافت خواهیم کرد، آورده شده است.

آخرین شایعات آیفون 17 چیست؟

تنها با چند روز باقی مانده تا رویداد آیفون، هنوز شایعاتی در مورد جدیدترین مدل ها وجود دارد. در اینجا آخرین پیش‌بینی‌های شرکت تحقیقات بازار TrendForce، گزارش شده توسط MacRumors گزارش شده توسط MacRumors، آمده است.

از آنجایی که انتظار می رود آیفون 17 ایر بسیار نازک باشد، انتظار می رود که دارای باتری آند سیلیکونی برای "تراکم انرژی بالاتر" در مقایسه با باتری های گرافیتی موجود در سایر مدل های آیفون باشد. این گزارش می گوید که گوشی هوشمند جدید نیز اسلات سیم کارت نخواهد داشت و در عوض از فناوری eSIM استفاده می کند (که آن را با مدل های فعلی آیفون در بسیاری از مناطق همسو می کند).

در مورد مدل های 17 پرو، این گزارش می گوید که دوربین ها از طریق "الگوریتم های نرم افزاری بهینه شده" وضوح دوربین بهتری ارائه می دهند. این می تواند به طور بالقوه سطوح زوم را فراتر از حد اپتیکال 5 برابری آیفون پرو فعلی افزایش دهد.

این شایعات توسط اپل تایید نشده اند و تا زمان برگزاری رویداد آیفون در ماه آینده نمی دانیم مدل های واقعی آیفون 17 چگونه خواهند بود.

قیمت آیفون 17 چقدر خواهد بود؟

به نظر می رسد برنامه اعلام شده اپل برای گسترش شرکای تولید مستقر در ایالات متحده اعلام شده plan to expand US-based manufacturing partners، حداقل تا حدودی از سنگین ترین تعرفه های دولت ترامپ محافظت می کند که قبلاً باعث افزایش قیمت ها در همه چیز از PlayStationها تا Switch consolesها تا high-end camerasها تا Sonos speakersها شده است. اما با توجه به اینکه سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند هفته به هفته تغییر کند و وابستگی مداوم اپل به زنجیره‌های تامین مستقر در آسیا، شوک‌های قیمتی همچنان یک احتمال مستمر است. سوال بزرگتر این است: آیا اپل هزینه های بالاتر را جذب می کند یا آنها را به مصرف کنندگان منتقل می کند؟

اگر قیمت‌ها به طور خزنده بالا بروند، اپل ممکن است تصمیم بگیرد آن را با یک «ارتقاء» جفت کند. این شایعه اخیر را در نظر بگیرید posted by MacRumors از یک افشاگر به نام Instant Digital "Instant Digital"، که نشان می‌دهد فضای ذخیره‌سازی پیش‌فرض خط آیفون 17 ممکن است از 256 گیگابایت شروع شود، دو برابر پایه 128 گیگابایتی فعلی. در حالی که این ممکن است با افزایش قیمت 50 دلاری price increase of $50 همراه باشد، اپل حداقل می‌تواند آن را به عنوان "ارزش بهتر" ارائه دهد. با این اوصاف، این شرکت default RAM of its Mac computers در سال 2024 رم پیش‌فرض رایانه‌های مک خود را از 8 گیگابایت به 16 گیگابایت بدون هیچ هزینه اضافی دو برابر کرد - اما این قبل از شروع چرخه فعلی تعرفه‌های ترامپ بود.

اکنون، در آستانه اعلامیه آیفون، گزارشی از JPMorgan شایعات بالا را ترکیب و مطابقت می دهد. همانطور که در 9to5Mac recounted in 9to5Mac، آمده است، قیمت های اولیه خط آیفون همچنان از 799 دلار تا 1199 دلار متغیر خواهد بود - دقیقاً همانطور که اکنون هستند - و ممکن است ایر نسبت به مدل آیفون پلاس که جایگزین آن می شود، 50 دلار افزایش داشته باشد. و 17 پرو 100 دلار اضافی هزینه خواهد داشت، اما شامل فضای ذخیره سازی بیشتری می شود.

باز هم، این قیمت ها فقط پیش بینی هستند و توسط اپل تایید نشده اند.

چه زمانی از سری آیفون 17 رونمایی خواهد شد؟

همانطور که در بالا ذکر شد، تاریخ برای سه شنبه، 9 سپتامبر تایید شده است. این با برنامه سنتی اپل و گزارش قبلی از iphone-ticker.de (از طریق MacRumors) مطابقت دارد.

با این حال، این نسل از گوشی‌های هوشمند اپل ممکن است آخرین نسلی باشد که به‌طور کامل در ماه سپتامبر عرضه می‌شود. نشانه‌هایی وجود دارد که معرفی مجموعه آیفون 18 در سال 2026 split به یک اعلامیه رده حرفه‌ای در پاییز و یک اعلامیه مدل استاندارد در بهار سال بعد تقسیم خواهد شد.

مجموعه جدید آیفون 17 شامل چه مواردی خواهد بود؟

درز اطلاعات طراحی نشان می‌دهد که اپل در حال ساخت یک ultra-thin smartphone است که احتمالاً برای مطابقت با نام‌گذاری لپ‌تاپ فوق سبک اپل، آیفون 17 ایر نامیده می‌شود. مارک گورمن از Bloomberg، که اغلب یک منبع مطمئن از اطلاعات پیشرفته در مورد اپل است، reported در ژانویه گزارش داد که آیفون 17 ایر مجهز به یک تراشه A19 پایه خواهد بود و تنها یک لنز دوربین خواهد داشت. همچنین ممکن است از مودم داخلی جدید اپل استفاده کند که در ماه فوریه در iPhone 16e معرفی شد. جزئیات بیشتر در مورد این توسعه ممکن است قبل از سپتامبر فاش شود، اما این چیزی است که در حال حاضر می دانیم.

گورمن به عنوان مهمان در Engadget Podcast Engadget Podcast گفت که آیفون ایر شایعه شده در ابتدا دارای لبه های خشن خواهد بود. او معتقد است که 17 ایر در هر دو مورد دوربین و عملکرد باتری "عقب خواهد ماند". او می گوید: "عمر باتری در مقایسه با مدل 17 سطح پایه یا پرو، کمتر خواهد بود." او خاطرنشان می کند که هدف نهایی این است که تمام عملکردهای مدل های پرو را در مدل های ایر قرار دهیم.

یادداشت سرمایه‌گذاری از تحلیلگر اپل، جف پو indicated که ایر دارای یک قاب تیتانیومی خواهد بود. اگر گزارش‌های او دقیق باشد، این گوشی هوشمند سبک‌وزن تنها ورودی در خط تولید آیفون 17 خواهد بود که از این فلز استفاده می‌کند. انتظار می‌رود آیفون 17، آیفون 17 پرو و ​​آیفون 17 پرو مکس از آلومینیوم ساخته شوند که به طرز عجیبی ماده‌ای سبک‌تر از تیتانیوم است. گمانه زنی های دیگر نشان داده بودند که ایر از ترکیبی از آلومینیوم و تیتانیوم استفاده می کند، بنابراین ممکن است مواد دقیق تا زمان اعلام رسمی مشخص نباشند.

پس از اعلامیه روز سه‌شنبه برای رویداد رسمی آیفون 17، MacRumors speculates حدس می زند که لوگوی اپل چیزهای زیادی در مورد آیفون های جدید می گوید. لوگوی اپل "به دو ویژگی شایعه شده آیفون 17 پرو اشاره دارد." این لوگو رنگ های نارنجی روشن و آبی تیره را نشان می دهد که شایعه شده است که دو رنگ از رنگ های آیفون 17 پرو هستند، بنابراین ممکن است به چیزی رسیده باشند. آنها همچنین متوجه شدند که شبیه یک نقشه حرارتی مادون قرمز است و به سیستم خنک کننده محفظه بخار اشاره دارد.

علاوه بر این، یک گزارش MacRumors report در 4 آگوست می گوید که بسته باتری داخلی آیفون ایر تنها 2.49 میلی متر ضخامت دارد - نیمی از ضخامت باتری آیفون 17 پرو. این نشت در وبلاگ Korean-language Naver blog به زبان کره ای منتشر شد، جایی که آنها باتری های ادعایی آیفون 17 ایر و 17 پرو را در کنار هم نشان می دهند. MacRumors خاطرنشان می کند که همین حساب ادعا کرد که ظرفیت باتری 17 ایر تنها 2800 میلی آمپر ساعت است. (این کمتر از ظرفیت باتری مدل های فعلی آیفون 16 است.)

در همین زمینه، به نظر می رسد نشت تولید آیفون 17 پرو یک شاسی تمام آلومینیومی را فاش کرده است، according to MacRumors. این تصویر که originally posted by leaker Majin Bu افشاگر مجین بو منتشر کرده است، یک پوسته را نشان می‌دهد که دارای یک سوراخ گرد بزرگ در پشت است (جایی که معمولاً لوگوی اپل قرار دارد) تا امکان شارژ MagSafe فراهم شود. MacRumors می گوید این فقط می تواند یک قالب باشد، اما خاطرنشان می کند که قاب آلومینیومی (در مقابل تیتانیوم فعلی در مدل های Pro iPhone) وزن بسیار کمتری خواهد داشت.

همان افشاگر (مجین بو)، whom MacRumors whom MacRumors او را به عنوان یک "افشاگر موفق یا ناموفق" طبقه بندی می کند، پیشنهاد می کند که آیفون 17 پرو به لطف طراحی آنتن به روز شده، قدرت سیگنال بی سیم بهتری خواهد داشت. این فرد posted a render on X یک رندر در X منتشر کرد که یک سیستم آنتن جدید را نشان می‌دهد که دور دوربین پشتی پهن‌تر ادعایی آیفون 17 پرو می‌پیچد. باز هم، این یک رندر است، نه یک عکس واقعی. با این اوصاف، ما نمی توانیم هدف دریافت بی سیم بهتر را نادیده بگیریم، بنابراین امیدواریم که این یکی درجه ای از حقیقت داشته باشد.

Leaker Majin Bu also claims افشاگر مجین بو همچنین ادعا می کند که بر اساس گزارش MacRumors، قاب های "TechWoven" ممکن است معرفی شوند. این قاب ها با طراحی شایعه شده در مدل های آیفون 17، با برآمدگی دوربین عریض مطابقت دارند. این افشاگر خاطرنشان کرد که دو سوراخ بند برای "حمل راحت و ایمن" وجود دارد، بنابراین می توان آن را دور گردن آویزان کرد. رنگ ها در خاکستری/مشکی، آبی، سبز، بنفش و نارنجی عرضه می شوند. علاوه بر این، او می گوید که Liquid Silicone cases Liquid Silicone cases جدید در هشت رنگ وجود خواهد داشت، از جمله نارنجی تیره، نارنجی کم رنگ، سبز چمنی، Celadon، بنفش مه آلود، آبی خاکستری، آبی تیره و مشکی نیمه شب. او اخیراً یک clear iPhone 17 Pro and Pro Max case قاب شفاف آیفون 17 پرو و ​​پرو مکس را با برآمدگی بزرگ دوربین پشتی نشان داد. این قاب کاملاً شفاف نیست و در عوض یک قطعه مستطیلی سفید دارد که ناحیه MagSafe را می پوشاند.

هر لیست جدید شامل یک مدل پایه است، اما در طول سال ها، اپل تنوع گوشی هایی را که ارائه می دهد، تغییر داده است. به احتمال زیاد یک آیفون 17 و یک آیفون 17 پرو وجود خواهد داشت. اپل همچنین به فلسفه مهم بودن اندازه متعهد بوده است و یک گزینه آیفون پرو مکس با صفحه نمایش بزرگتر و عمر باتری بهتر ساخته است. فهرست 17 تقریباً مطمئناً یکی از آنها را نیز خواهد داشت.

گفته می شود آیفون های پرو جدید دارای یک "جزیره دوربین" تمام عرض در پشت هستند که نشان دهنده اولین باری است که یک مدل اپل این طراحی را انتخاب می کند. این ویژگی را می توان در iPhone 17 "spotted in the wild." آیفون 17 «در طبیعت دیده شد» مشاهده کرد. این تصاویر که در MacRumors highlighted on MacRumors هایلایت شده اند، یک آیفون با قاب مشکی (17 پرو؟) را با پنل پشتی متمایز نشان می دهند. آیا این واقعیت است؟ زوایای دوتایی درجه‌ای از اعتبار را در چشم‌انداز رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌دهند که به طور فزاینده‌ای با فیک‌های تقویت‌شده با هوش مصنوعی آلوده شده‌اند، اما حدس شما به اندازه حدس ما خوب است.

علاوه بر این، مدل‌های iPhone 17 Pro‌ می‌توانند درخشان‌ترین نمایشگر را تا کنون داشته باشند، according to leaker "Instant Digital," بر اساس گزارش MacRumors reports. هدف این است که "برای استفاده در نور مستقیم خورشید برای مدت طولانی مناسب تر باشد." این مقاله اشاره می کند که مدل های 16 پرو موجود می توانند حداکثر روشنایی خود را در نور مستقیم خورشید دو برابر کنند و دیدن آنچه روی صفحه نمایش است را آسان تر می کند.

به نظر می رسد آیفون 17 ایر آماده است تا جایگزین یک آیفون 17 پلاس بالقوه شود. از آنجایی که آیفون 16e تنها در ماه فوریه با a surprisingly high price point قیمت بالایی معرفی شد، بعید به نظر می رسد که یک مدل جدید به آن انتهای پایین طیف اضافه شود، مدل هایی که قبلاً SE نامیده می شدند.

حداقل به نظر می رسد که آیفون 17 ایر پورت شارژ را حذف نخواهد کرد و فقط به اتصال بی سیم متکی نخواهد بود. Bloomberg گفت که در حالی که اپل در حال بررسی ساخت آیفون 17 ایر بدون یک پورت بود، این شرکت (خوشبختانه) برنامه ها را تغییر داد. او همچنین می گوید که گوشی شایعه شده دارای صفحه نمایش 6.6 اینچی خواهد بود و شامل Dynamic Island و دکمه Camera Control می شود. در نهایت، قیمت آن حدود 900 دلار تخمین زده می شود - احتمالاً بیشتر از آیفون 17 استاندارد اما کمتر از پرو.

ما همچنین به نظر می رسد نگاهی مطمئن به آنچه که ترکیب رنگی برای گوشی های هوشمند جدید خواهد بود، داشته ایم. Macworld reported گزارش داد که آیفون 17 در رنگ های مشکی، سفید، خاکستری استیل، سبز، بنفش و آبی روشن عرضه خواهد شد. گزارش شده است که آیفون 17 ایر دارای چهار گزینه رنگ است: مشکی، سفید، آبی روشن و طلایی روشن. در حالی که رنگ های ایر اشباع کمتری خواهند داشت، تصاویر برای آیفون 17 پرو و ​​آیفون 17 پرو مکس جسورانه خواهند بود. انتظار می رود گزینه های مدل های پرو مشکی، سفید، خاکستری، آبی تیره و نارنجی باشد.

مارک گورمن از بلومبرگ معتقد است که در واقع یک رنگ نارنجی جدید برای آیفون 17 پرو و ​​پرو مکس ارائه می شود، و همچنین یک رنگ آبی روشن برای آیفون 17 ایر، او confirmed in his weekly Power On newsletter در خبرنامه هفتگی Power On خود تایید کرد.

در 30 ژوئیه، Tom's Guide highlighted an X post from هایلایت کرد یک پست X از Sonny Dickson سانی دیکسون - یک افشاگر دیرینه و عموماً قابل اعتماد از اطلاعات منتشر نشده آیفون - مدل های "ساختگی" آیفون 17 را در رنگ های جدید نشان می دهد که منبع داستان Macworld مذکور بودند. در حالی که اینها به معنای واقعی کلمه فقط مدل های آزمایشی هستند - نه آیفون های واقعی فاش شده - جالب است که ببینیم چگونه شایعات طراحی و رنگ به یک ظاهر و احساس دنیای واقعی تبدیل می شوند.

برای افزودن به شایعات، یک افشاگر Weibo که به عنوان Digital Chat Station شناخته می شود، Digital Chat Station، پیشنهاد می کند که آیفون 17e به طراحی جدیدی مجهز شود که شامل Dynamic Island است، MacRumors reports. به گفته این پست، گوشی جدید دارای تراشه A19 خواهد بود و می تواند دارای صفحه نمایش 6.1 اینچی OLED با دوربین 12 مگاپیکسلی در جلو و دوربین 48 مگاپیکسلی در پشت باشد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که این گزارش به مدل 17e اشاره دارد که انتظار می رود حداکثر در فوریه 2026 عرضه شود، اگر از همان الگوی انتشار iPhone 16e پیروی کند.

iOS 26 چگونه خواهد بود؟

اپل در WWDC 2025 قراردادهای شماره‌گذاری خود را زیر و رو کرد و نام هر سیستم عامل جدید را با سال انتشار آن مطابقت می‌دهد. بنابراین وقتی موج بعدی آیفون ها عرضه می شود، آنها روی iOS 26 اجرا می شوند.

از نظر طراحی، سیستم عامل گوشی های هوشمند که در ویترین بزرگ توسعه دهندگان معرفی شد، رویکردی بحث برانگیز به نام Liquid Glass اتخاذ کرد. اپل در حال scaling down scaling down میزان اثرات شفافیت در آزمایش‌های بتا بعدی iOS 26 است، اما همچنان ظاهری شیشه‌ای خواهد داشت.

لیست ویژگی ها شامل به روز رسانی های بزرگ و کوچک است. از جنبه تاثیرگذارتر، برنامه های Phone و Photos بازطراحی شده اند. ویژگی های متعددی با استفاده از هوش مصنوعی وجود خواهد داشت، مانند قابلیت های ترجمه زنده که به Phone، FaceTime و Messages می آیند. اپل همچنین در حال حاضر در حال آزمایش هشدار محتوای حساس برای حساب‌های کودکان است که اگر برهنگی توسط ابزارهای یادگیری ماشینی روی دستگاه شناسایی شود، FaceTime video freeze FaceTime video را مسدود می‌کند. و این شرکت همچنین در حال راه اندازی Visual Intelligence است که از هوش مصنوعی برای جستجوی عناصر موجود در یک تصویر استفاده می کند.

iOS 26 همچنین دارای انبوهی از بهبودهای جزئی و کیفیت زندگی است. پیام‌های گروهی از نظرسنجی‌ها پشتیبانی می‌کنند. و برای کسانی که دیرتر از خواب بیدار می شوند، iOS 26 بالاخره به شما این امکان را می دهد که از استبداد زنگ هشداری nine minute snooze alarm زنگ هشدار چرت زدن نه دقیقه ای فرار کنید.

iOS بعدی اکنون به عنوان a public beta در دسترس است. در اینجا برداشت های اولیه ما از Liquid Glass design طراحی Liquid Glass و سایر ویژگی های جدید است. iOS 26 is compatible iOS 26 با تمام مدل‌ها از طریق آیفون 11 سازگار است.

انتظار می رود چه محصولات دیگری در کنار آیفون 17 عرضه شوند؟

اگر اپل از الگوی معمول خود پیروی کند، آیفون 17 در کنار محصولات جدید اپل واچ معرفی خواهد شد. این Apple Watch Series 11 خواهد بود (اگر اپل به همان طرح نامگذاری پایبند باشد)، و شاید یک Apple Watch Ultra 3 و/یا یک Apple Watch SE به روز شده. (همه آنها watchOS 26 watchOS 26 را اجرا می کنند، البته.) احتمالات دیگر - و این باز هم حدس و گمان است - می تواند شامل Apple AirPods Pro (که آخرین به‌روزرسانی بزرگ خود را در سال 2022 دریافت کرد) و شاید AirTags trackers جدید (اولین بار در سال 2021 عرضه شد) باشد.

این هفته به لطف گنجاندن شماره شناسایی محصول در نسخه های بتا نرم افزاری اخیر، آسیاب شایعات اپل تقویت شد. به گفته MacRumors, it's a laundry list of new hardware, it's a laundry list of new hardware, این یک لیست کامل از سخت افزار جدید است، از جمله به روز رسانی های محصولی طولانی مدت مانند Apple TV، HomePod mini، مانیتور جدید Apple Studio Display و دو آیپد جدید.

البته، حتی اگر این لیست کاملاً دقیق باشد، ممکن است این محصولات را تا سال 2026 - یا هرگز - نبینیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که همه این محصولات صحنه را با آیفون 17 به اشتراک بگذارند، به خصوص که اپل دوست دارد ستاره اصلی خود را در مرکز توجه نگه دارد.

با این اوصاف، به خاطر داشته باشید که اپل اخیراً اطلاعیه های Mac-centric را در اواخر اکتبر داشته است (همانطور که سال گذشته برای معرفی M4 Macs جدید انجام داد)، بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که چند هفته دیگر یک رویداد دیگر برگزار شود.

به روز رسانی، 4 سپتامبر 2025، 3:23 بعد از ظهر به وقت ET: شایعات جدیدی درباره باتری/eSIM آیفون 17 ایر و جزئیات دوربین برای جدیدترین مدل ها اضافه شد.

به روز رسانی، 3 سپتامبر 2025، 3:24 بعد از ظهر به وقت ET: شایعه جدیدی در مورد افزایش روشنایی مدل های آیفون 17 پرو اضافه شد.

به روز رسانی، 2 سپتامبر 2025، 3:56 بعد از ظهر به وقت ET: جزئیات جدیدی در مورد قیمت های بالقوه خط تولید آیفون 17 و شایعه قاب شفاف جدید اضافه شد.

به روز رسانی، 30 آگوست 2025، 8:45 صبح به وقت ET: نظر مارک گورمن از حضور مهمان در پادکست Engadget درباره آیفون 17 ایر شایعه شده اضافه شد.

به روز رسانی، 27 آگوست 2025، 5:44 بعد از ظهر به وقت ET: تاریخ رسمی رویداد آیفون 17 اپل و شایعه ای درباره لوگوی رویداد آن اضافه شد.

به روز رسانی، 25 آگوست 2025، 5:15 بعد از ظهر به وقت ET: گزارش‌های جدیدی درباره رنگ نارنجی آیفون 17 پرو و ​​همچنین قاب‌های جدید سیلیکونی مایع شایعه شده اضافه شد.

به روز رسانی، 22 آگوست 2025، 11:52 صبح به وقت ET: جزئیات جدیدی درباره رنگ‌های قاب TechWoven شایعه شده اضافه شد.

به روز رسانی، 20 آگوست 2025، 7:12 بعد از ظهر به وقت ET: شایعه جدیدی درباره قاب TechWoven بالقوه برای سری آیفون 17 اضافه شد.

به روز رسانی، 18 آگوست 2025، 6:23 بعد از ظهر به وقت ET: شایعه جدیدی درباره احتمال داشتن Dynamic Island در آیفون 17e اضافه شد.

به روز رسانی، 15 آگوست 2025، 2:05 بعد از ظهر به وقت ET: شایعه جدیدی درباره شاسی تمام آلومینیومی آیفون 17 اضافه شد.

به روز رسانی، 13 آگوست 2025، 10:02 بعد از ظهر به وقت ET: فهرستی از محصولاتی که انتظار می رود در کنار آیفون 17s عرضه شوند، اضافه شد.

به روز رسانی، 11 آگوست 2025، 7:27 بعد از ظهر به وقت ET: یک رندر از یک طراحی آنتن جدید شایعه شده برای آیفون 17 پرو اضافه شد.

به روز رسانی، 8 آگوست 2025، 4:43 بعد از ظهر به وقت ET: گمانه زنی ها و گزارش های جدیدی درباره قیمت گذاری آیفون 17 اضافه شد.

به روز رسانی، 6 آگوست 2025، 4:05 بعد از ظهر به وقت ET: آخرین جزئیات درباره تاریخ احتمالی رویداد آیفون 17 اضافه شد.

به روز رسانی، 4 آگوست 2025، 5:23 بعد از ظهر به وقت ET: آخرین نشت باتری درباره مدل های آیفون 17 اضافه شد.

به روز رسانی، 1 آگوست 2025، 8:15 صبح به وقت ET: عکس های جدیدی که رنگ های بالقوه آیفون 17 را نشان می دهد اضافه شد.

به روز رسانی، 30 ژوئیه 2025، 11:08 صبح به وقت ET: آخرین نشت ها و شایعات درباره آیفون 17 و اطلاعات به روز شده در مورد نسخه بتا عمومی iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 17 ژوئیه 2025، 4:40 بعد از ظهر به وقت ET: آخرین اطلاعات درباره iOS 26، مواد احتمالی برای ایر و گزینه های رنگی برای مدل های مختلف اضافه شد.

به روز رسانی، 17 مارس 2025، 2 بعد از ظهر به وقت ET: جزئیاتی درباره قیمت و ویژگی‌های شایعه شده آیفون 17 ایر اضافه شد.

به روز رسانی، 11 آوریل 2025، 3:45 بعد از ظهر به وقت ET: جزئیاتی از ویدیوی جدید Front Page Tech اضافه شد که ادعا می کند جزئیاتی را از یک بیلد iOS 19 فاش شده فاش می کند.