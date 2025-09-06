سریال انیمیشنی Tomb Raider نتفلیکس با فصل دوم به پایان می‌رسد

نتفلیکس یک جفت خبر در مورد سریال انیمیشنی Tomb Raider خود به اشتراک گذاشته است. فصل دوم Tomb Raider: The Legend of Lara Croft در 11 دسامبر از این سرویس پخش خواهد شد. با این حال، این فصل دوم آخرین فصل این پروژه نیز خواهد بود. Legendary Television پشت این سریال است که در اکتبر 2024 در نتفلیکس به نمایش درآمد و هیلی اتول از شهرت MCU در آن به عنوان Tomb Raider ایفای نقش می‌کند.

اگر نمی‌توانید از لارا و ماجراجویی‌هایش در باستان‌شناسی سیر شوید، گزینه‌های دیگری نیز در راه است. برای تماشا، آمازون در ژانویه فیلمبرداری یک برداشت لایو اکشن از این سریال را آغاز خواهد کرد. اگرچه هنوز پنجره‌ای برای انتشار آن وجود ندارد، اما اخیراً متوجه شدیم که سوفی ترنر، بازیگر بازی تاج و تخت نقش اصلی را بازی خواهد کرد. و برای بازی، اگرچه Crystal Dynamics اخیراً تعدادی تعدیل نیرو را اعلام کرده است، اما همچنان در حال کار بر روی عنوان جدید Tomb Raider است.