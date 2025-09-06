همکاری جدید خیابان سسامی با یوتیوب «صدها قسمت کامل» را به این پلتفرم ویدیویی می آورد

سازنده خیابان سسامی، کارگاه سسامی و یوتیوب اعلام کرده اند یک "همکاری گسترده" جدید که قسمت هایی از این برنامه نمادین کودکان را به این پلتفرم می آورد و مجموعه ای از کارگاه ها برای سازندگان در مورد "نحوه ایجاد محتوایی که سرگرم کننده باشد و در عین حال یادگیری را ترویج کند." این همکاری جدید یوتیوب به یک قرارداد نتفلیکس موجود برای پخش قسمت های جدید خیابان سسامی از نوامبر می پیوندد.

به گفته یوتیوب، اکنون کاتالوگی از "صدها قسمت کامل" از این برنامه، علاوه بر "محتوایی که مخصوصاً برای مخاطبان یوتیوب ایجاد شده است" با حضور شخصیت های دوست داشتنی خیابان سسامی خواهد داشت. این واقعیت که کارگاه سسامی به آموزش نسل بعدی سرگرمی سازان مناسب کودکان به عنوان بخشی از این معامله کمک خواهد کرد، همچنین تأیید مستقیمی است که برخی از کودکان خانم ریچل را قبل از بیگ برد می شناسند. البته، حضور بیشتر خیابان سسامی در این پلتفرم با روندهای بزرگتر مطابقت دارد. یوتیوب به طور قاطع خود را به عنوان خانه ای برای سرگرمی های کودکان و محتوای آموزشی تثبیت کرده است و به نظر نمی رسد که این وضعیت به این زودی ها تغییر کند.

با توافق های توزیع با نتفلیکس و یوتیوب، به نظر می رسد خیابان سسامی در موقعیتی بسیار پایدارتر از گذشته قرار دارد. آینده این مجموعه و در دسترس بودن آن از طریق پخش کنندگان عمومی رایگان پس از Warner Bros. Discovery تصمیم گرفت به مشارکت خود با کارگاه سسامی در سال 2024 پایان دهد، نامشخص به نظر می رسید. به عنوان ذینفع بودجه دولتی، کاهش بودجه رسانه های عمومی که توسط دولت ترامپ انجام شد، بر خیابان سسامی نیز تأثیر می گذارد. این مشارکت های جدید تضمین می کند که هنوز چندین راه برای تماشای رایگان این برنامه وجود خواهد داشت، و حتی ممکن است در این فرآیند به مخاطبان جدیدی نیز دست یابد.