شرکت‌های بزرگ فناوری به طرح کاخ سفید برای آموزش هوش مصنوعی در مدارس آمریکا پیوستند

کاخ سفید امروز میزبان چندین رهبر فناوری و هوش مصنوعی در رویدادی بود که بر آموزش هوش مصنوعی در مدارس ایالات متحده متمرکز بود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری - از جمله آمازون، گوگل، مایکروسافت، OpenAI و Anthropic - قبلاً بیانیه‌های مطبوعاتی با تعهدات خود نسبت به یک تعهد از کاخ سفید برای کمک به "تقویت علاقه زودهنگام به فناوری هوش مصنوعی، ترویج سواد و مهارت هوش مصنوعی و امکان آموزش جامع هوش مصنوعی برای والدین و مربیان." صادر کرده‌اند. تعهدات تجاری شامل مواردی مانند جوایز نقدی برای دانش‌آموزان و معلمان که از هوش مصنوعی به روش‌های آموزشی استفاده می‌کنند و دسترسی ارزان یا رایگان به ابزارها، آموزش‌ها و گواهینامه‌های هوش مصنوعی شرکت‌ها است. بانوی اول ملانیا ترامپ میزبان این گردهمایی بود.

این در ظاهر خوب و عالی به نظر می رسد. درک هوش مصنوعی و محدودیت‌های آنچه که می‌تواند و نمی‌تواند انجام دهد، در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا صنایع در تلاشند تا با این فناوری سازگار شوند. اما با توجه به اینکه دولت کنونی فعالانه در تلاش است تا وزارت آموزش و پرورش را به دلیل بیش از حد دگراندیش بودن، از هم بپاشد، به نظر می‌رسد که این یک راه‌اندازی متفکرانه یا منطقی با بهترین منافع دانش‌آموزان در قلب خود نخواهد بود. مشخص نیست که آیا با هیچ معلم واقعی در توسعه این ابتکارات مشورت شده است، یا از آنها در مورد بهترین راه برای آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ظهور ناگهانی هوش مصنوعی پیشنهادی خواسته شده است یا خیر.

برای طرفداران شادن‌فروید، به نظر می رسد که دوست صمیمی سابق ترامپ، ایلان ماسک به گردهمایی امروز رهبران فناوری دعوت نشده بود. با این حال، ماسک اصرار دارد که از او خواسته شده بود و فقط نتوانست شرکت کند. مطمئناً.