فیلم جدید استریت فایتر اکتبر آینده در سینماها اکران می شود

تاریخ اکران فیلم جدید استریت فایتر، 16 اکتبر 2026 تعیین شده است. کیتائو ساکورای کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد و چند جزئیات کلی از طرح داستان فاش شده است. داستان در سال 1993 اتفاق می‌افتد، اشاره‌ای به سالی که استریت فایتر II در دستگاه‌های بازی آرکید منتشر شد، و شخصیت‌های آشنای بازی در میان مبارزات خیابانی خود، "یک توطئه مرگبار" را کشف خواهند کرد.

به نظر می‌رسد انتظار کمی اغراق در پروژه استریت فایتر منطقی باشد و این موضوع در برخی از انتخاب بازیگران مشهود است. اندرو کوجی نقش ریو را بازی خواهد کرد. او سابقه بازی در نقش‌های اکشن مختلفی مانند قطار سریع‌السیر و سریال تلویزیونی جنگجو را دارد، بنابراین به نظر انتخاب مناسبی می‌رسد. نوح سنتینو برای بازی در نقش کن، از فعالیت در فیلم‌های کمدی رمانتیک نتفلیکس (به‌ویژه به تمام پسرانی که دوستشان داشتم و دنباله‌های آن) فاصله گرفته است. کالینا لیانگ تازه‌کار، که تا به امروز تنها چند تجربه بازیگری دارد، نقش چون لی را بازی خواهد کرد. دیوید داستمالچیان جای پای رائول جولیا بزرگ (و کلاه بزرگش) را به عنوان ام. بایسون پر خواهد کرد.

سپس اوضاع واقعاً عجیب و غریب می‌شود. کورتیس جکسون (که او را به عنوان رپر 50 سنت می‌شناسید) نقش بالروگ و هنرمند کانتری اورویل پک نقش وگا را بازی می‌کنند. جیسون موموآ به عنوان بلانکا انتخاب شده است، در حالی که حتی کودی رودز، کشتی‌گیر WWE، برای بازی در نقش گایل انتخاب شده است. این می‌تواند کاملا طلایی یا کاملا آشغال یا احتمالاً هر دو در یک زمان باشد.