21 سال بعد، متا هنوز از «تک زدن» فیسبوک دست نکشیده است

متا در حال حاضر اولویت های زیادی دارد که مارک زاکربرگ احتمالاً هرگز در روزهای اولیه فیس بوک تصور نمی کرد. این شرکت از شبکه های اجتماعی به متاورس و اخیراً به هوش مصنوعی تغییر جهت داده است. اما به نوعی، یکی از اولین - و بی فایده ترین - ویژگی های آن نه تنها زنده مانده است، بلکه ظاهراً در حال بازسازی است. البته من در مورد تک زدن صحبت می کنم که متا یک بار دیگر در تلاش است تا آن را احیا کند.

به گفته یک پست که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده است، این شرکت با افزودن دوباره تک زدن به پروفایل های کاربری در اپلیکیشن فیسبوک، این ویژگی تاریخی را آسان تر می کند. و شما می توانید تمام فعالیت های مربوط به تک زدن بین خود و دوستانتان را در facebook.com/pokes ردیابی کنید. حتی به نظر می رسد جنبه ای شبیه به خط اسنپ چت وجود دارد که در آن بسته به تعداد تک هایی که رد و بدل شده اند، ایموجی های مختلفی ظاهر می شوند.

فقط در صورتی که دو دهه پیش در فیس بوک نبودید، "تک زدن" نوعی تازگی در روزهای اولیه این شبکه اجتماعی بود. در آن زمان، ویژگی های زیادی برای تعامل با دوستانتان وجود نداشت. می توانستید نظراتی را در پروفایل آنها بگذارید و ... می توانستید "تک بزنید". این ویژگی هرگز واقعاً کاری انجام نمی داد، اما بسته به اینکه از طرف چه کسی می آمد، چیزی بین ترسناک یا لاس زدن در نظر گرفته می شد. همانطور که متا در پست اینستاگرام خود اشاره می کند، تک زدن هرگز واقعاً از بین نرفت، اما در طول سال ها کم اهمیت شد و تا حد زیادی توسط کاربران فراموش شده است.

اما این شرکت به دلایلی مدتی است که تلاش می کند تا تک زدن را دوباره به صحنه برگرداند. متا سال گذشته گفت که این ویژگی "در حال تجربه لحظه ای" است و پس از اینکه شرکت شروع به نمایش این ویژگی در نوار جستجوی فیس بوک کرد، یک افزایش 13 برابری در تک ها وجود داشته است. اکنون به نظر می رسد که متا در تلاش است تا حتی بیشتر برای آن شتاب ایجاد کند، احتمالاً برای نسل فعلی کاربران جوانتر فیس بوک.

مارک زاکربرگ در اوایل سال جاری گفت که می خواهد ویژگی های "OG" فیس بوک بیشتری را برگرداند، مانند ... اینکه بتوانید محتوای ارسال شده توسط دوستان واقعی خود را پیدا کنید. و سخت است که چیزی "OG Facebook" تر از تک زدن پیدا کرد. متا همچنین سالهاست که در یک ماموریت بوده است برای جلب نظر "جوانان"، بنابراین ممکن است این ویژگی شوخی را راهی برای جذب نسلی ببیند که عادت دارد خط اسنپ خود را بسیار جدی بگیرد.



