وارنر برادرز دیسکاوری از میدجرنی به دلیل نقض حق چاپ شکایت می کند

شرکت وارنر برادرز دیسکاوری علیه تولید کننده محبوب تصاویر هوش مصنوعی میدجرنی به دلیل سرقت و بهره برداری از دارایی های معنوی خود اقامه دعوی کرده است. این شکایت حول توانایی ابزار هوش مصنوعی در تولید تصاویر و فیلم هایی از شخصیت های داستانی محبوب وارنر برادرز، از جمله سوپرمن، بتمن، زن شگفت انگیز، اسکوبی دو، باگز بانی و دوستانش از لونی تونز می چرخد. این شرکت در دادخواست خود نوشت: «میدجرنی فکر می کند فراتر از قانون است». در این دادخواست آمده است که تولید کننده تصاویر، یک سرویس اشتراک تجاری را می فروشد که توسط فناوری هوش مصنوعی پشتیبانی می شود و به طور غیرقانونی با استفاده از آثار دارای حق چاپ این شرکت آموزش داده شده است.

این شرکت استدلال کرد که میدجرنی فناوری لازم را برای جلوگیری از تولید تصاویر شخصیت هایی که مالکیت آنها را در اختیار دارد، دارد. ظاهراً هنگامی که برای اولین بار مدل ویدیویی خود را راه اندازی کرد، از تولید ویدیوها بر اساس دارایی های وارنر برادرز خودداری کرد. اما در طی چند هفته گذشته، ظاهراً این محافظت ها را حذف کرده و به کاربران خود گفته است که با "کارهای مسدود شده کمتری" روبرو خواهند شد. این شرکت رسانه‌ای گفت که توانایی تولید شخصیت‌های وارنر برادرز یک جاذبه واضح برای سرویس اشتراکی آن است که بین 10 تا 120 دلار در ماه هزینه دارد. شاکی اضافه کرد: «تصور نقض حق چاپ آشکارتر از کاری که میدجرنی در اینجا انجام می دهد دشوار است.» «میدجرنی با دو برابر کردن سرقت آثار دارای حق چاپ، حفظ صدها میلیون دلار درآمد سالانه خود را از خدماتش در اولویت قرار داده و به دنبال آن بوده است.»

این شرکت در این شکایت، چندین نمونه از تصاویر و ویدیوهای تولید شده توسط میدجرنی را در کنار تصاویر و اسکرین کپ های فیلم ها و نمایش های خود ارائه کرد. به عنوان مثال، تصویر بالا، خروجی میدجرنی را از اعلان "بتمن، اسکرین کپ از شوالیه تاریکی" در کنار مواد تبلیغاتی واقعی از فیلمی که کریستین بیل در آن نقش داشته است، نشان می دهد. علاوه بر این، اعلان های عمومی مانند "نبرد ابرقهرمان کتاب های مصور کلاسیک" می تواند منجر به خروجی با شخصیت های WB شود، حتی اگر به طور خاص ذکر نشوند.

میدجرنی در حال حاضر با یک دعوای نقض حق چاپ که توسط دیزنی مطرح شده است و استودیوهای یونیورسال در ماه ژوئن روبرو است. آنها این سرویس هوش مصنوعی را متهم کردند که "به تعداد بی‌شماری" از آثار دارای حق چاپ برای آموزش مدل‌های خود کمک کرده و با اجازه دادن به کاربران برای تولید تصاویر شخصیت‌هایی از جنگ ستارگان، شرک، سیمپسون‌ها و من نفرت انگیز، از جمله دیگر آثار، حق چاپ آنها را نقض می‌کند.

وارنر برادرز دیسکاوری اکنون از دادگاه درخواست غرامت قانونی "تا سقف 150000 دلار برای هر اثر نقض شده به دلیل نقض عمدی میدجرنی" می کند. ما با میدجرنی تماس گرفته‌ایم و پس از دریافت پاسخ، این پست را به‌روزرسانی خواهیم کرد.